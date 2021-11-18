Дефицит дошел до власти

Вместе с ростом тарифов на ЖКХ, пенсионным возрастом, ценами на продукты, бензин и недвижимость российские власти получили небывалый рост недоверия к собственным действиям. Последней каплей страждущего населения в этом вопросе стала провалившаяся прививочная кампания: чтобы заставить население привиться поголовно, уже издан ряд распоряжений, постановлений и приказов, вышедших из-под пера чиновников разной масти. На кону принятие нового ковид-закона.
Подготовка к этому ведется полным ходом, но ответственность госдумовские народные избранники решили переложить на регионы. Введение QR‑кодов повсеместно поручено протестировать на уровне губернаторских постановлений. Кто смелый?
Крымский глава Сергей Аксёнов заявил 16 октября на рабочем совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией, что в Республике темпы вакцинации составляют 63 %. Далее губернатор перешел к вопросам демократии.
«Нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно», — сказал Аксёнов.
Все, что угодно? Кому и для чего? Уже дошел до ручки малый бизнес, людям запретили без QR‑кодов развлекаться, активно отдыхать, некоторым даже работать. А теперь еще и под домашний арест хотят загнать?! А ведь губернаторская власть исполнительная, а не законодательная. Кто-нибудь еще помнит, что основной закон в России — это Конституция РФ? И, да, тут уже вопрос о свободе каждого человека.
Но, судя по всему, эти вопросы власть предержащих не интересуют. Иначе, как можно расценивать заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт». Другие думцы тут же предложили и фото в QR‑паспорт добавлять. А как же соблюдение законодательства в области защиты персональных данных? Это что теперь получается, тотальная слежка за каждым — в театр пошел, в магазин, в спортзал, в маршрутку сел — каждый бармен и полисмен в курсе… Помнится, в советское время были такие бригады, которые в рабочее время устраивали рейды по кинотеатрам и штрафовали тунеядцев, потому что в Союзе был закон о тунеядстве, но, в противовес ему, работой и достойной зарплатой обеспечивался каждый гражданин! Сейчас же правительство исправно обеспечивает нас лишь одними запретами, налогами и поборами под видом профилактики. Вот, например, глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года. А это значит, что частные заводики, производящие все ковид-сопутствующие товары — от вакцин до масок, будут процветать еще два года. А там, как пойдет…
Особенно на фоне последних шокирующих новостей Крымстата, в отчете которого за восемь месяцев текущего года убыль населения в Крыму увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И правительство об этом знает и даже планирует. 11 октября премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на ближайшие 10 лет. В документе говорится, что, по оценке кабмина, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2021 года уменьшится на 535 500 человек, а в 2022 году — еще на 533 400. То есть за два года россиян станет меньше на 1 млн человек. А как же новые эффективные вакцины, которыми добровольно заставляют уколоться каждого? На разработку и выпуск этих ковид-стопперов потрачены огромные деньги налогоплательщиков, а в плане правительства — рост смертности.
Не правда ли, очень интересные национальные цели развития России ставят перед собой те, кто наделен властью.
Вся эта феерическая вакханалия писателей-фантастов от власти заставляет население все более и более сомневаться в их способности вывести страну из кризиса.
Лилия Косса