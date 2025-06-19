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четверг, 19 июня 2025 г.

Вышел в свет первый летний номер газеты «Коммунист Крыма»

           Дорогие читатели!

Первая половина июня была богата не только на различные праздники, но и другие события, имеющие большое значение для нашей страны. Этот номер «Коммуниста Крыма» мы начали с выступления руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Андреевича Зюганова, в котором он еще раз указал на системные социально-экономические проблемы, мешающие России сделать значительный шаг вперед.

В другом нашем материале мы подняли тему социализма и подробно рассмотрели его как историческое и социальное явление, которое во многом изменило современный мир. Зародившись в позапрошлом веке, идеи социализма никуда не исчезли и продолжают оказывать влияние на политические движения и в наше время, оставаясь по-прежнему актуальными.

В новостном блоке мы рассказываем о деятельности коммунистов на местах, о поднятых ими злободневных вопросах и темах, затрагивающих жизнь не только нашего региона, но и всей страны в целом. Также информируем о том, какие важные мероприятия прошли в Крыму при участии представителей КПРФ.

Помимо этого мы опубликовали материал, рассказывающий о том, как была учреждена Компартия Крыма, что явилось важным историческим событие в политической жизни нашего полуострова.

На страницах июньского номера мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»