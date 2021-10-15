Беспредел власти продолжается

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым, первый секретарь Крымского регионального отделения Компартии Сергей Богатыренко рассказал о нюансах выборного процесса и закулисье работы парламента республики.
— Сергей, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что выборы были максимально честными и прозрачными. Хотелось бы узнать ваше впечатление.
— Не только Памфилова, но и Малышев заявил, о самых честных выборах и об отсутствии жалоб. Для этих господ это всё «божья роса». Лично мое мнение, что это была одна из самых беспринципных избирательных кампаний за последние семь лет. С самого начала мы наблюдали насильственный загон бюджетников на избирательные участки, голосование по открепительным удостоверениям. Власть сделала все, чтобы проконтролировать, как голосует каждый конкретный человек, как голосуют люди, которые от них зависят, и прежде всего материально. Я считаю, что это нарушение самой процедуры тайного голосования.
Вопиющая по своим масштабам фальсификация была связана с надомным голосованием. Более 790 человек проголосовало у нас на одном из избирательных участков в Ялте. Это физически невозможно сделать, если соблюдать всю необходимую процедуру голосования. Но и власти, и избирательные комиссии закрывают на это глаза. На этих выборах было по 5–6 урн для выездного голосования. От КПРФ было только по два наблюдателя на участке. Наши наблюдатели физически не имели возможности проконтролировать все урны. Там, куда ехал наш наблюдатель, голосовало 11–20 человек. В урнах для выездного голосования, которые не смогли сопровождать наши наблюдатели, члены избиркомов привозили по 100–120 бюллетеней. И такое творилось на каждом участке. Единичные случаи мы смогли зафиксировать. Подать жалобы. Оспорить итоги голосования. Но таких участков по Крыму более 250, где более 150 человек голосовали вне участка. Плюс недоверие полное к этим сейф-пакетам, проконтролировать целостность и идентичность которых на протяжении двух ночей не представлялось возможным и, по моему мнению, они могли быть подменены.
— Как, в целом, отреагировали ваши политические оппоненты в Госсовете Республики Крым?
— Первая сессия Госсовета была очень знаменательной. Самым главным и громким заявлением на ней было то, что главный единоросс Константинов подтвердил, что КПРФ является единственной оппозиционной политической силой, которая не участвует ни в каких договоренностях и сговорах с властью. Он публично сказал, что ЛДПР выполнила все те договоренности, которые у нее были с «Единой Россией» перед выборами, и похвалил их за это. После этого заявления, для меня ЛДПР является просто сателлитами и холуями данной власти, а КПРФ по-прежнему остается единственной силой, которая стоит на защите интересов наших граждан и борется за защиту прав крымчан.
На той же сессии Константинов рассказал, как они будут бороться за новые рабочие места, за лучшее будущее для крымчан. А через 20 минут прошло голосование, где в числе прочих, в пакете, было принято решении о том, чтобы подарить Белгородской области детский пансионат «Бригантина» в пос. Заозерное в Евпатории. Действующий, пансионат в хорошем состоянии! Территория в 30 гектаров, свой пляж, огромные корпуса. То есть большого ума для того, чтобы его запустить не нужно. А сейчас нам будут вешать лапшу на уши, что придет инвестор, отремонтирует его, потому что у Крыма нет денег. Ничего, что семь лет Крым засыпают финансами с лихвой? И у Крыма до сих пор нет денег для того, чтобы восстановить свои пансионаты?
У меня вопрос ко всем здравомыслящим крымчанам. Как вы думаете, когда в этом санатории смогут отдохнуть крымские дети? Мне думается, что только тогда, когда все белгородские дети отдохнут. Видимо, только тогда будет возможность у крымских. То есть крымских детей сразу же лишили возможности отдыха в данном пансионате. Второй момент — это формирование рабочих мест. Рассказы о том, что крымчане получат там новые рабочие места, очень сомнительны, т. к. нормальный белгородский хозяин, конечно же, будет заинтересован, чтобы белгородские медики, учителя, преподаватели, обслуживающий персонал приехали и на первой линии от моря поработали, и заработали деньги. С одной стороны, это хорошо, потому что белгородские власти думают о своих, но Крым от этого не получит ничего. Крымчане потеряли огромный пансионат, потеряли рабочие места. И меня больше всего возмущает факт того, какое право имеют депутаты нажатием кнопки распоряжаться крымским имуществом, и даже без обсуждения. Депутаты все были избраны на пять лет и наша основная задача быть посредниками между людьми и властью, доносить чаяния людей до власти то, о чем говорят люди, их интересы отражать в принимаемых законах. А чем занимаются единороссы и их холуи? Они просто вслепую, даже не рассматривая вопросы на сессии, в пакете голосуют и разбазаривают имущество Крыма. Какое отношение единороссы имеют к этому пансионату? Они его не строили и ничего не сделали для того, чтобы он работал.
— А почему не отдать его, например, минздраву? Почему работающий пансионат просто дарится вместе с людьми, которые там работают? Возможно, он не прибыльный, но это можно решить, если приложить силы, умения, средства.
— Видимо у нашей власти нет задачи делать что-то на благо крымчан, для развития Крыма, на благо будущих поколений. Наверняка были договоренности наверху, для того чтобы взять и подарить этот пансионат. Вы понимаете, это бездарность партии власти на всех ее уровнях. По моему мнению, этим подарком должны заняться следственные органы и дать оценку, какое право имела «Единая Россия» голосами шестидесяти непричастных депутатов разбазаривать имущество?
— А Белгород не хочет нам подарить какой-нибудь парк, объект рекреации?
— Нет. Я думаю, там более рачительные хозяева. Это крымские власти хвастаются дорогами в Крыму, но строят их не крымские компании. Все, за что берется действующая власть, все это обречено на провал. Посмотрите, где те 900 млн рублей, которые были выделены на реконструкцию площадей и благоустройство дворов в Симферополе? Все в руинах до сих пор. Они даже не смогли сделать то, на что им дали деньги. Они не в состоянии их освоить. А вот, например, жилищный сертификат, по которому многодетным семьям выделялось по миллиону на улучшение жилищных условий они отменяют из-за отсутствия средств. Это наглядный пример, как неспособность разумно распоряжаться финансовыми средствами, приводит к страданиям тысячи крымских молодых семей из-за невозможности улучшить свои жилищные условия. А единороссы, прикрываясь «увеличением плановых показателей бюджета республики», разбазаривают ее имущество. Возникает закономерный вопрос: «А когда имущество закончится, чем будете плановые показатели повышать?»
— В конце сентября Комитет по социальной политике и делам ветеранов в Госсовете Республики Крым, который вы возглавляли, был объединен с Комитетом по здравоохранению. Вы планируете работать и бороться дальше?
— Не просто объединили, его упразднили. Несмотря на то, что Комитет по социальной политике и делам ветеранов по итогам выборов 2019 года был закреплен за фракцией КПРФ, единороссы прибегли к акту расправы с фракцией коммунистов в Госсовете Республики. Не смогли пережить повышающийся рейтинг коммунистов и правды, высказанной им в лицо в ходе избирательной кампании. Видимо, фальсификации выборов и лишения полномочий КПРФ представлять интересы крымчан в Госдуме им показалось мало, поэтому решили лишить нас комитета и вывести меня, как руководителя фракции, из Президиума Госсовета. Все это было сделано тайно, наша фракция об этом акте расправы узнала в восемь утра, а в девять утра уже началось заочное голосование. Все эти действия в очередной раз подтверждают народное название партии Едра, как партии жуликов и воров. А после задержания вице-премьера Крыма Кабанова и предъявленному ему обвинения, для меня это партия жуликов и воров в особо крупном размере.
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Беседовала Лилия Косса
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