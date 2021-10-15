Алуштинская больница сигналит SOS!

Более года продолжается ремонт различных корпусов Алуштинской центральной городской больницы (ЦГБ). Вокруг больницы шумит базар-вокзал: рынок, ларьки, в ларьке молочных продуктов продаются «сопутствующие» товары – табак, зажигалки. Антисанитария. Снуют машины. Шум и гам. Сюда выходят окна хирургии, травматологии, лаборатории. Рядом расположена школа. Строится 2-этажная «стекляшка». Шумит стройка ЦРБ. Срок ввода ее в эксплуатацию – 31 декабря 2022 года.
Больница — это архиважный, жизненно необходимый, военно-стратегический объект, который требует проведения реконструкции и капитального ремонта в кратчайшие сроки. Больница — это более тысячи рабочих мест. Они лишены работы на 1,5 года, но их надо сохранить.
У жителей города и отдыхающих справедливые нарекания на работу больницы, почти закрытой. Больные не могут вовремя попасть на прием к участковому врачу, а к узким специалистам можно попасть только через участкового врача, который перегружен. В поликлинике большие очереди. Отсутствие специалистов в поликлинике заставляет больных обращаться в частные медцентры, что бесплатную медицину превращает в платную.
В поликлинике нет лифта, который надо было установить во время ее ремонта. Отсутствует раздевалка.
В детской поликлинике нет хирурга, детей везут в Симферополь. В связи с ее ремонтом — нет стоматолога. Помощь можно получить за большие деньги.
В больнице отсутствуют КТ, МРТ, аппараты Холтера и другая современная аппаратура. Оснащение больницы не соответствует современному уровню. Это порождает жалобы больных на низкое качество и несвоевременное обследование, постановку диагноза и лечение. Люди вынуждены идти в частную медицину, но далеко не всем это возможно.
В связи с КОВИД‑19 больные сердечно-сосудистыми, неврологическими заболеваниями не получают реабилитацию, они просят открыть сердечно-сосудистое отделение. Нет онколога. В поликлинике работают всего 4 терапевта. Врачи работают с перегрузкой, практически закрыт стационар. Больнице нужны врачи почти всех узких специальностей.
Текучесть и неукомплектованность кадрами объясняются низкими зарплатами, отсутствием жилья, плохими условиями труда, перегрузкой, бюрократизмом администрации.
КОВИД‑19 высветил вред буржуазной «оптимизации» медицины, направленной на уничтожение государственной бесплатной общедоступной медицины для народа советского периода, превращая ее в принудительно платную.
Алушта — город-курорт. Медицинская помощь отдыхающим должна оказываться в полном объеме, им должна быть гарантирована защита жизни, при необходимости получить государственную общедоступную бесплатную высококвалифицированную медицинскую помощь.
Ремонт ЦРБ отрицательно сказался на качестве медицинской помощи жителям и отдыхающим города Алушты. Подобная ситуация может повториться в сезон 2022 года, если сроки ремонта больницы не сократить.
Евгения Валерьяновна предложила выход из сложившейся ситуации: сократить сроки ремонта и реконструкции ЦРБ до 31 мая 2022 года; обратилась к Президенту РФ В. В. Путину с просьбой выделить военных строителей для ускорения ремонта больницы, чтобы открыть ее к началу курортного сезона 2022 года; провести общественные слушания «О ходе ремонта и реконструкции ЦРБ и переносе срока окончания ремонта»; сохранить медицинские кадры на период ремонта ЦРБ (направить на курсы повышения квалификации, оздоровить сотрудников больницы, перенесших КОВИД — реабилитировать, решить вопрос финансирования медработников); открыть кардиологическое отделение; укомплектовать врачами больницу; решить вопрос обеспечения жильем сотрудников; ликвидировать ОМС, а их финансы направить на здравоохранение и медицинскую науку; оснастить больницу КТ, МРТ и другой современной медицинской аппаратурой; решить вопрос пристройки лифта к горполиклинике.
Сегодня медицину надо спасать, а значит и медработников, которые оказались в неимоверно трудных условиях. В настоящее ковидное время первыми в бой за жизни людей вступают врачи и медсестры. Самая высокая смертность от КОВИДа среди них, невосполнимые потери.
Это советская власть с первых дней существования стала заботиться о здоровье людей, организовав бесплатную общедоступную медицинскую помощь, создала лучшую медицину в мире. Были построены десятки тысяч больниц, поликлиник, ФАПов, открылись НИИ, лаборатории, медвузы и медучилища. Высшее и среднеспециальное образование бесплатно могли получить все дети Страны Советов, а не толстосумов. Советское здравоохранение обеспечило успех в борьбе с инфекционными заболеваниями.
В Алуште пытались закрыть больницу. Коммунисты отстояли ее. Сегодня она ограждена металлическим забором. Идет ремонт. Функционируют лишь инфекционное отделение и недавно отремонтированный морг. Город остро нуждается в достойном медицинском обслуживании, а значит в скорейшем пуске в эксплуатацию отремонтированной и модернизированной больницы!
Алла Шавель, фото автора