Геннадий Зюганов: «Не бывает законности без справедливости»

Об этом лидер Коммунистической партии Российской Федерации заявил 11 ноября на пленарном заседании Государственной Думы.
Председатель ЦК КПРФ напомнил, что 12 января следующего года исполнится 300 лет указу Петра Великого о создании прокуратуры.
«Петр хотел, чтобы это было государево око, которое наблюдало бы, прежде всего, за Сенатом и даже за Синодом. Законность — это главное понятие. Но не бывает законности без справедливости, — подчеркнул Геннадий Зюганов. — Мы отправили генпрокурору свои материалы и вопросы. Кроме того, я на последней встрече с президентом вручил ему целую папку материалов. Ведь 106 человек, наших активистов, после выборов были «профилактированы». Кому-то из них дали 10 суток, кому-то 20. Кого-то оштрафовали на 20 тысяч, а нашему депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой «впаяли» почти 600 тысяч в виде четырех штрафов. Я считаю, что это финансовый разбой, и надо все сделать, чтобы остановить подобное безобразие!»
Геннадий Андреевич напомнил, что 7 ноября, в день общенационального праздника в честь очередной годовщины создания советской державы, на Сахалине задержали шестерых человек, включая региональных депутатов-коммунистов и первого секретаря обкома КПРФ Павла Ашихмина. А в Санкт-Петербурге были задержаны комсомольцы.
«Их продержали 30 часов в «обезьяннике» и в автобусе, доставив в суд только для того, чтобы наказать за возложение цветов к памятникам великой советской эпохи, — уточнил Зюганов. — Я надеюсь, что вы все-таки к нам прислушаетесь. Ведь цинизм и беззаконие уже начинают брать верх в стране. Президент в Кремле призывает к стабильности, к единению, к диалогу, но фактически мы сталкиваемся с тем произволом, который вернулся к нам из лихих 90-х».
Лидер КПРФ отметил, что его самого 300 раз судили, допрашивали, описывали имущество.
«Я единственный депутат в Думе, у кого удержали часть зарплаты. И это только за то, что я как-то сказал на радио: «Криминал берет верх, и особенно он распоясался в Кузбассе». В итоге меня оштрафовали на миллион рублей. И пришлось встречаться с президентом, чтобы остановить этот произвол, — добавил руководитель фракции КПРФ в Госдуме. — Тут некоторые ходят туда-сюда, демонстративно отказываются слушать. Хотя этот вопрос касается каждого. Если этот произвол будет и дальше продолжаться, он и до вас дойдет».
Также Зюганов обратил внимание Председателя Госдумы Вячеслава Володина на то, что от него лично зависит очень многое, в том числе и в области безопасности, т. к. законы, принимаемые депутатами, являются законодательной базой для исполнения их на местах. И ответственность за принимаемые решения у депутатов должна быть личная.
«Сегодня ситуация у нас с вами осложняется. Нас обложили со всех сторон и пытаются угрожать. То, что творится на границе Белоруссии и Польши — это спецоперация, которую проводят Запад и НАТОвцы. И если она удалась на Украине, то в Белоруссии эта операция срывается. Обратите внимание, как застонала объединенная Европа. Ведь батька Лукашенко со своим характером и волей вместе с силовиками оказывается сильнее всего Европейского Союза и НАТО, демонстрируя пример, как надо защищать национально-государственные интересы, — отметил Геннадий Зюганов. — Хочу обратиться к телеведущему Евгению Попову, который теперь стал депутатом: перестаньте «склонять» в своих передачах Белоруссию! Ведь без нее у нас нет будущего. И без восстановления нормальных отношений с Украиной мы не будем крупной геополитической державой.
Нам надо складывать потенциалы, делать все для возрождения союза братских народов, а не хаять огульно всех подряд. Украина сама оказалась оккупирована нацистами и бандеровцами. Поэтому надо защищать народ Украины и бороться против этих мерзавцев. И, прежде всего, признать Донецкую и Луганскую народные республики. Кстати, мы в этом году приняли оттуда уже две тысячи детей. И почти десять тысяч детей по инициативе Думы и при поддержке всех фракций отдыхают у нас и уезжают домой настоящими патриотами».
Геннадий Андреевич также официально обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, потребовал разбирательств по фактам нарушений в ходе прошедших выборов «особенно в Брянской области. Там сидит человек, который украл голоса и не хочет отвечать за это. Его супруга, якобы, уже заработала больше миллиарда. Я не знаю, какие еще супруги губернаторов имеют такие деньги. Так давайте разберемся!»
Председатель ЦК КПРФ также подчеркнул, что настаивает на том, «чтобы депутаты вновь вернулись к тем 18 законам, с помощью которых затыкают рот всем активным гражданам. Вчера нашему саратовскому депутату Бондаренко выписали штраф в тысячу рублей за то, что он старался помешать фальсификациям на выборах 19 сентября. И сразу всучили очередную повестку. Три административных дела — и пошел под уголовщину! Но такие вещи делать абсолютно недопустимо! И такими методами вы нам рот не заткнете!
Все равно бюджет у нас хилый, все равно страна продолжает вымирать. В прошлом месяце на пять покойников было лишь три новорожденных. Сейчас без конца обсуждают ковид, хотя надо обсуждать первичную медицину, возможности подготовки кадров и целый ряд других вопросов, включая 12 наших законов, которые лежат у вас на столе. Надо обсуждать продовольственную безопасность, над обеспечением которой работали и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев. А мы без конца обсуждаем третьестепенные вопросы».
В завершение своего выступления Геннадий Андреевич обратился к депутатам Госдумы с вопросом, какие им еще нужны полномочия, чтобы в стране восторжествовала законность?
«Законность может быть только общероссийская. Она не может быть калужской или казанской. Поэтому мы должны добиваться, чтобы закон был один для всех. А пример исполнения законов должен показывать, прежде всего, каждый депутат», — подчеркнул Геннадий Зюганов.
По материалам kprf.ru
Фото ГД РФ