Вместе создаем народную программу

В сентябре 2019 года состоятся выборы в местные советы и Государственный Совет Республики Крым. Я бы очень хотела, чтобы предвыборная программа Крымского республиканского отделения КПРФ была бы воистину народной, ибо крепко верю только этой политической силе. Хотела бы внести и свою лепту в написание народной программы. Прошу редакцию газеты «Коммунист Крыма» опубликовать мои предложения.
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Позорным результатом разрушения СССР стала реставрация капитализма в России в самом хищническом варианте. Налицо не только развал экономики, но и социальной сферы. Проводимая ныне правительством страны политика гарантирует обогащение кланов элиты и дикое социальное расслоение народа. Глубина раскола нарастает с каждым днем. За последние два года доходы крымчан сократились более чем на 10 процентов. Заработок каждого второго крымчанина не превышает 15 тысяч рублей в месяц. При этом цены на продукты и лекарства выросли за 2018 год от 10 до 30 процентов. Несправедливый и разрушительный курс больно бьет по рабочим и крестьянам, по пожилым и молодым.
Половина выпускников крымских вузов не может получить работу по специальности. Каждый четвертый вчерашний студент не находит работы вообще. Минимальная стипендия в крымских вузах едва превышает одну тысячу рублей.
У многих молодых крымчан все больше и больше нарастает чувство ненужности, отчуждения от собственной страны. Житейская неустроенность больно бьет по молодым семьям. Попадая в пропасть нищеты, многие молодые семьи вынуждены хвататься за банковские кредиты. Но это лишь загоняет молодую семью в долговую кабалу. В Крыму продолжает снижаться число заключаемых браков, увеличивается количество разводов. В Республике Крым число умерших превысило в первом полугодии 2018 года число родившихся на 40,5 процента.
Несмотря на выделение огромных федеральных средств на объекты здравоохранения, в Республике Крым продолжается жесткая оптимизация отрасли: закрываются фапы, посты скорой помощи, профильные медицинские отделения стационарного типа. Все это создает неудобства для жителей Крыма и лишает их возможности получения своевременной и качественной медицинской помощи. КПРФ удалось отстоять ряд медицинских учреждений в Красноперекопском, Симферопольском и Красногвардейском районах, в городе Старый Крым.
Доступность и качество образования в Крыму не соответствует российским стандартам. Это относится, в первую очередь, к доступности к дошкольным учреждениям образования. На сегодняшний день почти 20 тысяч крымских детей ждут своей очереди в детский сад. Многие школы переполнены, особенно в городах, где обучение ведется в две смены. Большими темпами растут цены на получение высшего образования, что является непосильным для многих крымских семей.
Одна из проблем образования – это так называемая бюрократия. Учителя и преподаватели вынуждены значительное время тратить на составление всевозможных планов и отчетов. К этому добавляется и несправедливое распределение в учебных заведениях стимулирующих финансовых средств.
Наблюдается серьезная нехватка учителей по отдельным предметам (математика, физика, химия, информатика и т. д.); особенно этот процесс заметен в сельских районах.
В советское время Крым являлся всероссийской детской здравницей. К сожалению, и эта былая слава сегодня утеряна. Правда, сохранились некоторые специальные учреждения такого типа (Евпатория, Ялта), но они составляют всего 10 процентов от того количества детских специализированных учреждений разного типа (круглогодичного, сезонного, смешанного и т. д.), которые функционировали в Крыму во времена СССР. Сегодня о массовом отдыхе и лечении детей говорить не приходится. Многое уничтожено, перепрофилировано и варварски приватизировано. Больше того, только каждый двадцатый ребенок, живущий в Крыму, бывает в летнее время на отдыхе в специализированных детских организациях. В Республике Крым уничтожены почти все бывшие пионерские лагеря, которые действовали в советское время. Крымские дети, особенно сельские, полноценно не оздоравливаются и остаются в это время с родителями в своих поселениях.
Серьезные проблемы накопились и в отрасли культуры. Это, прежде всего, недостаточный уровень доступности культурных объектов для населения, неудовлетворительная материально-техническая база учреждений культуры, аварийное состояние объектов культуры в сельской местности. Но самый главный фактор, отталкивающий значительную часть жителей от очагов культуры, — это обслуживание власти, а не населения. В таких условиях нахождение объектов культуры и работников этой сферы больше недопустимо.
Против чего мы выступаем
а) в области образования:
— не поддерживаем переход к 12-летнему школьному образованию;
— не поддерживаем идею «реструктуризации» сельской школы;
— не поддерживаем единый государственный экзамен взамен выпускных экзаменов в школе и вступительных в вузах;
— против введения государственного именного финансового обязательства на основании результатов единого экзамена;
— категорически против изменения статуса образовательных учреждений на организации;
— против введения модульно-штатного расписания.
Мы предлагаем
а) в области образования:
1. Поддержать законы, подготовленные фракцией КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ:
— «Образование – для всех»;
— «О статусе педагогического работника», предусматривающего приравнивание педагогов к государственным служащим по уровню оплаты труда и социальных гарантий.
2. Новому составу депутатского корпуса Государственного Совета Республики Крым ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации:
— о выведении образовательных организаций из подчинения муниципальным органам власти и их перевода на финансирование напрямую из федерального бюджета, предусмотрев среднемесячную заработную плату педагогу по промышленности в рамках не региона, а Российской Федерации;
— о восстановлении в полном объеме налоговых льгот для учебных организаций;
— об инициировании ликвидации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования и науки, как лишнее звено между Министерством просвещения РФ и учебным заведением.
3. В течение трех лет окончательно решить проблему доступности в дошкольные учебные заведения Республики Крым.
4. Бороться:
— против внедрения в систему образования (просвещения) модульно-штатного расписания, ведущего к резкому сокращению педагогических составов;
— за освобождение учебных организаций от выполнения несвойственных ей функций (выполнение ремонтно-строительных работ, организация питания и т. д.);
— против «бумаготворчества», не имеющего отношения к школе знаний;
— за воссоздание летних детских центров отдыха.
Людмила ШЕВЧЕНКО,
ветеран педагогического труда,
с. Ивановка
Нижнегорского района