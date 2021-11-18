Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым, первый секретарь КРО КПРФ
Поскольку инициативу введения новых ограничений и QR‑кодов на законодательном уровне не поддерживает основная часть населения, депутаты Госдумы решили свою ответственность переложить на местные парламенты, отложив этот законопроект до 14 декабря. Но самое обидное — это сознавать то, что единороссы на местных уровнях, в том числе и крымские, поддержат этот антинародный закон. А Госдума затем скажет, что этот закон поддержали две трети страны.
В последнее время у нас вводятся только ограничения, штрафы, запреты, но нет ни одной меры поощрения. Да, оставьте вы людей, которые не хотят прививаться или не могут, займитесь теми, кто уже привился — поощряйте их! Наши депутаты в Госдуме предлагали ввести для привитых дополнительные премии и т. п. Дайте людям правдивую информацию! За все то время, что мы живем при коронавирусе, люди об этой болезни не знают ничего. Информация настолько противоречива, в том числе и о вакцинах, вакцинации и ее последствиях. Противоречат сами себе одни и те же специалисты, медики. На фоне всех этих небылиц люди уже перестали верить всем.
Кроме того, у меня выработалось стойкое убеждение в том, что сейчас в России не только туберкулез, а уже практически все болезни можно считать социальными, такими которые появляются из-за низкого уровня жизни населения, плохого питания и т. п.
Фракция КПРФ будет голосовать категорически против новых законопроектов о QR‑кодах. Также призываю всех граждан России, которые не согласны с введением новых ограничений, попиранием гражданских прав и свобод, Конституции и ряда других законов, обращаться к депутатам «Единой России» (это можно сделать через сайт) и требовать от своих депутатов, чтобы они не принимали данный законопроект. Нужно, чтобы они услышали волю народа. Только тогда можно будет отстоять конституционные права россиян.