Товарищи коммунисты!
На время действия на территории Республики Крым и г. Симферополя мер по борьбе с пандемией коронавируса при Комитетах Крымского республиканского и Симферопольского городского отделений КПРФ создан и действует оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи коммунистам. Девиз работы штаба: «Своих не бросаем!»
Основные направления оказания помощи: приобретение и доставка лекарственных средств, медицинского инвентаря; приобретение и доставка продуктов питания.
Телефоны для обращений: + 7 (978) 846 96 65, +7 (978) 983 52 10