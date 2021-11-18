Мессенджеры по паспорту

Сервисы обмена мгновенными сообщениями — мессенджеры — будут обязаны устанавливать личность своих российских пользователей, проверяя у операторов связи факт наличия в базе паспортных данных абонента. Такое требование содержится в опубликованном в конце октября постановлении правительства РФ.
Из документа следует, что уже с 1 марта 2022 года при регистрации в мессенджере компания-владелец сервиса (в постановлении их называют «организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями») обязана достоверно идентифицировать пользователя. При этом непосредственного доступа к паспортным данным она не получит. Для этого мессенджер сначала должен установить телефонный номер пользователя — например, отправив ему проверочный код в СМС. После этого сервис отправляет номер соответствующему оператору связи для проверки. Тот должен ответить в течение 20 минут, подтвердив наличие или отсутствие паспортных данных абонента в базе. Оператор также должен зафиксировать факт использования абонентом того или иного мессенджера.
В случае, когда паспортные данные абонента имеются (соответственно, личность пользователя мессенджера можно при необходимости установить), оператор передает сервису обмена сообщениями уникальный код, идентифицирующий абонента. Если же ответ от оператора не получен в течение 20 минут или пользователь не найден, мессенджер обязан немедленно прекратить оказание ему услуг. В случае смены абонентом оператора связи, процедуру идентификации необходимо будет повторить. Ранее в Роскомнадзоре отказались от идеи запрашивать паспортные данные непосредственно у пользователей при их регистрации в мессенджерах или социальных сетях. Идентификация будет осуществляться по данным, уже имеющимся в Единой системе идентификации и аутентификации.