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четверг, 18 ноября 2021 г.

Своих не бросаем!

Товарищи коммунисты!

На время действия на территории Республики Крым и г. Симферополя мер по борьбе с пандемией коронавируса при Комитетах Крымского республиканского и Симферопольского городского отделений КПРФ создан и действует оперативный волонтерский штаб по оказанию помощи коммунистам. Девиз работы штаба: «Своих не бросаем!»

Основные направления оказания помощи: приобретение и доставка лекарственных средств, медицинского инвентаря; приобретение и доставка продуктов питания.

Телефоны для обращений: + 7 (978) 846 96 65, +7 (978) 983 52 10