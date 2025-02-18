На местах воинских захоронений запретили устанавливать государственные флаги

Теперь воинские захоронения необходимо будет оформлять в соответствии с новым порядком.
В числе прочего вводится запрет на установку государственных флагов или иных официальных символов на могилах погибших военнослужащих. Кроме того, для оформления воинских захоронений необходимо использовать надгробные сооружения единого образца, без указания воинской части и других сведений, прямо указывающих на место воинской службы погибших.Об этом говорится в документе, подписанном главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.Данные меры принимаются в целях упорядочения мест воинских захоронений, обеспечения общественного порядка, недопущения паники среди населения, следует из документа.