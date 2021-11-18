Эпоха ковида: незаметно пришли не туда

Год две тысячи двадцать первый. На планете Земля продолжаются войны. Нехватка продовольствия и воды в одних странах и переизбыток в других. Количество природных ресурсов уменьшается. Экологическая катастрофа приближается. Человечество страдает от множества болезней, часть из которых лечить так и не научилось. В космос летают туристы и кино снимать. Деньги и власть по-прежнему для большинства главнейшая цель жизни. Люди для власть предержащих – новая нефть. Коды, санпаспорта, прививки, вакцины, уколы, протесты, запреты, смерти, маски – началась эпоха ковида.
Вангуем и нострадамим
Еще в 1995 году болгарская ясновидящая, предсказательница Ванга предупреждала о том, что мир ждет эпидемия. «Не дай Бог это все перенести людям. Страшная болезнь придет от желтых людей, — передал слова Ванги журналист и ее друг Сергей Косторной. — По ее словам, нависшая над миром корона, начнет влиять на него в зеркальном 2020 году. Ванга считала, что у человечества появится оружие против болезни, одна или несколько вакцин. А победа над болезнью произойдет в день кричащего петуха (21 марта 2022 года, день весеннего равноденствия по древнеславянскому гороскопу)».
Согласно предсказаниям Ванги, в текущем 2021 году экономика Европы рухнет, исламистские террористы будут совершать нападения в странах ЕС. Мир будет страдать от множества катаклизмов и великих бедствий. Кроме того, в 2021 году человечество захватит «сильный дракон». Некоторые допускают, что так ясновидящая указала на Китай, преуспевший в стремительном экономическом развитии и наращивании военной мощи.
В отличие от Ванги, пророчества французского алхимика Мишеля Нострадамуса представлены без какого-либо хронологического порядка, конкретных дат и имен, в туманных и загадочных выражениях и трактовать их можно, приспосабливая к своему времени. Тем не менее, в его предсказаниях есть довольно много интересных и точных исторических совпадений.
На 2021 год толкователи пророчеств Нострадамуса предрекали зомби-апокалипсис. Якобы он говорил, что некий ученый создаст биологическое оружие-вирус, который будет превращать людей в зомби.
Есть в пророчествах алхимика и мировой голод, который станет одним из первых признаков конца света в 2021 году: «Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения пострадает от проклятия». Нострадамус предсказывал и солнечные бури, которые нанесут огромный ущерб всему живому на планете. Пагубные последствия в изменении климата приведут к войнам и конфликтам, ведь мир начнет бороться за ресурсы для выживания.
Также Нострадамус предрекал существенное сокращение численности населения Европы и захват этой территории арабскими народами. По его мнению, планете угрожают изменения климата и в 2021 году они пройдут точку невозврата. Кроме того, алхимик уверял, что на Землю упадет астероид, который во время приближения к планете будет выглядеть как «огонь и долгий след искр».
Похожий прогноз о приближении или падении на Землю небесного тела сделала, по словам Сергея Косторного, и болгарская провидица Ванга: «Черный пепел накроет Землю и закроет солнце, реки выйдут из берегов. Огромные территории исчезнут с лица земли, даже если он пролетит рядом».
Антительцы и вжоперти
Толкования прорицателей — ничто без толкователей и именно от последних во многом зависит смысл самого толкования. Слова, подобранные «переводчиком», должны быть понятны широкому обществу. Это правило работает только тогда, когда в языке для этого достаточно слов. Как только в нашей жизни появляется что-то новое, оно тут же требует названия.
За последние два года, начиная с того времени, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции, все страны мира столкнулись с этой болезнью. А поскольку в 2019 году обнаружили не какой-нибудь птичий грипп, а целый ковид, то и меры по борьбе с ним были приняты беспрецедентные: карантины, запреты на въезды и выезды в разных странах и т. д. Появлялись все новые, ранее не встречавшиеся понятия, действия, состояния и, естественно, они требовали, чтобы все это как-то называлось, причем понятно для всех. Так стали появляться локдауны, ковикулы, ковид-диссиденты, аваксеры и пр.
Говоря об ученых, стоит отметить специалистов Института лингвистических исследований Российской академии наук. Яркие и оригинальные изменения в языке с первых месяцев пандемии обратили на себя внимание лингвистов. В мае этого года они выпустили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи», посвященный исследованию и описанию динамических процессов в русском языке, происходящих в период пандемии коронавирусной инфекции COVID‑19. Полноценное издание. Включает толкование более 3 500 слов и выражений. Например, «вжоперти — на строгой самоизоляции, в замкнутом пространстве», «антительцы — о тех, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции», «голоносик — о том, кто носит медицинскую маску, спустив ее с носа» и так далее.
Научный труд не обошел вниманием и русское народное творчество в части пословиц и поговорок. Составители словаря отнесли их к отдельному разделу, назвав русскими ковидными антипословицами-карантинками. Например, «Свояк на свояка чихает издалека. Вирус в бороду — пневмония в ребро. Вирус не воробей — вылетит не поймаешь».
Согласитесь, это, конечно же, не Федор Достоевский с его новыми словами «стушеваться» и «лимонничать», не Михаил Салтыков-Щедрин и слово «халатный», и даже не Игорь Северянин с его «бездарем», но, кто знает, какие слова подарит нам новый год и новая эпоха. То ли еще будет!
Полицейщина и охота на ведьм
Самыми, пожалуй, плодовитыми в части творчества в эпоху ковида можно назвать наших законодателей и ответственных чиновников. Их стараниями к настоящему времени от введения и применения антиковидных норм, мероприятий, распоряжений, указов, приказов и прочего, по всей видимости, назревает раскол страны и возможность бунта.
Общество разделилось на тех, кто за, и на тех, кто против. К сожалению, скорее всего, этому способствовала вся государственная системная политика в вопросе борьбы с ковидом. Люди чувствуют обман в мелочах и перестают доверять уже и по-крупному: принудительно, но при этом добровольно; рекомендовано, но при этом обязательно к исполнению; безопасно и эффективно, но при этом нет информации о результатах исследований, побочных реакциях и, главное, о реальном количестве тех, кто потом заболел или не заболел.
Для усиления эффекта, видимо, ряд губернаторов публично клеймит и маргинализурует противников вакцинации, добиваясь этим противоположного эффекта — общество все болезненнее воспринимает всю антиковидную кампанию. В частности, люди уверены, что вводимые во всех 85 субъектах РФ «QR‑коды» нарушают их конституционные права. Но чиновники будто не слышат гласа народа и, с подачи Минздрава России, территориальные органы «Росздравнадзора» получили предписание сообщать силовикам о гражданах, которые участвуют в «антипрививочной кампании», — их планируется привлекать к ответственности по ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Думаем, что если по данной статье УК начнут привлекать массово, то это будет, скорее всего, свидетельствовать лишь об очередном провале госинформационной кампании и превращении его в банальную «охоту на ведьм» и «полицейщину».
Кстати, лица, подделавшие данные о вакцинации, также будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ и ст. 236 УК РФ.
А теперь главные вопросы. Почему персональные данные, составляющие медицинскую тайну, в обязательном порядке требуют буквально на каждом шагу и все, кому не лень (от шашлычника до кадровички)? Почему нет официальных данных об эффекте от вакцинации? Чего так боится наше правительство, что даже готово к санитарному фашизму по отношению к собственному народу и его детям, не разбирая, кому можно, а кому нельзя, кто хочет, а кто нет?
Не правда ли, совсем не такое будущее мы представляли себе, встречая миллениальный двухтысячный год…
Вспоминая Георгия Данелию, хочется сказать: «Ку, пацаки!» Или уже все-таки «Куар, ковидяне»?
Лилия Косса