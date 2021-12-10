Блэкаут закончился не для всех

Депутат Госсовета Республики Крым от фракции КПРФ Илья Донченко 25 ноября встретился с жителями села Приятное Свидание Бахчисарайского района. Они написали обращение к депутату с просьбой о помощи. Многодетные семьи и пенсионеры с 2017 года ждут подключения домов к электричеству, но госструктуры выполнить свои обязательства не спешат.
Как пояснили жители домов, попавшие в такую неприятную ситуацию, очень много средств уходит только на бензин: один день работы генератора обходится порядка 700 рублей. Примечательно, что по улице, где расположены дома граждан, установлены столбы, а до ближайшей точки подключения — сто метров. Но решить этот вопрос «Крымэнерго» не спешит.
«В 2015 году в ноябре был устроен блэкаут всему Крыму, а сейчас блэкаут государственное предприятие «Крымэнерго», правительство Крыма, устроили жителям села Приятное Свидание, — говорит Оксана Омельченко, жительница села. — В январе 2017 года мужем был заключен договор с «Крымэнерго» на осуществление технологического подключения к электросетям нашего дома. Договор заключили 30 января. Конечный срок исполнения этого договора был 30 июля 2017 года. Но по сегодняшний день договор «Крымэнерго» не исполнен».
На все письма жителей села, просьбы, обращения Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» отвечает отписками, что они помнят о взятых на себя обязательствах, что работы провести не позволяет эпидемиологическая обстановка — весь 2020 год эту причину они считали основной. До этого ГУП отвечало, что их предприятие очень большое и им нужно выплачивать зарплату работникам, поэтому они не могут пока подключить дома сельчан. Также ссылались на то, что они заключали договор подряда с организацией, которая их якобы обманула… и каждый раз пишут, что они помнят о взятых на себя обязательствах и подключат дома к электросетям: в мае 2019 года, к 1 сентября 2019 года, к концу 2019 года, к середине 2020. В этих отписках меняются даты, но ничего не делается.
«У нас многодетная семья, трое маленьких детей: старшему ребенку 11 лет, средней дочери 4 года, малышу вот будет годик. Я многодетная мама и мои соседи пенсионеры — мы самые незащищенные слои населения, и мы вот так существуем. В ноябре была годовщина энергоблокады Крыма. А я живу в этой блокаде уже третий год. Я хожу в туалет с фонариком, потому что если включу там лампочку, то может отключиться инвертор, который обеспечивает мой дом электричеством. Он может не выдержать дополнительно включенной лампочки. У нас всегда четкий лимит, и есть правило одной лампочки. Если нужно включить лампочку в другом месте, то по команде моя 4-летняя дочка одну выключает, а я другую включаю — такие вот согласованные действия. В наше время это ненормально», — отмечает Оксана Омельченко.
Перед домом семьи Омельченко протянуты электрические провода, но к этой линии их не подключают никак это не объяснив. Жители села написали заявление в ФАС, на основании которого было возбуждено административное дело против «Крымэнерго» с назначением ему штрафа 600 тыс. рублей. Это решение ГУП в арбитраже оспорило, мотивируя тем, что оно является госпредприятием и для него это значительная сумма. В результате сумму штрафа уменьшили до 300 тыс.
Возникает вопрос, почему государственному предприятию проще заплатить штраф, чем подвести электроэнергию по уже установленным пяти столбам? Как говорилось ранее, до основного столба сто метров, опоры установлены, договор и техусловия с 2017 года оформлены, достаточно протянуть кабель и проблема будет решена. Но «Крымэнерго» бездействует, а Минтоплива и энергетики будто его покрывает, присылая слово в слово аналогичные отписки.
«Мы три раза обращались на горячую линию Президента: в 2019 году, в 2020 и в 2021 году. В 2019 году после звонка на следующий день привезли и установили сразу пять столбов, — говорит Марина Череда, жительница Приятного Свидания. — Из Минтоплива и энергетики мне позвонили, уточнили, ведутся ли работы. Мы ответили, что ведутся. И после этого все работы закончились. В 2020 году после обращения нам сообщили, что дома подключат в январе 2021 года. В третий раз нам пришел ответ, что подключат до 1 июня 2021 года, но воз и ныне там».
«Сейчас у нас уходит около 700 рублей в день, чтобы купить топливо для генератора и отапливать дом ночью, а днем мы пользуемся солнечными батареями, которые пришлось купить в кредит. Мы пенсионеры и у нас обе пенсии уходят на бензин для генератора. И куда мы не обращаемся — получаем одни только отписки, их у нас уже накопилась целая папка», — отмечает Валерий Корнев, житель Приятного Свидания.
Илья Донченко, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что надзорным органам необходимо провести проверку, чтобы разобраться в происходящем — для этого депутат уже сделал соответствующие запросы.
А пока возле дома можно увидеть одинокий столб с установленным и опечатанным счетчиком, как символ бездействия ответственных за это структур. Абоненты свои обязательства выполнили, а вот ГУП «Крымэнерго» не удосужилось подвести и подключить к счетчику провода. Вот и стоит такой символический памятник равнодушию государственных органов, создающих различные сложности в жизни простых людей.
Подготовил Роман Молотов
Фото предоставлено
Ильей Донченко