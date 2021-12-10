Конституция России – основной закон страны

День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря. Как главный документ государства, Конституция определяет основные законы, права и обязанности граждан и страны. По итогам последних пяти лет и внесения поправок в Конституцию можно отметить, что прав у россиян становится фактически меньше, а обязанностей – больше.
Принятая в 1993 году Конституция России в значительной степени изменила структуру высших органов государственной власти. Законодательно был прописан принцип разделения властей, и в значительной степени было усовершенствовано федеративное устройство. Впервые в российской истории нормы Конституции выражались прямым действием — любой человек защищал свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а государственные органы опирались прежде всего на основной закон. Согласно Конституции, Россия позиционировалась как социально ориентированное государство.
Принятые в 2020 году поправки должны были сделать жизнь россиян еще более стабильной — были узаконены право на социальные гарантии, защита человека труда, доступная медицина, приоритет семейных ценностей, стабильность и развитие, национализация элит, защита суверенитета России, развитие гражданского общества, охрана природных богатств, защита животных и многое другое.
Что же изменилось за этот год и как соблюдаются статьи поправленной Конституции.
Социальные гарантии
Согласно заявлениям чиновников, Россия достигла достаточно высокого уровня развития, чтобы установить новую «планку» соцгарантий, закрепленных в Конституции. По их словам, ни конъюнктура рынка, ни экономическая ситуация не могут нарушить эти обязательства перед гражданами. Для примера — индексация пенсий минимум раз в год. У каждого гражданина должна быть уверенность в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы пожизненно. Однако, как мы можем видеть, цены на продукты и услуги растут быстрее индексации пенсий и зарплат простых граждан, за исключением чиновников — у них с этим все в порядке. Недавно в Госдуме разразился скандал в связи с тем, что «слуги народа» и их окружение выписали себе премии на 185 млрд рублей, сэкономив при этом на пенсионерах. Подобные стимулирующие расходы уже заложены в проекте бюджета на 2022 год, при этом расходы на социальную сферу — медицину, образование, пенсии — значительно снижены. Очевидно, что социальная ориентация государства рассчитана не на всех.
Защита человека труда
Что там у нас с правом на труд? Вспомним сомнительное нововведение по отстранению от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Согласно письму чиновников Минтруда, работника, не сделавшего прививку, могут отстранить от работы. Человек останется без средств к существованию, т. к. большинство зарплат россиян еле позволяют дотянуть до следующей получки, не откладывая ничего «на черный день». Это похоже на шантаж: одни «рекомендуют», а вторые подсовывают «добровольное согласие». А что профсоюзы? Защищают права трудящихся? Они давно стали подпевалами действующей власти в угоду ее интересам и проблемы трудящихся их не волнуют — такие вот «шерифы» нашего времени.
А кто-нибудь из высокопоставленных чиновников пробовал прожить на МРОТ? Судя по их зарплатам и премиям, они привыкли жить в другой реальности, игнорируя ту, в которой существует большинство наших граждан. Берут пример с президента, который назвал средним классом людей с доходом от 17 тысяч рублей! Подумать только: российский «средний класс» уверенно стартует с 230 долларов или 200 евро в месяц! Достойные деньги, чтобы средний класс чувствовал себя уверенно… ну, а что! Например, в Крыму уже и гробы картонные стали выпускать… Впрочем, это не мешает «эффективным менеджерам» и дальше выписывать себе «скромные» премии за отлично проделанную работу.
Доступная медицина
Как сказал персонаж одного популярного мультипликационного фильма: «Не смешите мои подковы!» Больше 17 тысяч населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры в XXI веке! Вот это «рывок»!
Вспомним тренд последних лет — СМСки на лечение детей. Понятно, что денег не жалко на благое дело, только вот лучше бы премиальные и зарплаты чиновников пустить на лечение тяжело больных детей, а эффективным менеджерам люди бы скидывались с миру по нитке, в зависимости от того, кто как наработал. Правда, зная их эффективность…
В 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения, отметив, что во многих российских регионах она была проведена неудачно, — первое и вялое признание своих ошибок.
И это, не говоря о том, что со всей этой ковидной истерией Росздравпозор стал уже следственно-карательным органом. Помимо введения QR‑кодов, искажающих суть профилактических мер, и прогрессирующего внедрения цифрового фашизма, с легкой руки этого ведомства и в интересах бигфармы появилось клеймо антиваксера и заводятся уголовные дела на врачей, имеющих отличное мнение от официально разрешенного.
«В мире существуют два мнения: мое и неправильное», — Энцо Феррари
Что в России иных проблем со здравоохранением нет и кроме как «охотой на ведьм» заняться больше нечем? Вот вам и конституционная забота о здоровье граждан.
А между тем, благодаря старанию главных санитарных врачей регионов и местечковых властей, на подходе драконовские меры для безкуаркодных в транспорте и других местах. Узаконивание «куриных кодов» — идея фикс, прочно завладевшая умами российских чиновников, но коды — это не лекарство от болезни, которого до сих пор нет, а еще один шаг к тотальному контролю. В своем стремлении ввести тотальную цифровизацию власть подошла к пределу возможностей демократической системы. Она потеряла связь с народом и категорически не слышит то, о чем говорит народ, и разобщает людей.
Чиновники «отжигают» новыми перлами. Глава нижегородского Роспотребнадзора Наталия Кучеренко, рассказывая о борьбе с эпидемией коронавируса, сделала неожиданное заявление: «Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась, что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок, что мы вычищаем нашу популяцию, проводим противоэпидмероприятия». Видимо «Мадам Что», видит в вычищении популяции гуманизм в чистом виде, ведь она не страус! Кстати, страусы голову в песок не прячут, об этом человек с высшим образованием знать-то должен.
Приоритет семейным ценностям?
Начнем из далекого 2002 года, когда движением по предотвращению «насилия в семье» впервые были официально сформулированы принципы, выраженные в «рекомендациях Комитету министров Совета Европы о защите женщин от насилия». В 2011 году в Стамбуле была принята «Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием». Ее подписали и ратифицировали страны ЕС и еще несколько десятков государств. К слову, в 2021 году из нее вышла Турция, заявив, что это «несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции».
Важный и основополагающий момент: в стамбульской декларации активно педалируется то, что главный объект защиты от «мужского насилия» — именно женщины, а также декларируются понятия «гендер» и «харассмент». И это важные маркеры идеологических истоков как самой этой конвенции, так и многих других документов и законопроектов, в том числе — активно лоббируемого к принятию Госдумой России.
Заказчиков антисемейной идеологии несколько: первый — это феминизм, второй — ювенальная юстиция, третий — объединенное движение извращенцев, именуемое ЛГБТ, а также тесно связанное с ним учение «гендеризма». Есть и четвертый исток — международное педофильское лобби.
Но противоборство с «семейным насилием» — лишь одна из граней их генеральной задачи разрушения традиционной семьи. Другие грани — гомосексуализация обоих полов, отчуждение детей и их ранняя сексуализация (по сути, растление), а также «производство детей» в суррогатном материнстве.
А ведь навязываемое смешение полов, возведенные на Западе различные половые извращения и целенаправленное разрушение семьи имеют тесную связь. Помощник председателя МОО «За права семьи» Александра Машкова-Благих так прокомментировала этот факт: «Изначально концепт того, что родители несут опасность для своих детей, появился в декларации педофильского движения Великобритании еще в 1960-х годах. Тогда педофилы и ЛГБТ выступали там единым фронтом, выпускали журналы, лезли в образование. Что, кстати, абсолютно логично: подавляющее большинство педерастов является, по их собственному признанию, «бойлаверами». Но в начале 1980-х единое гомо-педофильное лобби формально распалось из-за невероятного гнева родителей. В ряде публичных скандалов педофилы, в отличие от гомосексуалистов, были признаны преступниками-растлителями и некоторые получили сроки. При этом практически одновременно через журналы высокой моды пошла пропаганда мальчикоподобных моделей женщин и наоборот — девочкоподобных мужчин».
Подумайте сами — могут ли подобные Оксане Пушкиной и К° ратовать за полноценные крепкие семьи, если в основе ими навязываемых «ценностей» и «стандартов» лежат вещи, не сочетаемые с высокой моралью и нравственностью?
Эти люди и продвигаемые ими законы манипулируют обществом и разрушают не только традиционные семейные ценности, но и саму семью как понятие и норму в обществе.
Охрана природных богатств и защита животных
Как тут не вспомнить Александра Крамаренко, депутата от «Единой России» Магаданской городской думы, владельца четырех квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, владеющего пятью фирмами в сфере оказания транспортных услуг и выложившего надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен убитых гусей. Неплохой «флешмоб»? И почему-то не слышно ревнителей истины с требованием наказать по всей строгости этого гражданина. Ах, ну да… цитируя классика «Этa нога — у того, у кого надо нога».
Вспомним еще боксера-депутата Государственной думы Николая Валуева с его «знаменитым» фото, на котором он позирует с убитыми животными — медведем, уткой и бобром. СКР по запросу журналистов не нашел нарушений — у спортсмена-депутата есть лицензии на отстрел птицы и на отстрел медведя. Правда на бобров охота весной (когда делалось фото) запрещена, но тут нет состава преступления. Догадайтесь, от какой партии сидит в Госдуме этот депутат?
А теперь вспомним, о чем говорили соответствующие поправки в Конституцию: сохранение чистой среды для потомков и будущего России — одна из главных задач государства сегодня. Природное богатство России — биологическое разнообразие живых форм и природных ландшафтов — должно быть сохранено и передано будущим поколениям жителей страны. На это и направлены поправки в Конституцию… Ага, лес вагонами в Китай вывозим в интересах кучки людей тоже с целью сохранить и передать потомкам разнообразные природные ландшафты и живые формы?
У кого-то еще остались сомнения о том, что именно Конституцией РФ руководствуются чиновники на всех уровнях? Можно долго и красиво рассуждать о том, что в нашем социально ориентированном государстве все делается исключительно на благо народа, даже диктатура меньшинства над большинством, навязывание абсурдных законов и правил, а также введение тотального контроля над гражданами. Однако под овечьими шкурами доброжелателей скрываются отвратительные физиономии, перекошенные фашистским оскалом, которым глубоко плевать на все законы и Конституцию Российской Федерации.
Подготовил Роман Молотов