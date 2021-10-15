Провести анализ и сделать выводы

8 октября в помещении Крымского республиканского отделения КПРФ состоялся совместный пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии КРО КПРФ. Коммунисты подводили итоги проведения избирательной кампании в период выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации.
На высоком уровне
Открывая заседание первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил, что Крымское республиканское отделение компартии провело избирательную кампанию на высоком уровне.
«Большую работу во время избирательной кампании провели активисты и сторонники, агитаторы и члены избирательных комиссий, наблюдатели. По итогам выборов мы увеличили фракцию КПРФ в Госдуме на 25 человек. Этому, в том числе, способствовала и активность наших крымских избирателей. 9,15 %, то есть более 68 тысяч человек проголосовало в Крыму за КПРФ. Это больше, чем в прошлый раз. 65 участковых комиссий показали хорошие результаты, выше 32 % за КПРФ проголосовало в Бахчисарае, 15 % в Судаке и т. д., — уточнил Сергей Богатыренко. — Но, тем не менее, напомню, что мы эти выборы не признаем. Власть украла у нас голоса».
Говоря об агитационном периоде руководитель Крымского отделения компартии подчеркнул, что агитация прошла на высоком уровне. Было роздано около 1 650 000 газет, 150 000 буклетов, по тридцать билбордов и ситилайтов, по 100 000 листовок на каждого кандидата, буклеты и календари — 350 000, выпущен информационный бюллетень по 100 000 на каждого кандидата. Реклама в интернете, сети АЗС, участие в дебатах и программах на радио, телевидении и в сети интернет.
«Наши права как избирательного объединения, как политической партии ущемлялись. Нам запрещали выставлять и кубы, и палатки, а партии власти можно было все. МУПам была дана команда срывать наши объявления, вытаскивать печатную продукцию из почтовых ящиков, поэтому самым эффективным было общение с гражданами лично. Агитация шла до дня голосования. Мы отработали на сто процентов, — сказал Богатыренко. — Была профинансирована работа агитгрупп. Наши кандидаты активно общались с избирателями. На агитматериалы мы потратили два миллиона восемьсот тысяч рублей. Поддержали нас и Геннадий Андреевич Зюганов, и Николай Васильевич Коломейцев, и Павел Николаевич Грудинин, и Николай Николаевич Платошкин и Николай Бондаренко. Большое им за это спасибо».
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Лилия Косса
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