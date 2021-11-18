QR-код в законе

Правительство России разработало два законопроекта, предусматривающих проверку QR‑кодов при посещении общественных мест и посадке на поезда и самолеты.
Первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR‑коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
До 1 февраля вместо QR‑кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР‑тест. Но после 1 февраля такая возможность останется лишь у тех, кто получил медотвод от прививки.
Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР‑тестов на портал Госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.
Для иностранцев, которые привиты незарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач.
Второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.
На междугородных и международных рейсах также вводятся обязательные QR‑коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.
Предполагается, что проверка QR‑кодов будет проводиться при продаже билетов с даты, которую установит правительство.
Привитые не зарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолете по отрицательному ПЦР‑тесту.
Для граждан России, не имеющих QR‑кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство.
Те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR‑кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.
Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму. Вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR‑кодов.