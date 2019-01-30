Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Необходимо создать боевую, мобильную команду!»

Об этом заявил первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко на внеочередной партийной конференции Симферопольского городского отделения партии, состоявшейся 19 января в Симферополе.
Симферопольское городское отделение всегда являлось боевым отрядом Республиканской организации КПРФ. Это и вполне понятно, ибо здесь сосредоточен основной интеллектуальный потенциал нашей партии: ученые, кадровые работники партии, творческая интеллигенция, руководители и инженерный состав производственных подразделений, работники здравоохранения и образования, рабочая и учащаяся молодежь, кадровые офицеры. В былые годы Симферопольский городской совет основательно был укреплен нашей политической силой. Коммунисты города были представлены в Верховном Совете и Совете министров Республики Крым. Здесь, в Симферополе, всегда были сильны общественные организации, идущие рядом с КПРФ.
Симферопольское городское отделение КПРФ и сегодня остается правофланговой организацией. А это значит, что к ней всегда предъявляются более повышенные требования. Выступая перед делегатами городской конференции, первый секретарь Крымского рескома, в частности, сказал:
«2019 год является знаковым для всех коммунистов и жителей Республики Крым. Мы готовимся к важнейшему политическому событию — выборам депутатов в Государственный Совет и местные муниципалитеты, которые пройдут 8 сентября. Главная задача всех крымских коммунистов, каждого городского и районного отделений, каждой первички — наращивать политическое влияние КПРФ на местах и привлекать наших сторонников и союзников к этой работе. От наших совместных усилий по подготовке кандидатов, проведения избирательной кампании и непосредственно самих выборов будет зависеть судьба нашей республики и позиции КПРФ на полуострове.
Крым всегда входил в «красный пояс» — группу регионов с устойчивой поддержкой нашей политической силы (около 30 процентов). Однако события 2014 года внесли свои коррективы. Крымчане, пребывая в состоянии эйфории после вхождения республики в состав Российской Федерации, отдали всю власть в руки трусливым и вороватым едроссам, которые присвоили себе победу в Крымской весне. Произошла монополизация власти. Но по прошествии почти пяти лет стоит отметить, что эйфория крымчан стала рассеиваться и рейтинг правящей партии стал падать. Наша прямая обязанность — вернуть ту высокую позицию, которую раньше занимала наша партия. А для этого мы все как один должны сплотиться и громко заявить о себе как главной оппозиционной партии по отношению к единороссам. Мы это умеем, а, главное, способны это сделать. Пять лет для нас не прошли даром. Мы на ходу перестраивали свои ряды, пополнялись новыми, и что отрадно, молодыми бойцами, отрабатывали новые формы и методы политической работы с населением. Симферопольские коммунисты — люди опытные, преданные идее социализма. Избиратель Симферополя верит нам.
До дня выборов осталось семь месяцев. До старта избирательной кампании — четыре месяца. Перефразировав слова генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина, хочу сказать, что нам с вами предстоит пробежать расстояние в четыре прошедших года за четыре месяца, иначе нас сомнут.
В числе наших приоритетных задач: подготовить 37 кандидатов в городской совет, 5 кандидатов — в Госсовет, 100 членов участковых избирательных комиссий, 200 наблюдателей и целую армию агитаторов.
В связи с этим необходимо создать боевую, мобильную команду, которая смогла бы решить оперативно поставленные задачи. Я верю в силу и надежность коммунистов города Симферополя! Успехов всем нам в этот ответственный период».
Конференция избрала новый состав городского комитета и контрольно-ревизионной комиссии.
Первым секретарем Симферопольского комитета городского отделения КПРФ избран Валерий Кучеренко, а председателем городской КРК — Александр Довбыш.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ