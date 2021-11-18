Легко ли быть мамой в России?

Согласно недавно появившейся ежегодной традиции в России, в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Целями праздника являются необходимость особо отметить значение в нашей жизни главного человека — мамы и упрочить распространение семейных ценностей и традиций.
Подвиг или традиция?
В День матери проводятся всевозможные встречи, лекции, фестивали и выставки различной тематики, награждаются многодетные мамы. В средствах массовой информации активно обсуждаются темы материнства и семьи. Матери принимают подарки от своих детей и выслушивают теплые слова благодарности.
В других странах чествование этого праздника имеет многовековые традиции, но сейчас хотелось бы поговорить не о самом празднике, а о том, насколько легко быть матерью в России и почему все чаще женщины «откладывают» рождение детей и не готовы к материнству.
В странах постсоветского пространства еще действует постулат о том, что материнство является наивысшим предназначением женщины, данным ей природой, и это так. Однако все чаще в наше время женщина сталкивается со сложностями материнства, о которых не принято говорить в обществе. Согласно мнению психологов, трудности, связанные с заботой о детях, для многих женщин были неожиданными.
Но если мы не будем касаться социальных и психологических аспектов, а остановимся только на экономических, то увидим вполне неприглядную картину: 22 % работодателей не сохраняют за женщинами рабочее место. А ведь самая основная причина, по которой матери возвращаются на работу, — без ее зарплаты семья не сможет прожить. Мы все помним «среднюю» зарплату по стране и, что, согласно данным Росстата, 53 % россиян живут на доходы менее 27 тыс. руб., а треть — меньше чем на 19 тыс. Таким образом, половина россиян находится за реальной чертой бедности. Согласно заключениям специалистов, семьи с детьми — самая многочисленная группа среди бедных людей в России. И это очень сильно влияет на принятие решения о рождении даже первого ребенка.
По мнению социолога Ольги Исуповой, молодые мужчина и женщина, живущие вместе, работающие и считающие, что у них все хорошо, решают, что пора рожать ребенка. И когда в семье появляется третий человек, оказывается, что женщина уже не может работать. «Заработок уменьшается в два раза, и делить его теперь надо не на двоих, а на троих. Поэтому никого не должно удивлять, что в России по последним данным существенное количество бедных составляли именно семьи с двумя детьми и более. Это не маргиналы, а обычные люди: два ребенка в семье у нас считается нормой», — отметила Исупова.
Особую группу риска составляют матери-одиночки, чья работа за пределами семьи в XXI веке — условие выживания. Государство им готово выплачивать пособие на ребенка в размере 50 % от прожиточного минимума на ребенка — очевидно по мнению чиновников такие дети меньше нуждаются во всех необходимых потребностях. А многие не получают алиментов от уклоняющихся «пап».
Вот и выходит, что сейчас большинство женщин пытаются совместить карьеру и материнство. Получается по-разному. При таком совмещении, как минимум, сокращается время на полноценный отдых, а значит до преждевременного износа организма недалеко.
Помимо этого, расходы на то, чтобы вырастить ребенка, растут с каждым годом — образование и медицина уже давно стали лишь формально бесплатными, за каждый «чих» приходится платить. Систему яслей практически ликвидировали, свободные места в детском саду разбираются мгновенно, а еще сколько желающих в очереди остается.
Куда не кинь — везде клин
А теперь вспомним бабушек и дедушек, которых государство «омолодило» на пять лет. Вместо того, чтобы уделять внимание внукам и помочь молодым родителям, они вынуждены ходить на работу или искать ее. В условиях демографического кризиса в России далеко не факт, что через 10–15–20 лет пенсия вообще будет начисляться. При таких темпах прироста населения на каждого работающего будет несколько пенсионеров, ну, а государство, естественно, самоустранится. Денег нет, — на это нет…
Но когда в условиях пандемии люди теряют работу, а следовательно, и возможность прокормить семью, чиновники отгораживаются высокопарными рассуждениями о заботе на благо общества. А между тем бичом современных российских реалий является жилищный вопрос — 40 % молодых семей собираются жить с родителями. И здесь не всегда дело в социальной незрелости и экономической независимости. Низкие зарплаты и высокий уровень безработицы вызывают проблемы с трудоустройством. Молодые составляют самую уязвимую группу — у них нет необходимого для работодателей опыта, а, следовательно, они менее конкурентоспособные. Недовольство низкой зарплатой вынуждает искать работу в других городах, что может негативно влиять на стабильность брака.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Подготовил Роман Молотов
Фото из открытых источников
Подпишись и читай полностью
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.