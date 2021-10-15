В ЧЕМ ПОДВОХ?

В России с 1 июня 2021 года начал действовать очень интересный официальный документ, уже прозванный в народе «законом о принудительной эвакуации». Сегодня мы кратко рассмотрим его содержание, чтобы понять, для кого и в чьих интересах наши законотворцы принимают подобные законы.
С заботой о людях
Документ, о котором идет речь, это законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»». Примечателен он тем, что его протащили тихой сапой без каких-либо обсуждений и всяких «общественных мнений» на фоне истерии по поводу пандемии коронавируса и принудительной вакцинации. Правда это не помешало открыть все российские курорты летом для посещения, сопровождавшегося вялой попыткой введения добровольно принудительных QR‑кодов. Теперь это дает повод властям заявить о новой самой сильной четвертой волне модной и единственной болезни и введения новых сомнительно антиковидных мер.
Почему мы решили написать о этом законе сейчас? Ответ прост — прошедшие в сентябре выборы депутатов в Государственную Думу восьмого созыва в очередной раз показали, насколько партия власти стремится эту власть сохранить за собой и, как следствие, будет использовать всевозможные рычаги для этого и после выборов. Возможно, даже в большей степени. А вот тут и пригодятся подобные антинародные законы.
Данный закон производит впечатление, будто сильно любящие россиян власти готовят масштабное всероссийское преступление, за которое чиновники отвечать, естественно, не будут. Ничего нового!
Теперь ознакомимся с основными моментами данного закона и поговорим об обязательной для граждан эвакуации с любой территории, объявленной «зоной ЧС» или «зоной угрозы возникновения ЧС».
Национальный стандарт по организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях, вступивший в силу с 1 июня этого года, содержит этапы подготовки планов по эвакуации и оповещению населения, приему, размещению людей и способов их эвакуации. Другими словами, граждане РФ обязаны эвакуироваться по первому требованию с территории, которая будет признана «зоной чрезвычайной ситуации — ЧС» или «зоной возникновения ЧС».
Получается, что при поступлении информации об опасности в каком-либо районе, местные власти и граждане будут обязаны освободить данную территорию и чем быстрее, тем лучше.
Все это происходит согласно решению некой ответственной (ага, мы знаем, как они «отвечают» за свои решения) специальной правительственной комиссии. Люди должны бросить свои дома с участками и квартиры со всем имуществом, собрав в котомку документы и небольшое количество еды, прихватив детей и пожилых родственников, дружной колонной отправиться в пункты временного размещения (ПВР). Но не в любые ближайшие ПВР, а в те, куда им укажут. А все потому что в ПВР площадь на одного человека — символичных два квадратных метра. И на 1 000 человек предусмотрено 10 больничных коек в медблоке.
Утрамбовать и гнать быстрее
Эвакуировать граждан можно любым видом транспорта: автомобилями, в вагонах, метрополитеном, авиатранспортом и даже самосвалами. Это прописано в ГОСТе, а также в нем есть норма по количеству человек, которых можно утрамбовать (по-другому и не скажешь) в транспорт: вагон электрички — 250 человек, автобус на 25 посадочных мест — 40 человек; грузовой автомобиль — от 20 человек (в зависимости от размера кузова); легковой автомобиль — 7 человек (ради эвакуации можно и потерпеть!); гужевой транспорт — до 20 человек в подводе.
Тем, кому не хватило транспорта, придется топать пешком в колонне по 500 человек в сопровождении военизированной охраны. Дело ясное, что бредущих по бездорожью гражданских, необходимо защитить от различных возможных мародеров и бандитов.
Пешая колонна по принятому закону должна двигаться со скоростью 4–5 км/ч и проходить в день не менее 30 км. Не каждый взрослый столько осилит, не говоря о пожилых или детях, но закон есть закон! При этом отдыхать можно каждые 1,5–2 часа по 15 минут, а через 15 км людям разрешат сделать привал на 1,5 часа, чтобы «подождать отставших». Об отдыхе для отставших парламентарии, принявшие данный документ, не позаботились.
Но не все так плохо. Радует, что в законе не прописана необходимость отстрела отставших. Видимо, гуманизм восторжествовал! А чтобы колонна шла быстрее, людям запрещено брать с собой в дорогу много личных вещей. Кроме того, в ГОСТе нет ничего о приеме еды и воды во время привалов, а также оказания медицинской помощи. Такое вот отечественное человеколюбие!
Без вариантов
Еще интереснее становится, когда начинаешь читать об ответственности чиновников за весь этот процесс. В законопроекте № 1120845–7 «О внесении изменений в 68-ФЗ…» о принудительной эвакуации сказано, что «принятие решения о зоне ЧС или зоне возникновения ЧС возлагается на муниципальные, региональные и федеральные власти, а также на отдельные организации». О каких «отдельных организациях», имеющих полномочия региональных властей, идет речь? Кто будет входить в состав комиссий, признавших ваш город или село «зоной ЧС»? Почему понятие «зона возникновения ЧС» не имеет четкого определения?
Кроме того, у местных властей различного уровня и так уже имеются все полномочия для проведения эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Зачем нужен еще один закон-костыль? Может быть для того, чтобы одним махом в 24 часа иметь возможность зачистить любой населенный пункт в интересах большого бизнеса, или сделать его жителей более сговорчивыми, например, в вопросах «добровольной» вакцинации?
Идем дальше. Новые правила обязывают людей, покидающих дома, отключить электроприборы, перекрыть газ и оставить двери открытыми. По первым двум пунктам — нет вопросов, а вот последний — это официальное приглашение для мародеров? Или чиновники считают, что таких не будет, и у нас исключительно законопослушные граждане?
Мы не сомневаемся, что у власть имущих будут свои вооруженные отряды для охраны имущества, вот только, кто будет охранять незапертые двери домов или квартир простых людей? Очевидно, те же самые доблестные стражи, конвоирующие от привала до привала пешие колонны жителей.
А если кто-то остался или проник на территорию ЧС? Есть большие сомнения, что разграбленные дома с настежь открытыми дверями попадут под страховой случай. Особенно, если владельцы эвакуировались в неизвестном направлении. Из написанного в законе непонятно даже то, могут ли люди вообще рассчитывать на возвращение домой. Складывается ощущение, что подобный закон создает максимум удобств для депортации, простите, эвакуации населения в обязательном порядке. Без вариантов.
Российские чиновники вводят расплывчатое, но очень «полезное» понятие «угроза возникновения ЧС». На фоне того, что от властей не требуется сколько-нибудь серьезных фактических обоснований. У каких-то «ответственных спецкомиссий» и мутных «отдельных организаций» развязаны руки для совершения любых действий.
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Подготовил Роман Молотов
Фото из открытых источников
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