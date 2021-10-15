Выборы прошли, а проблемы остались

Вот из закончились предвыборные баталии по избранию нового состава Госдумы РФ восьмого созыва. Все СМИ трубят о победе на них партии президента, об их честности, прозрачности, свободе выбора, но так ли это? Попробую развенчать этот пафос на примере прохождения избирательной кампании в Алуштинском регионе.
Ее итоги таковы: в федеральном округе — явка 57,87 %. Проголосовало на участке — 73,9 %, вне — 26,3 %. Из них за КПРФ — 10,42 %, за ЛДПР — 6,77 %, за ЕР — 62,4 %, за СР — 5,68 %, за НЛ — 5,01 % и за «Коммунисты России» — 0,78 %.
По одномандатному округу № 19 — явка 55,9 %. Проголосовало на участке — 71,7 %, вне — 28,3 %. Из них за А. Е. Кочеихина (от КПРФ) — 6,8 %, за О. В. Лободу (от НЛ) — 7,7 %, за Д. В. Нехайчука (от СР) — 6,17 %, за О. А. Пихтерева (от ЛДПР) — 4,88 %, за А. Ю. Черняка (от ЕР) — 54,7 %, за А. П. Проценко (от «Коммунисты России») — 3,24 %.
ЕР опять получила конституционное большинство в Госдуме — 324 мандата, КПРФ — 57, ЛДПР — 21, СР — 27 и НЛ — 13. И это не удивительно. Было использовано по максимуму все. Трехдневное голосование, из них первые два дня 17 и 18 сентября добровольно-принудительно голосовали бюджетники на дому и возле подъездов, и подвозились автобусами на участки сотрудники еще сохранившихся предприятий — «Вода Крыма», ЖКХ и другими. Развозились по участкам отдыхающие (Алушта — город-курорт), правда, не всегда им выдавались бюллетени для голосования по федеральному округу (по одномандатному они, естественно, не голосовали).
Комиссии на избирательных участках были тоже в основном из «своих» людей — бюджетников, первые лица УИК — председатели, замы и секретари — в первую очередь. На выездное голосование ездили в основном тоже представители ЕР. Электронное голосование внесло свою лепту в получение необходимого результата. А 19 сентября уже «корректировались» результаты голосования до необходимых.
Отдельно остановлюсь на нарушениях Закона о выборах, в части наблюдателей от КПРФ на участках. Их зарегистрировали по направлениям в соответствии с предъявленными ими паспортами. Правда, не всех. Так, на УИК № 18 (пгт Партенит) не хотели регистрировать наблюдателя по причине отсутствия печати на направлении, хотя этого не требовалось. Отстояли. Зарегистрировали.
Как только наблюдатели указывали на нарушение, так от них пытались избавиться. Так было на участке № 1 (сан. Алушта). Там наблюдатель выявила нарушение — доставку на участок свертка, в котором оказались дополнительные бюллетени, о чем не было сообщено присутствующим на участке. Пакет принес не член УИК, а действующий на данном одномандатном городском округе председатель Алуштинского горсовета от ЕР Егоров Б. Б. Это нарушение мы тоже зафиксировали, отстояв свое право.
На участке № 9 (МОУ № 1) избирателя Уханова О. М. лишили права голосования, удалив с участка, потому что он в списках для голосования обнаружил «мертвую душу» — свою жену, умершую четыре года назад. Но ему предложили голосовать за ЕР, на что он разразился грубыми высказываниями в адрес партии власти. Он явился к нам в штаб и поведал о случившемся. Мы помогли ему по телефону связаться с ТИК РК.
На пятом участке (МОУ № 3) председатель УИК Матвеева С. А. не объявляла число проголосовавших ни наблюдателям, ни по запросу штаба, ссылаясь на указание ТИК Алушты.
На протяжении всей избирательной кампании и в дни голосования велась наглядная агитация «за» первых лиц правительства Крыма. Экспозиция «Это сделали мы» — до сих пор стоит на центральной площади города, в излюбленном месте отдыха горожан, напротив горадминистрации, где на 4 этаже работала ТИК. Там же неподалеку в окнах аптеки были размещены агитматериалы «за» ЕР и А. Черняка. В сквере с билборда до сих пор улыбается О. Лобода (от НЛ). На самых людных «умных остановках» напротив универмага «Алушта» — подвижные плакаты-рекламы призывали голосовать «за» СР. Плакаты, призывающие голосовать «за» и ее кандидата по 19 округу, были размещены близ, а то и напротив избирательных участков сел Рыбачье и Малый Маяк. Было подано заявление-жалоба на имя прокурора города. Ответа до сих пор не последовало.
Итоги выборов подводились тщательно и продолжительно. На участке № 7 (СЭС) протокол наблюдателю выдали аж на третий день — не помогли и КОИБы. На пятом участке протокол был оформлен безобразно, на старой форме бланка и без словесной расшифровки цифр результатов.
Итак, о легитимности, честности, прозрачности выборов говорить не приходится. Это были самые нечестные выборы из всех предыдущих.
И тем не менее, КПРФ получила большую поддержку на выборах, правда, ее у нас отняли, но, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: «Наше дело правое! Победа будет за нами!» А пока победу над ЕР одержала Якутия, Дальний Восток. Она приближается к нам с Востока!
Первый секретарь Алуштинского ГО КПРФ
Алла Шавель