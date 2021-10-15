А после выборов

Различные обещания правительства, чиновников и власть имущих, раздаваемые гражданам России перед выборами депутатов в Госдуму РФ, как водится, после времени «Ч» превратились в «тыкву». Тем, кто забыл, напоминаем.
Поддержка пенсионеров
24 августа Владимир Путин назвал заботу о пенсионерах одной из приоритетных задач программы «Единой России».
В конце сентября правительство отклонило законопроекты об отмене пенсионной реформы и полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. А 4 октября первый зам. председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России и единоросс Валерий Рязанский предложил пенсионерам подрабатывать, если не хватает на еду.
Борьба с бедностью
Выдали 10 тысяч руб. на подготовку ребенка к школе. 10 тыс. пенсионерам и по 15 тыс. руб. силовикам.
В конце сентября Кабмин отклонил законопроект, предлагающий обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых выше их доходов. А также в правительстве в конце сентября обсудили план повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до «экономически обоснованных». В качестве помощи бедным, планируется разработка мер адресной поддержки гражданам по оплате ЖКУ.
Цена ипотеки
14 сентября 2021 руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке.
1 октября Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 8,4 % годовых.