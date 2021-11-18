У кого в России больше прав?

В этом году исполнилось 104 года с момента принятия Декларации прав народов России. Это был один из первых нормативных актов Советского государства, провозгласивший равенство и суверенность народов, проживавших на территории бывшей Российской империи. В наши дни равенство граждан России по-прежнему остается актуальным вопросом.
Интернационал и дружба
Политика добровольного союза народов России в молодом Советском государстве требовала снизить накал страстей и провокаций, основанных на национальных притеснениях, частых в царской России. Итогом стала выработка и принятие Декларации прав народов России. Документ 2 (15) ноября 1917 года утвердил Совет народных комиссаров РСФСР, провозгласив основным национально-государственным принципом право наций на самоопределение.
Фактически документ предоставлял права и свободы различным слоям населения, закрывая вопросы национальной вражды. Декларация провозгласила политику добровольного и честного союза народов России и их взаимного доверия. Прозорливость большевиков поставила этот принцип в основу формирования прочного союза всех народов России, объединившего их в одну общую революционную силу против буржуазной власти.
Новая политика молодого государства базировались на четырех основных положениях: равенство и суверенность народов России; отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России; право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
К слову, последним воспользовалась только Финляндия, и в декабре 1917 года Советское государство признало ее независимость.
Право на самоопределение народов признавалось только в тех республиках, где утвердилась советская власть. Например, Украина была признана независимой только после того, как из Украинской рады она стала Украинской Советской Республикой. Кроме этого, Декларация также утверждала и право всех народов на вхождение в состав Советской России.
Для этого необходимо было соблюсти следующие условия: добровольное волеизъявление нации и наличие в данной республике советской системы госвласти. Декларация прав народов России сформулировала основы национально-государственной политики на долгие годы, став фундаментом для политического устройства Советской России.
РСФСР родилась в чрезвычайных условиях революции и Гражданской войны. Затем эта структура получила свое закрепление, пройдя индустриализацию и Вторую мировую войну.
Декларация прав народов России являлась основным документом, скрепляющим в единый союз многонациональное социалистическое общество, и стала основой для формирования федеративного устройства Советского государства.
СССР просуществовал несколько десятилетий и начал распадаться с середины 80-х годов XX века. Одними из ведущих и управляемых деструктивных факторов этого развала стали межнациональные конфликты, умело использованные враждебными Союзу силами.
Чья культура, брат?
В современных реалиях России национальный вопрос по-прежнему актуален. Многие историки признают, что еще проводимая в СССР национальная политика была явно ошибочной. Она ущемляла титульную нацию, отдавая приоритет развитию национальных окраин в ущерб русскому государствообразующему ядру. Пик этой деструктивной политики пришелся на перестройку и развал Советского Союза — когда национализм стали использовать для уничтожения не только советской цивилизации, но и самого русского мира. Достаточно вспомнить Украину, Молдавию, Приднестровье, Прибалтику и Северный Казахстан.
В современной России поддержка этнических и автономных республик продолжается и это, конечно, неплохо, но есть нюансы… В нее активно вмешиваются интересы крупного капитала, наряду с установками глобальной элиты теневого правительства. Крупный капитал нуждается в трудовых ресурсах, не имеющих особых прав и приносящих баснословную выгоду.
Много десятилетий в умы людей незаметно подсаживаются в качестве нормы такие понятия как толерантность, пацифизм, терпимость к сексуальным извращениям, мультикультурализм. В итоге сегодня белый мужчина традиционной сексуальной ориентации уже стал изгоем в странах Европы и Северной Америки. Его заставляют постоянно чувствовать вину и раскаяние за те поступки, которые он не совершал, оплачивать прихоти различных меньшинств религиозного, расового, национального и прочего толка. А в России нас пытаются заставить стыдиться Победы в Великой Отечественной войне и подсовывают новых «героев», освободивших мир от фашизма, вместо советских солдат!
Целенаправленный массовый завоз мигрантов с Ближнего и Среднего Востока, из бедных стран Африки и Азии в Европу привел к существенному разрушению основ западной цивилизации. Стремительное старение и вымирание народов белой расы также «стимулируется» политикой ликвидации национальной идентичности, внедрением в сознание людей пассивного и обязательного приятия псевдоэлитарной гей-культуры. И это на фоне высокой рождаемости у мигрантов. Старый свет стремительно умирает, приобретая цвет кожи, культуру и ценности мигрантского сообщества.
Исторически сложилось так, что многие процессы, проходящие в Европе, начинают развиваться и в России. Сегодняшние, возглавляемые своими кураторами, либерал-демократы пытаются привить такие же разрушительные стандарты и идеи в нашей многонациональной и мультикультурной стране. И не оставляют эти попытки уже много лет.
Христианскую мораль дискредитировали еще с начала нулевых годов, когда служителей культа стали отождествлять в массовом сознании с миром «золотого тельца». Без крепкого морального и этического фундамента сопротивление народа разрушительным процессам идет с большим усилием. Многовековые народные традиции до сих пор противостоят навязыванию сексуальных извращений и гей-пропаганды в России. Однако, когда общество, культура и искусство продолжают постепенно деградировать, а кумирами молодежи сознательно делают явных аморальных дегенератов, то через два-три поколения ситуация может стать критической.
Процесс размывания русской идентичности запущен давно и быстро прогрессирует, чему способствует деградация системы воспитания и образования. Пока эти деструктивные процессы сдерживаются остатками цивилизации советского периода с его школой, моралью и этикой, но до бесконечности так продолжаться не может.
Российскую миграционную политику скопировали с западной и ее негативные последствия уже можно наблюдать практически по всей стране. Русофобия, этническая преступность, всплески местечкового национализма, организованные этнические анклавы и общины, где не действуют общероссийские законы, уже сейчас — не редкость. Выходцы из Средней Азии или Кавказа ведут себя как полноправные хозяева в исконно русских городах и селениях. Они устраивают на улицах гонки на машинах со стрельбой или массовые драки, пристают к женщинам средь бела дня и избивают тех, кто встает на пути подобного беззакония.
Недавний нашумевший случай, когда четыре уроженца Азербайджана напали на мужчину с маленьким ребенком, грязно при этом ругаясь и угрожая ножом, только еще больше накалил обстановку в обществе. А бездействие властей только усугубляет сложившуюся критическую ситуацию. В том числе и в некоторых национальных республиках и автономиях, где сейчас наблюдается отток русского населения.
Фоном этому служит демографическая катастрофа: угасает русская государствообразующая и культурная сердцевина. Чиновники же предлагают ввозить еще больше мигрантов, чтобы занять рабочие места. И все это делается с видом искренней заботы о государстве и людях. Правда они не уточняют, что своим гражданам платить достойно не хотят, ведь проще привлечь бесправных гастарбайтеров.
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Подготовил Роман Молотов
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