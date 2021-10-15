Выбирали одних, а в ГД другие

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 4 октября назвала массовый отказ от мандатов кандидатов в депутаты Госдумы «непонятным процессом».
Удивление Памфиловой по этому поводу, мягко говоря, выглядит хорошей миной при плохой игре. Помнится, такое происходит далеко не в первый раз: сразу после подведения итогов выборов в 2011 году 99 человек, которые должны были получить депутатские мандаты, решили передать их другим членам списка. Больше всего «отказников» было у «Единой России».
Так и хочется процитировать Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!»
Отказались от мандатов 88 из 450 избранных депутатов. Или каждый пятый. Их мандаты достанутся следующим за ними в партийных списках либо иным членам партий, о которых избиратели и не подозревали, отдавая свой голос за того или иного кандидата или партию. Так кто же теперь будет заседать в Государственной Думе Российской Федерации? Те, кто там успешно просидел уже не один срок, или мы увидим новые лица, так сказать, «подрастающее поколение»?
У «Единой России» от мандатов отказались 66 человек, в том числе четверо представителей партии из общефедеральной части списка: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
От мандатов также отказались все главы субъектов РФ, которые возглавляли региональные группы в партийном списке, включая мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Мандат не приняли полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других представителей партии.
Кроме того, отказались от думских мандатов три представителя КПРФ: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов. Отказником от ЛДПР по спискам стал Кирилл Правдин. «Новые люди» Сергей Кусмаков и Денис Шитов также не пошли работать в Госдуму.
Отказаться от мандата депутата и передать его другому однопартийцу можно в любой момент. В каждом созыве ГД происходят подобные замены и неоднократно. Это рабочие моменты. Однако, когда кандидаты, за которых люди отдавали свои голоса на избирательных участках, даже не претендуют на работу в парламенте, это вызывает множество вопросов у избирателей. В первую очередь, люди чувствуют себя обманутыми. И это не добавляет ни веса, ни доверия партиям-манипуляторам и их представителям.
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Лилия Косса
Фото ГД РФ
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