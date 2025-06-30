Политический отчет Центрального комитета КПРФ XIX съезду партии

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Уважаемые товарищи, делегаты и гости XIX съезда КПРФ!
Наступило время отчётно-выборного съезда нашей партии.
Главный партийный форум – это всегда рубеж. Постановка задач нового этапа нашей
справедливой и мужественной борьбы означает необходимость обстоятельно
осмыслить происходящее и видеть горизонты движения вперёд. Тем более что наш
съезд проходит в условиях войны на полное уничтожение, которую Русскому миру
объявили англосаксы и натовцы.
Не бывает судьбы лучше, чем та, что посвящена служению
интересам трудового народа. Это верно в любую эпоху. Но мы с вами живем в ХХI
веке, и он решит очень многое в историческом споре между капитализмом и
социализмом. В споре, который был начат Великим Октябрём.
Одна из фундаментальных идей марксистско-ленинского учения
состоит в том, что капитализм есть система, порождающая разрушительные кризисы.
В прошлом веке два системных кризиса капитализма привели к мировым войнам. В
них погибло более 80 миллионов человек. К началу нашего века тезис о кризисе
капитализма был многократно осмеян правыми силами всех цветов и оттенков. Но
сегодня он стал очевидной реальностью.
Кризисы – неизбежность капитализма
На пленумах ЦК КПРФ мы не раз доказывали, что всеобщий
кризис капитализма вновь вошёл в полосу обострения, что лучшее лекарство от
него - социализм. Наша принципиальность в оценке процессов в России и мире -
основа высокого авторитета партии.
КПРФ поддерживают миллионы людей. Мы остаёмся ведущей
оппозиционной силой в стране. Выросла международная роль партии. Проработаны
важнейшие проблемы, предложены их решения. “Единая Россия” продолжает
уклоняться от прямых дебатов о будущем страны. Всё это вызывает симпатии друзей
и злобный оскал оппонентов. Наша настойчивость меняет баланс общественных сил в
пользу социализма. Чтобы победить, предстоит больше работать в массах, лучше
готовить наши мероприятия, настойчиво наращивать влияние партии. Только так
поддержка трудящихся классов станет для нас не только широкой, но и победной.
Говоря о капитализме и его кризисе нужно понимать, что это
не абстракция. Эта система всё ещё господствует на большей части планеты Земля.
Увы, и в России тоже. В ней – в этой реальности – и живут люди. От неё страдают
наши с вами сограждане: женщины и дети, старики и молодежь, рабочие и
крестьяне, учёные и военные. Именно человек с его болями, нуждами,
переживаниями стоит в центре нашей политики.
Да, кризис капитализма затрагивает далеко не только
капиталистов. Они-то как раз умеют перекладывать свои проблемы на других.
Капиталистический кризис – это испытание для всех, кто вынужден жить в данном
обществе. Для тех, кого опрокинут в нищету. Для тех, кто остался без работы.
Для тех, кто не получает нужного лечения. Для тех, кто недоедает. Для тех, кто
лишился надежды на завтрашний день.
Советская власть блестяще показала: капитализм – это
реальность, которую умеют преодолевать только коммунисты. Это обязывает нас
глубоко понимать идущие на планете процессы и точно разъяснять людям причины их
бед. А ещё то, как нужно менять положение дел к лучшему. Данный вопрос требует
нашей постоянной теоретической проработки. Над его решением партия трудится и
будет трудиться всегда. Это не то дело, которое можно отложить на потом и где
можно позволить себе устать. Напротив, результаты наших исследований надлежит
умело переводить на язык агитации и пропаганды, на язык идеологической борьбы и
текущих дел.
Да, кризисы
изначально заложены в капиталистическом жизнеустройстве. Причина – господство
частной собственности. Оно не даёт возможности реального государственного и
общественного контроля, способного предотвращать кризисы в экономике и
социальной жизни. Оно не позволяет планировать социально-экономические процессы
в соответствии с интересами большинства. Оно порождает глубокое противоречие,
вызванное тем, что стремление к прогрессу капитализм сочетает с его
искусственным ограничением. Эта раздвоенность постепенно заводит экономику и
социальные институты в тупик.
Мы имеем дело с системой, где интересы народа постоянно
вступают в конфликт с интересами капитала. Корень зла в том, что наибольшую
выгоду капитал всегда извлекает из эксплуатации трудящихся, а они и есть
большинство общества.
Когда в нашей стране победил социализм, национальные
богатства и средства производства перешли в руки народа. От имени и в интересах
трудящихся ими стало распоряжаться пролетарское государство. Всестороннее
планирование развития явилось краеугольным камнем государственного управления.
На одиннадцатом году советской власти, осуществив ленинский
план ГОЭЛРО, страна перешла к воплощению в жизнь пятилетних планов. В феврале
1921 года был образован Госплан – уникальный орган формирования национальной
стратегии развития, которая стала важнейшей повседневной заботой государства и
общества. Это был высший экспертный орган государства, гигантская научная
структура, где концентрировались большие интеллектуальные и профессиональные силы.
Опыт всестороннего планирования социально-экономической
жизни огромной страны мог реализоваться только в условиях социализма. Сама суть
этого общества состояла в неуклонном развитии ради каждого человека. Глубоко
выверенное планирование вело к росту экономики и ставило заслон на пути
кризисов. По этой причине Советскую державу обходили экономические бури
капиталистического мира. Вплоть до водворения горбачёвщины в СССР неуклонно
росли и экономика, и благосостояние граждан, и уровень социального развития.
Таким образом, мы можем считать доказанным фактом: подлинную
стабильность и неуклонное развитие общества обеспечивает только социализм.
Кроме прочего, это означает необходимость отстранить капитал от управления
стратегическими ресурсами. Разумеется, сам капитал этой логики не приемлет.
Корпоративные интересы получения прибыли для него куда важнее интересов
государства и тем более общества.
Казалось бы, и капитализм, и социализм заинтересованы в
экономическом росте. Но социализм нуждается в этом, чтобы обеспечить
всестороннее общественное развитие. Капитал же жаждет собственного
преумножения, в том числе за счёт общества. Конфликты и кризисы в этом случае
неизбежны.
Социалистическая система нацелена на развитие безусловно.
Капитал же заинтересован в прогрессе лишь в меру возможной выгоды. При этом ему
неинтересна та польза, которую несёт гражданам социально-экономическое развитие
и научный прогресс.
Интересы извлечения прибыли не совместимы с прочной
стабильностью и стратегической безопасностью. Уходя от общенационального
планирования, капитализм закладывает мину и под собственное будущее. Он
закономерно погружается в системный кризис и движется в тупик.
Когда капитал видит для себя угрозу, он запускает любые
механизмы удержания своего господства. Его оружием становятся социальная
деградация и политические кризисы, цветные революции и поддержка фашизма.
Совсем неслучайно и то, что для капитализма в ХХI веке
характерен нарастающий дефицит социальных и научных прорывов. Глобализм не
предлагает привлекательных ответов на экономические, социальные,
демографические, медицинские, климатические вызовы времени. Умножается дефицит
стратегических идей. Углубляется управленческий кризис.
Пока существовали СССР и мировая система социализма, у
капитала были общий враг и общая задача: разрушить исторического конкурента.
Страх проиграть в конкуренции для капитала всегда был импульсом к развитию.
Победы мира социализма заставляли буржуазные элиты заботиться о повышении
качества продукции, идти на уступки трудящимся, проводить социальные
преобразования. По сути, главные успехи капиталистической системы были
обеспечены гигантскими достижениями социализма.
С исчезновением СССР и мирового содружества социалистических
государств конкурентный стимул был исчерпан. Начала нарастать деградация
капиталистического мира – экономическая, социальная, а затем и политическая.
Эта система всё менее привлекательна для населения буржуазных стран. Отсюда –
кризис избирательных систем и традиционных партий в США и Европе.
На собственные кризисы капитал привычно отвечает военной
истерией и нарастающей конфликтностью. Его не останавливает даже перспектива
новой мировой войны. Угрожая своим противникам, капиталистический хищник готов
пожирать самого себя.
Глобализм как форма империализма
Человечество переживает самый драматичный момент со времён
разрушения Советского Союза. На наших глазах меняется система, сложившаяся три
десятка лет назад. На смену господства Запада во главе с США прорывается новый
международный порядок. В его основу может быть положен не один, а много полюсов
развития. В рамках общей тенденции возможно появление принципиально разных
моделей мироустройства – от попыток дележа планеты между новыми сильнейшими
державами до формирования значительно более справедливого мира.
Тенденция к установлению многополярности и многосторонности
уже сейчас постепенно размывает длительную гегемонию западного капитала. Она же
вызывает рост межимпериалистических противоречий внутри НАТО. Однако до окончательной
победы новой системы международных отношений ещё далеко.
Во-первых, прежние хозяева планеты добровольно ни за что не
откажутся от рычагов господства над остальным миром. Они готовы сохранять его
любыми способами. Для этого будет использован весь арсенал средств, накопленных
за столетия существования буржуазной формации.
Во-вторых, тенденции развития тех держав, что претендуют на
роль новых центров влияния, неоднозначны. Их правящие классы порой озабочены не
равноправным мироустройством, а ищут шанс отхватить свой «кусок пирога»,
заполучить сферу влияния для обогащения. По этой причине простая смена мировых
лидеров и рост их числа не несёт трудящимся освобождения от эксплуатации. Для
этого необходимы качественные изменения – переход от капитализма к социализму.
Для точности наших оценок всегда необходимо помнить о сути
капиталистической системы. В её основе лежит максимизация прибыли любой ценой.
Сначала молодой европейский капитал в своих странах отобрал земли у крестьян и
загнал их в работные дома. Затем он стал рыскать по всему миру, покоряя народы
и уничтожая целые цивилизации.
В «Манифесте Коммунистической партии» об экспансии буржуазии
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте
продукции гонит буржуазию по всему земному шару… Крупная промышленность создала
всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал
колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения».
Таким образом, речь о глобализации ещё не велась. Но истоки этого процесса уже
были описаны.
Особый этап глобальной экспансии капитала связан с переходом
к монополистическому капитализму – империализму. В.И. Ленин блестяще раскрыл
это явление, выделив его признаки:
- перерастание конкуренции в монополию;
- сращивание промышленных монополий с банковскими и
образование финансового капитала;
- экспорт капитала и образование международных монополий;
- завершение раздела мира и начало борьбы за его передел
между крупнейшими державами.
Империализм никуда не делся и сегодня. Буржуазные идеологи
долго уверяли в обратном, лепили из капитала образ «благородного цивилизатора»,
трубили об упразднении колониальной системы и реформах под лозунгом
«государства всеобщего благосостояния». Но эти их заявления выглядят жалким
лукавством. На все перемены империалисты шли не добровольно, а под давлением
мировой роли Советского Союза.
Капитал делал всё, чтобы сохранить влияние во вчерашних
колониях. Одни из главных способов – финансовые инструменты, долларовая
система, долговые удавки МВФ и Всемирного банка. С этим сочеталось политическое
и информационно-культурное воздействие и даже военное давление. К непослушным
применяется широкий набор средств – поддержка прозападной пятой колонны, фейки
и провокации, организация цветных революций. Не гнушались и военной агрессий,
как в случае с Ливией или Ираком.
Временной уловкой капитала оказались и подачки населению
стран Запада. Едва ослабла «красная угроза», как он принялся за демонтаж
«социального государства».
В состоянии эйфории крупный капитал кормил обывателей
баснями о «конце истории». Ощутив свою безнаказанность, он активизировал стратегию
установления полного контроля над человечеством. С этого момента можно уже
уверенно говорить о новой форме империализма – глобализме.
Более двадцати лет назад в статье Г.А. Зюганова «Глобализм и
“новый империализм”» подчёркивалось: «На планете фактически разгорается третья
мировая война... Сначала она была «холодной», потом – «прохладной», затем –
«тёплой». И вот теперь, вместе с наступлением глобализма, она стремительно
переходит в горячую фазу. Много уже сказано о том, что глобализация есть война
нового типа. Сегодня, однако, мы видим, что и обычная, «горячая», война
является непременным спутником империалистической глобализации. Человечество
сидит на пороховой бочке, вокруг которой вспыхивают всё новые и новые искры. И
любая из них может привести к тому, что цепная реакция насилия захлестнёт весь
земной шар».
Размышления на сей счёт получили развитие в книгах лидера
КПРФ «Глобализация и судьба человечества», «Глобальное порабощение России, или
“Глобализация по-американски”», «Новое оружие глобалистов», «Россия под
прицелом глобализма» и других работах. Предложенные выводы были представлены и
получили поддержку на крупных международных конференциях, прошедших не только в
России, но и в Китае, на Кубе, в Германии, Никарагуа и других странах.
Развёрнутый анализ международных тенденций нашёл отражение в
материалах съездов и пленумов ЦК КПРФ. В апреле 2021 года в политическом отчёте
Центрального Комитета XVIII съезду партии отмечалось: «После разрушения СССР
капитализм вверг человечество в жесточайший всеохватный кризис. Мировая
экономика в тупике. Все показатели растущей массовой бедности налицо. –
Механизмы международной безопасности подорваны. Угрозы локальных конфликтов,
«холодных» и «горячих» войн нарастают… К застарелым проблемам капитализма добавляются
новые».
Развивая ленинскую характеристику империализма, КПРФ
выделяет следующие основополагающие черты глобализма. Во-первых, происходит
полное порабощение капитала производственного, промышленного капиталом
финансовым, спекулятивным. Конечные собственники крупнейших промышленных и
инфраструктурных активов на Западе и во всём мире – это небольшой круг
финансово-инвестиционных конгломератов. Среди них «Блэк Рок», «Голдман Сакс»,
«Джей Пи Морган Чейз» и другие. Большинство из них «имеет прописку» в США. Их
активы превышают ВВП большинства стран мира.
Во-вторых, «рыночные отношения» превращены в механизм
неэквивалентного обмена и ограбления целых стран и народов. Покупая за бесценок
сырьё у развивающихся стран, Запад продаёт им товары высокой переработки и
продукцию высокотехнологичных отраслей. Утвердилась кредитная кабала. По данным
ООН, совокупная задолженность стран мира приблизилась к 100 триллионам
долларов. Больше всего должны развивающиеся государства. Почти половина
человечества – 3,3 миллиарда – живёт в странах, которые тратят на выплату
процентов по долгам больше, чем на образование или здравоохранение.
В-третьих, глобальная модель «международного разделения
труда» закрепляет вопиющее социальное неравенство на планете. По подсчётам
«Оксфам», на половину населения Земли приходится всего 8,5 % мирового дохода.
Масштабы голода и крайней бедности нарастают. От нехватки продовольствия
страдают 2,33 миллиарда человек, причём в острой форме – 864 миллиона. В числе
«горячих точек голода» Судан, Чад, Мали, Кения, Сирия, Палестина, Йемен, Гаити
и другие страны. «Пандемия, инфляция, войны – три главные причины,
способствующие обогащению корпораций за счёт всех остальных», – подчёркивает
«Оксфам».
Зато 148 крупнейших корпораций получили за последний год
почти 2 триллиона долларов. Шесть лет назад на Земле состояние свыше 100
миллиардов долларов имел только владелец компании «Амазон» Джефф Безос. Теперь
таких толстосумов уже 15.
В-четвёртых, резко возрастает политическое влияние
транснациональных корпораций и финансово-промышленных групп. Они претендуют на
полную свободу действий. Нынешняя администрация США – это прекрасная
иллюстрация срастания финансово-промышленного капитала и политической системы.
Финансисты-миллиардеры Скотт Бессент и Говард Лютник получили министерские
посты. Вместе с ними они обрели широкие возможности определять экономический
курс Белого дома.
В-пятых, нормы международного права подменяются “правилами”
в интересах глобалистов. Национальные правительства теряют контроль над процессами
в экономике. В руках крупного капитала кредитные организации и финансовые
империи, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения
и иные структуры. Глобальная олигархия диктует странам выгодные для неё
условия. Заявления о «святости частной собственности» не мешают Западу отбирать
чужие активы. С этим столкнулись Иран, Венесуэла, Ливия, Россия. Внешнее
управление навязано Украине.
В-шестых, информационно-культурная экспансия стала формой
агрессии. Искореняется самобытность стран и народов. Идёт духовная унификация
на самом примитивном уровне. Насаждаются псевдоценности потребительства.
Капитал активно использует возможности сети Интернет, социальных сетей и
мессенджеров. Их владельцы не только стремительно обогащаются, но и резко
наращивают политическое влияние. Попытки отдельных государств отстоять свой
информационный суверенитет наталкиваются на обвинения в «нападках на свободу
слова».
В-седьмых, усиливается паразитизм транснационального
капитала. Он присваивает огромные выгоды от внедрения высоких технологий,
оставляя остальной мир в нищете. Идёт загнивание и качественное торможение
научно-технического прогресса. Хищническое отношение к природе оборачивается
экологическим кризисом. Расчеловечивание, порождённое буржуазными реалиями,
достигло масштабов, невиданных со времён Второй мировой войны. Наглядным
символом этого стал геноцид палестинского народа и реакция на него правительств
и международных организаций.
Как и сто лет назад, для сохранения своего господства
капитал обращается к бесчеловечным идеологиям. Западные лидеры обнимаются со
вчерашним джихадистом Ахмедом аш-Шараа, которого привели к власти в Сирии.
Натовцы открыто поддерживают диктаторские националистические режимы. Фашизм,
загнанный советским солдатом-освободителем в глухое подполье, вновь
разворачивает свои кровавые флаги.
В Европе набирают силу крайне правые партии. Их активисты не
скрывают восторга перед Гитлером, Муссолини, Франко, Хорти. Илон Маск прилюдно
демонстрирует нацистское приветствие. Хавьер Милей, Жаир Болсонару и другие
правые политики Латинской Америки оправдывают преступления военных диктатур.
Все эти фигуры отличает агрессивный антикоммунизм и националистическая
риторика, соединённая с отпетым неолиберализмом. Неудивительно, что все они
дружно ополчились на Китай, Кубу, Венесуэлу. Раскручивается маховик русофобии.
Масштабов вселенской подлости достигли попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны.
Глобализм обрекает миллиарды людей на страдания, а
трудящихся – на безжалостную эксплуатацию их физических, умственных и
нравственных сил. Эта система всё явственнее угрожает самому существованию
человечества. Испытывая кризис, мировой капитал становится всё более жестоким и
безумным. Остановить его может только солидарность трудящихся под руководством
коммунистов.
Казалось бы, у человечества уже достаточно ресурсов и опыта,
чтобы решить самые острые проблемы. Но капитализм лишь провоцирует деградацию.
Ключ к решению – социализм.
Водоворот мировых проблем и Россия
Товарищи! На наших глазах идёт изменение баланса мировых
сил. Кризис капитализма все больше сказывается в международных делах.
Политическая и военная гегемония натовцев слабеет. Экономики США и Евросоюза
переживают сложный период. Межимпериалистические противоречия выявляются всё
отчётливее. Избрание Дональда Трампа президентом США ускорило процесс их
обострения.
На мировую арену всё увереннее выходят силы, находившиеся на
периферии мировых процессов. Примечателен быстрый рост БРИКС. Начав с Бразилии,
России, Индии, Китая и ЮАР, объединение увеличилось сегодня вдвое. Кроме того,
появились ассоциированные члены. Совокупно сообщество БРИКС вбирает в себя
основные производительные силы планеты. Запад лишается роли хозяина мировой
экономики. Доля стран БРИКС в глобальном ВВП – 36,8%, а у семерки наиболее
развитых стран Запада – 28,8%. Это соотношение продолжает меняться. Особенно
страдает экономика Европы. Отказ от российского газа усилил её кризисное
состояние.
Международная обстановка прямо влияет на Россию. Воюя против
нас, Запад планировал загнать Москву в изоляцию, но сам оказался в водовороте
проблем. Теперь даже государства Персидского залива, вопреки давлению,
выступают за сотрудничество с Россией. Зависимость от экономики Запада не
помешала странам Африки уверенно отвергнуть все планы втащить их в
антироссийскую коалицию. Самыми надёжными партнёрами Москвы выступают страны
социалистического выбора, где управляют компартии – давние и надёжные соратники
КПРФ.
Евросоюз переживает тем временем сложные времена. В целом в
Европе музыку заказывают Великобритания, Франция, Германия. Но о своих
интересах заявляют Сербия, Венгрия и Словакия. Особую роль пытается играть
Польша. Колеблются страны юга Европы – Италия, Испания, Греция, Португалия,
Хорватия. Все чаще они выражают недовольство авантюрным курсом, в который
вгоняют ЕС злобные русофобы из Лондона, Берлина и Парижа.
Разжигая войну против России, европейцы использовали
стремление глобалистов США к доминированию. Но Трамп быстро меняет подходы к
американскому лидерству. В результате империалисты Европы берут на себя роль
мировой жандармерии. Ястребы из ЕС опираются на стратегию войны, экономический
шантаж и информационное давление.
Главы европейских стран всё больше становятся “пиратами ХХI
века”. На свою милитаризацию ЕС планирует выделить гигантскую сумму в 800
миллиардов евро. Впервые после Второй мировой войны резко нарастить свою
военную мощь готова Германия.
США в лице Трампа признали, что роль мирового жандарма стала
для них слишком дорогостоящей. Государственный долг США достиг 36,6 триллиона
долларов. Ранее, печатая доллары и хорошо себя чувствуя, глобалисты согласились
с деиндустриализацией страны. Тем временем Китай, став фабрикой мира, стал
забирать у США и Европы основные мировые рынки. Сегодня размер экономики Китая
– 37 триллионов долларов, а Соединённых Штатов – 29,2 триллиона. Доля КНР в
мировой экономике – 20%, США – 16%.
Вашингтон всё явственнее проигрывает в соревновании с
Пекином. Как бизнесмен и политик. Трамп считает крайне опасным ослабление
реального сектора экономики. Он стремится вернуть Штатам роль главной
производительной силы. Эта борьба США с Китаем во многом предопределяет судьбу
ЕС. Вашингтону теперь жизненно важно ослабить Европу и полностью её подчинить.
Против стран Евросоюза Трамп вводит весомые пошлины.
Налицо типичные межимпериалистические противоречия. Они всё
ярче видны в мировых делах. Но эти противоречия не имеют антагонистического
характера. Способность капитализма к приспособлению и самосохранению хорошо
известна. Сегодня Запад не только продолжает накачивать военные мускулы. Он
усиливает ставку на способность управлять умами человечества через тотальный
контроль над средствами коммуникации.
Максимально влиятельным остаётся либерально-глобалистский
сегмент западной идеологии и политики. Здесь привычно вещают о «правах
человека», но тем временем идёт циничное поругание демократии. Во Франции и
Германии оппонентам запрещают участвовать в выборах. Молдавия и Румыния
пережили запредельно грубое вмешательство в избирательный процесс. Масштабы
подавления инакомыслия нарастают. Раньше нацисты в Германии сжигали книги и
сажали оппонентов в тюрьмы. Сегодня «цивилизованный» Запад подвергает
критически мыслящих людей моральному террору, увольнениям, запретам на
публикации. Дело дошло до попыток пресловутой “отмены” русской культуры.
Но глобальный капитал не чурается и старых гнусных методов.
В ход идут новые вариации фашизма. Разновидность украинского неонацизма была
выращена на основе идеологии бандеровцев. Даже Конгресс США в свое время
требовал запретить любое сотрудничество с бандой фашистских убийц в форме полка
«Азов». Но президента Байдена это не смутило.
Гибридная война Запада против России стала не только
угрозой, но и возможностью для сторонников многополярного мира. Баланс сил
меняется и на планете, и в самой России. Внешняя опасность побудила страну
собраться перед лицом агрессии. Ряд секторов экономики ожил. Как и призывала
КПРФ, растёт понимание важности технологического суверенитета. Антиколониальная
позиция Москвы повышает авторитет России в странах мирового большинства.
Любители обвинять КПРФ в сотрудничестве с властью забывают,
что не нам, а правящим кругам пришлось менять подходы к оборонной политике. Это
власть выправляла свою линию в международных делах, как и требовала КПРФ. Это
мы развенчивали мнимое дружелюбие Запада и полезность формата “Россия-НАТО”.
Именно мы противодействовали разрушению нашей Армии руками Сердюкова – самого
ненавистного министра обороны в истории России. Это КПРФ встала на пути нелепой
и дикой перелицовки священного Красного Знамени Победы, затеянной группой
единороссов во главе с Сигуткиным. Именно мы настояли на том, чтобы признать и
защитить республики Донбасса.
Наша принципиальность в вопросах внешней и оборонной
политики уже доказала свою состоятельность, историческую правоту и
перспективность. У нас есть право этим гордиться. Но мы не приемлем то, что
Россия, ратуя за справедливый миропорядок, не предлагает убедительной
альтернативы капитализму. Страну продолжают тащить курсом, который Запад
навязал нам по итогам разрушения СССР. Но это не то, чего ждёт наш народ! Это
не то, к чему стремятся трудящиеся России!
Сражаясь за идеи и смыслы
Уважаемые участники съезда!
России предстоит вновь войти в полосу перемен. Вопрос в том,
каким будет их характер. Нынешний этап отмечен не только некоторыми успехами,
но и нарастанием тревоги, взрывом цен, негодной финансовой политикой,
варварскими терактами. Не решены многие важные для граждан вопросы.
Накапливаются противоречия. Усиливается имущественное расслоение. На глазах
снижается уровень жизни трудящегося большинства.
Социально-политическая напряжённость во многом скрыта от
глаз. Она спрятана, как электропровод под защитным покрытием. Но нагрузка
растёт, а механизмы контроля изнашиваются. Это программирует процессы взрывного
характера. Принижена личная ответственность. Отсутствие должного спроса
приводит к тяжёлым авариям и просчетам. Тем временем пятая колонна, умело
маскируясь, просто распоясалась.
Кризис партии власти многим неочевиден. Но его трудно не
разглядеть, проявляя бдительность. Тогда станут видны и демагогический подход к
государственным делам. И непредсказуемость результатов при реализации многих
начинаний. И откровенное разрушение системы выборов. Нездоровье ситуации
проявляется в столкновении олигархических групп, в разнобое между
патриотической и компрадорской «башнями». Оно отчетливо видно в размахе
коррупции, в цинизме чиновников, выражающих интересы не страны и народа, а
крупных финансово-промышленных групп. Всё это таит в себе потенциал колоссальной
разрушительной силы, приобретает характер национальной угрозы.
Такова реальность за фасадом мнимой «монолитности». И даже
самые вдумчивые представители власти игнорируют тот факт, что социальный раскол
– это всегда почва для раскола политического. Не вести борьбу с бедностью и
сохранять олигархическую систему – значит выстилать прямой путь к жесточайшему
столкновению. В условиях острых внешних угроз эта опасность носит чрезвычайный
характер.
Спутник затяжного социально-экономического кризиса – явный
кризис господствующей идеологии. Официальные пропагандисты говорят много и
велеречиво. Но и они не могут обнадёжить граждан. Отчасти ситуацию для партии
власти спасает авторитет и личная активность Владимира Путина. Делает своё дело
и мощная информационная машина. Сформирована широкая индустрия обработки масс.
Её воздействие превращено в решающее орудие «удержания в узде» человека труда,
задавленного повседневными тяготами.
Обстановка требует от КПРФ обновления нашего
пропагандистского арсенала как в практическом, так и идейно-теоретическом
отношении. Долгое время острие нашей борьбы было нацелено на неолиберализм.
Иначе и не могло быть. Преступные деяния компрадорской клики
Ельцина-Чубайса-Гайдара вдохновляла именно эта идеология. Она и сегодня
используется её циничным охвостьем.
Неолиберализм продолжает лезть изо всех щелей. Он даёт о
себе знать в призывах к новой приватизации, в издевательской ставке
Центробанка, в наших культурных и образовательных потерях. Всё это –
продолжение давнего спора в российской истории. “Либеральная жандармерия”,
говоря словами Василия Розанова, имеет богатую биографию. Сегодня она
продолжает атаковать общество привычными ей методами. В первую очередь это
глумление, искажение русской классики, усекновение программ по русской истории
и литературе, особенно за счёт советских авторов.
А ведь советская власть оставила нам бесценное культурное
наследство. Это и глубокая литература. И пронзительные песенные шедевры. И легендарный
балет. И монументальные творения Вучетича, Мухиной, Аникушина. И гениальный
кинематограф. Множество образцов и явлений нашей культуры отражают громадный
творческий и гражданский потенциал великого советского народа –
народа-созидателя и народа-победителя.
Возрождая нашу партию, мы поклялись трепетно сберегать и
широко пропагандировать это наследие. КПРФ горда своей ролью в оздоровлении
культурного и образовательного поля России. Это мы диалектически соединяли
глубокое осмысление Русского вопроса с твёрдой интернациональной позицией.
Отдельная страница нашей жизни – это борьба за отечественную культуру в лихие
девяностые. Мы счастливы, что помогли сохранить уникальные творческие
коллективы, которые блещут сегодня на лучших сценах страны и мира.
В 2007 году Президиум ЦК КПРФ поддержал идею проведения
Пушкинских дней на Северном Кавказе. Инициативу Северо-Осетинского рескома и
Ставропольского крайкома партии подхватили в Дагестане, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии. Это стало частью нашей борьбы за объявление 6 июня – дня
рождения гения русской словесности А.С. Пушкина – Днём русского языка.
Теперь праздничные события в честь этой даты проходят по
всей России. В 2011 г. был подписан указ президента «О Дне русского языка».
Значение этого праздника растёт год от года. Таков результат нашей работы
вместе с движением “Русский лад” и другими союзниками партии.
Пушкин, как и Ленин, остаются нашими современниками. Оба они
–
в центре идейных баталий. Неслучайно их памятники на Украине
фашиствующая мразь свергает в Киеве и Львове, Одессе и Тернополе. Кто мог
представить не так уж давно, что это станет возможным? Значит, не застрахован
никто. Вот и среди подростков в России находятся те, кто становится расходным
материалом бандеровцев при подготовке терактов.
За умы и души людей нужно сражаться всегда. Начиная с
детских лет, со школьных программ и учебников. И мы продолжим эту благородную
работу. Фракции КПРФ в Госдуме готовит проведение осенью этого года
Социально-образовательного форума. Он станет важным советом партии с
общественностью.
Только советская школа, рожденная советской властью, дала
нам правильное понимание высоты национального чувства вместе с чувством
пролетарского интернационализма. Именно она помогла понять, что сам Пушкин с
его глубочайшей народностью, с его духом братства, с его интернационализмом –
это и есть выражение нашей национальной идеи! Не случайно в 1937 году Андрей
Платонов произнёс: “Пушкин – наш товарищ!”
Современная российская власть остаётся в большом долгу перед
культурой и образованием. Мы, коммунисты, многое сделали, чтобы сдержать
либерально-соросовский натиск на нашу школу. Нам удалось покончить с позорным
целеполаганием Фурсенко: воспитывать квалифицированного потребителя. Но сделать
предстоит ещё очень многое – и на разных фронтах идейных битв, и на
пространстве СНГ в том числе.
Вспомним, что политика Ленина и Сталина, советской власти
обеспечила невиданное ранее развитие Киргизии. Мы хорошо знаем, что киргизский
народ высоко чтит память об этих свершениях. Тем более странной и горькой была
для нас весть о снятии с постамента в центре города Ош памятника Ленину.
И это не частный вопрос! Он должен беспокоить не только
российских коммунистов. Властям России пора перестать делать вид, что Ленин
стоит где-то особняком в нашей истории. Представителям правительства следовало
бы создать рабочую группу для конструктивного совместного обсуждения судьбы
этого монумента. Нам очевидно, что этот памятник должен быть сохранён в
общественно значимом месте одного из важнейших городов Кыргызской Республики.
Большой опыт сбережения советского историко-культурного
наследия накапливается сегодня в Москве. Это и восстановление ВДНХ, и
возрождение Речного вокзала, и ремонт на станции метро Маяковская, и
воссоздание горельефа с образом Сталина на станции Таганская. Разве от этого
авторитет городских властей пострадал? Уж точно нет! Люди благодарны за это
решение. Мы будем признательны, если мэрия столицы проявит желание подключиться
к проблеме с памятником в Оше. В целом, поскольку речь идёт о
межгосударственных отношениях, без участия властей на обойтись.
Уважаемые товарищи! Не упуская из виду прежний фронт борьбы
с неолибералами, мы должны во всеоружии входить в новый этап идейных баталий.
Нам нужно готовиться к длительному, эшелонированному противостоянию с
разновидностью махрового антикоммунизма под видом консерватизма с монархическим
окрасом. «Партия власти» уже шесть раз меняла свой «кафтан». Теперь она опять
прибегает к очередному фокусу по смене масок. Но нам есть чем ответить.
Попытка провозгласить так называемую «консервативную
революцию» не отвечает ни на один вызов современности. Во-первых, сами по себе
слова о великих национальных традициях и «особом пути» России не повышают
уровень жизни людей. А если под эти фразы жизнь человека только ухудшается,
однажды они начнут раздражать. Во-вторых, для патриотизма нет ничего опаснее,
чем попытка одеть великую русскую культуру в изношенные лапти и разодранную
полотняную рубаху.
Глубину нашей культуры предопределили её ценности, мечты и
надежды. Её сформировали неутомимые искания правды и жажда справедливости.
Устремленность к лучшему будущему вела её к новым победам и открытиям. И слёзы
по монархии тех, кто объявляет себя консерваторами, здесь ни при чём. Этим
господам стоило бы внимательнее вслушиваться в слова глубоко мыслящего русского
патриота Александра Проханова.
В мировой практике национализм и фундаментализм не раз
возводились в принципы государственной идеологии. Но ещё никогда они не
приносили процветания странам и народам. Да, они помогали сохранять у власти
отдельные политические режимы. Но, консервируя жизнь общества, эти идеологии
делали народы заложниками, отбрасывали их назад. Никакие клише реакционеров не
помогут выработать стратегию Победы, но они способны порождать у народов
порочный комплекс неполноценности.
Разве случайно то, что, оценивая факты прошлого,
новоявленные консерваторы часто подхватывают подлости либеральной пятой
колонны? Они вместе готовы клеветать и изображать «иностранным агентом» любого
исторического деятеля, кто имел мужество подняться на борьбу за интересы
обездоленного народа.
Наиболее явно кризис господствующей идеологии проявляется в
«раздвоении сознания». Внутри правящего класса действуют те, кто упорно
выворачивает патриотизм наизнанку. Так, в феврале исполнилось 140 лет со дня
рождения выдающегося советского государственного деятеля и полководца Михаила
Фрунзе. Делегация министерства обороны России возложила венок на его могилу у
Кремлёвской стены, а в Центральном доме Российской Армии состоялся вечер с
участием официальных лиц и общественности.
Казалось бы, можно порадоваться. Однако в те же дни один из
крымских чиновников потребовал переименовать улицы Фрунзе. Видимо, он решил
продолжить опыт бандеровских варваров, уничтоживших памятники полководцу в
Полтавской области и других регионах. И их ненависть объяснима: Фрунзе строил
победоносную Красную Армию, традиции которой продолжают наши бойцы и командиры
сегодня. Но как понять власовско-бандеровские выплески из коридоров российской
власти?
Мы обязаны ясно видеть классовые причины «раздвоенности»
власти. Казалось бы, опора на свой народ крайне необходима в условиях
обострения натовской угрозы. Более того, транслировать либеральные мифы лихих
девяностых – значит потерять идейно-политическую легитимность в глазах
общества.
На первый взгляд, всё очевидно. Но российский капитал видит
для себя и другую угрозу. Для него «переусердствовать» в борьбе против «чужих
эксплуататоров» – значит потерять весомую часть капиталов и иностранных
преференций. Ведь чем больше правящий слой «укоренён» в собственном обществе,
тем меньше он становится «своим» в глазах глобалистов. И вот этого российская
олигархия с её полпредами во власти очень боится.
Все попытки и официальной, и либеральной пропаганды
развернуть новое наступление на антикоммунистическом фронте не приносят
успехов. Дело здесь в том, что весь их пафос фальшив, а практика –
разрушительна. У них нет ни интеллектуальных, ни нравственных ресурсов, чтобы
победить в битве за умы и сердца людей. Все больше трудящихся, ветеранов и
молодёжи признают: да, нынешний образ жизни насыщен товарами и услугами, но нищ
духом. Погоня за вещами, за личным достатком изматывает. Её смысл – превратить
граждан в обывателей, лишить их общественной активности. Но далеко не все
готовы стать рабами потребительской психологии.
Люди труда ждут от коммунистов конкретных действий по защите
их прав. За внешним спокойствием обстановка продолжает накаляться. В.И. Ленин
учил нас умению «учесть своеобразие всякого перехода». Сегодня, видя масштаб
агрессии Запада против России, КПРФ готова к конструктивной работе со всеми
патриотическими силами в интересах страны и её народа. Но когда ретивые
администраторы навязывают нам жёсткую борьбу, мы и теперь не станем уклоняться
от их атак. У КПРФ огромный опыт борьбы с предательской горбачёвщиной и
ельцинским произволом. Мы готовы принять любой вызов!
Партия обязана и будет сражаться на всех трех главных
фронтах современной идейно-политической борьбы. Непримиримая схватка с
возрождением фашизма – это наша борьба. Только коммунисты в истории побеждали
это абсолютное зло. Разгром либерально-компрадорского охвостья – это наша
борьба. Мы это убедительно доказали в лихие девяностые. Сражение с замшелыми
монархическими иллюзиями – это наша борьба. Именно советская власть спасла
российскую государственность после того, как царизм спалил ее в Первой мировой
войне.
Капитализм поставил себе на службу все виды этих реакционных
идей – будь то махровый национализм или терроризм религиозных фанатиков. Как и
отвратительную попытку подменить борьбу за права рабочих демонстрацией сексуальных
отклонений. Как и навязывание агрессивного индивидуализма и стремления к
паразитическому образу жизни. Но у нас хватит сил, воли и мудрости для победы в
борьбе за самые светлые идеалы человечества. За высокую духовность и культуру.
За социализм!
Антисоветизм на службе компрадоров и наши задачи
Россия переживает сложный период исторического
самоопределения. В стране сталкиваются две противоположные тенденции:
антисоветизм буржуазных кругов и просоветские настроения широких народных масс.
Этот конфликт имеет глубокие корни – идеологические, политические,
социально-экономические.
Увы, примеров антикоммунизма предостаточно. В России и
сегодня сносят советские памятники и стыдливо драпируют Мавзолей В.И. Ленина ко
Дню Победы. Разными способами из памяти народа пытаются вымарать выдающиеся
имена великой эпохи. В Саратове проспекту Кирова дали имя Столыпина. В
Геленджике главную улицу города имени А. Луначарского переименовали в
Геленджикский проспект. В Симферополе исчезли с городских карт улицы Карла
Маркса и Шмидта. В Якутске часть площади Ленина стали именовать площадью
Республики. В Санкт-Петербурге улица Книповича переименована в Смоляную, что
никак не связано с возвращением исторического названия.
При этом нагло пытаются реабилитировать пособников фашизма.
В разное время памятники и памятные знаки устанавливались таким коллаборантам,
как генерал Шкуро, атаманы Краснов и фон Панвиц, Заки Валиди и Тер-Арутюнян. В
Россоши Воронежской области власти пытались установить памятник альпийским
стрелкам – итальянским фашистам. КПРФ пришлось развернуть целую кампанию, чтобы
пресечь увековечивание памяти Маннергейма в Санкт-Петербурге.
Сама попытка обелить нацистских преступников весьма
характерна. Украинский опыт продемонстрировал, как десоветизация приводит к
реанимации фашизма. Омерзительные потуги распространить такую практику в России
требуют решительного противодействия коммунистов и всех истинных патриотов.
Казалось бы, начало специальной военной операции побуждало
власти жестко пресечь антисоветчиков. Но ползучая десоветизация продолжается.
Так, памятники В.И. Ленину демонтированы в городах Юрьевец Ивановской и Ревда
Свердловской областей, в селе Икряное Астраханской области. В Кирове
переименованы улицы Карла Маркса, Володарского, Урицкого, Розы Люксембург.
Обсуждается и переименование самого города.
Местные жители в таких случаях проявляют солидарность с
КПРФ. В Кургане, Георгиевске, Новомосковске, Сарове усилиями общественности и
партийных комитетов удалось побудить власти восстановить памятники Ленину,
произведя их ремонт. В Кунгуре Пермского края разрушившийся памятник основателю
Советского государства власть восстанавливать отказалась. Партийный комитет
сделал это при поддержке железнодорожников. В Москве граждане защитили название
станции метро «Войковская». Борьба за памятники Ленина в Юрьевце и Ревде
продолжается.
Действенный инструмент КПРФ в борьба с антисоветчиной – наши
средства массовой информации. Они стоят на страже исторического наследия,
освещают работу отделений партии по сохранению мемориалов и защите топонимов.
Особое направление борьбы с клеветниками – рассказ о победах
и достижениях СССР, о выдающихся личностях нашей Советской Родины. Важный упор
на эту работу делает телеканал «Красная линия». Им создана целая линейка
фильмов – от больших документальных работ до масштабного цикла ярких
короткометражек «Бренды советской эпохи». К 100-летию индустриализации СССР
нашему активу особенно полезно взять на вооружение очень поучительные
материалы: четыре серии фильма «Модель Сталина» и киноработу «История о
будущем».
Вообще, юбилей индустриализации заслуживает пристального
внимания всех властей предержащих и всего общества. Хороший почин здесь
положили наши товарищи из Нижегородского отделения КПРФ. В мае они провели
Всероссийскую научную конференцию «Ленинско-Сталинская модернизация СССР и её
историческое значение». Это событие они посвятили 100-летию XIV съезда ВКП(б),
взявшего курс на индустриализацию. Эти и другие страницы истории СССР
планируется отразить и в создаваемом на территории области Сталин-центре.
Редакция «Советской России» в борьбе с антисоветчиками всех
мастей отводит особую роль тематическим приложениям к газете – «Голос народа»,
«Отечественные записки», «Улики». На их страницах убедительно выступают
авторитетные учёные, признанные публицисты, глубоко размышляющие читатели.
Газета выпустила уникальное издание «СССР о себе», посвященное 100-летию
Советской Державы.
«Правда» в рубрике «Советские имена» регулярно представляет
очерки о писателях, поэтах, композиторах, артистах из разных союзных республик.
Эти люди внесли большой вклад в развитие нашей многонациональной культуры.
Более сотни очерков составили своего рода газетную энциклопедию.
Многое сделано редакцией журнала ЦК КПРФ «Политическое
просвещение». Достаточно вспомнить глубокие публикации о репрессиях. Их авторы
смогли на цифрах и фактах развенчать множество лживых антисоветских мифов.
Немало сделано нашими товарищами из движения «Российские
учёные за социализм». В отчетный период члены РУСО под руководством И.И.
Никитчука и И.Н. Макарова продолжали традиции, заложенные И.П. Осадчим и В.С.
Шевелухой. Противодействие антисоветизму ведётся ими вдумчиво и убедительно.
Работу на этом направлении нам обязательно нужно продолжать
– содержательно, настойчиво, результативно. Она несёт в себе важный
идейно-политический смысл. Многое здесь будет зависеть от руководителей
региональных комитетов КПРФ. В этих вопросах им нужно уметь действовать так,
как работали во главе своих отделений А.В. Апарина и Ю.П. Белов, Н.В.
Коломейцев и А.А. Кравец, В.С. Романов, С.М. Сокол и О.А. Ходунова. Их примеру
достойно следуют В.И. Гончаров, В.И. Егоров, С.Г. Левченко, А.Е. Локоть, Н.И.
Осадчий, Н.В. Разворотнев и другие товарищи.
В борьбе с антикоммунистами и русофобами особенно много
предстоит сделать в российском образовании. Десоветизацию здесь продвигали с
особой наглостью и цинизмом. В 1990-е годы ельцинское государство провозгласило
«полный отказ от идеологии». Сильнее всего пострадала историческая наука. По
сути, насаждалось историческое беспамятство под флагом американизации. Души
подростков отравляли космополитизмом. Искажалось прошлое России всех периодов,
но наиболее бессовестно – Советского государства.
В 2009 году в Кремле признали, что негативные явления
выросли до масштабов общенациональной проблемы. Была создана Комиссия при
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России. Просуществовав четыре года, она прекратила
свою работу. Тем временем поднятые тогда вопросы приобрели ещё большую
злободневность.
Сейчас власти пытаются бороться с фальсификациями разными
способами – от уголовного преследования до создания официальной версии истории.
В 2017 году заговорили о подготовке единого учебника для школьников. Один из
его вариантов был принят. Он, однако, несет на себе печать идеологического
хаоса 90-х. Так, понятие «Киевская Русь» странным образом заменено на «Русь».
Отсутствуют понятия “Февральская буржуазная революция” и “Великая Октябрьская
социалистическая революция”. В разделах о Великой Отечественной войне не
отражены руководящая роль коммунистической партии и подвиги коммунистов, каждый
второй из которых отдал жизнь за Победу.
КПРФ обязана решительно бороться с любыми проявлениями
антисоветизма. Отдельное внимание стоит уделять массовым просветительским
мероприятиям. На научно-практических конференциях, круглых столах, публичных
дискуссиях, творческих вечерах нужно показывать пагубную роль антисоветчины как
инструмента разрушения национальной идентичности.
В борьбе важна системность. Решительно противодействуя
антисоветской лжи, нам следует прибегать к широкому арсеналу средств – от
законодательных инициатив до массовых уличных акций. Будет правильно, если XIX
съезд партии даст на сей счет конкретные поручения. Вот несколько предложений.
Первое. Мы имеем полное право добиваться законодательного
преследования за антисоветизм, за реабилитацию и героизацию предателей и
коллаборационистов.
Второе. Нашей партии следует инициировать принятие закона о
запрете демонтажа советских памятников. Все советские монументы, памятные места
и знаки должны быть включены список объектов культурного наследия.
Третье. Выборным органам КПРФ, её идеологическим
подразделениям и СМИ следует усилить работу по разъяснению того факта, что
антисоветизм категорически несовместим с патриотизмом. В сегодняшних условиях
он стал ярко выраженной формой русофобии.
Четвёртое. Особое внимание необходимо уделять формированию
исторического сознания молодежи. Партия обязана добиться, чтобы преподавание
истории СССР в школе велось без антикоммунистических искажений. Очевидно, что
правда истории на нашей стороне. Интересы КПРФ и интересы исторической правды полностью
совпадают.
Пятое. Новому составу ЦК надлежит усилить внимание к
комплексной оценке итогов работы региональных отделений КПРФ. В число критериев
этой оценки следует ввести и такой параметр, как степень активности в борьбе с
антисоветизмом и защите исторической памяти.
Наша ключевая задача – восстановление полноты исторической
правды о советской эпохе. При этом мы должны не только разоблачать ложь о
советском прошлом. Важно показывать, как сегодня можно решать экономические и
социальные проблемы России социалистическими методами. В этом отношении следует
продолжить наработки Орловского экономического форума. Предстоит уделять больше
внимания научному осмыслению образа будущего – образа обновленного социализма.
Путь России и программа КПРФ
Уважаемые товарищи! Кризис капитализма мы не случайно
называем всеобщим. Он затрагивает всю планету и все стороны жизни. Это и
экономика, и идеология, и социальная сфера, и культура.
Вашингтон перешёл к открытому протекционизму и торговым
войнам. В США прямо говорят, что в мирном соревновании уступают первенство КНР.
Свой шанс Вашингтон видит в том, чтобы “смести фигуры с доски” и силой
продиктовать новые правила игры.
Исторически реакционна именно та идеология, которая пытается
насильно сохранять отжившие порядки. Упадок капитализма проявляется сегодня и в
том, что неолиберализм обрёл все черты реакционности. Демократические свободы
подменены прямым диктатом меньшинства. Политикой ЕС крупный капитал руководит
руками брюссельских бюрократов. Этих людей никто не избирал. Полномочия себе
наднациональные власти просто присвоили.
Противники либералов из стана консерваторов называют их
«левыми». Но сущностной разницы между этими буржуазными лагерями сегодня нет.
Запад в целом переживает ренессанс правых и крайне правых сил. Крупный капитал
вновь прибегает к услугам фашизма.
Символом наступления на права трудящихся стал человек с
бензопилой — президент Аргентины. Хавьер Милей на корню уничтожает социальные
завоевания. Расходы бюджета страны сокращены на треть за счёт социальной сферы.
Вдвое уменьшены ассигнования на образование. Быстро растёт безработица и
уровень бедности. В стране недоедает каждый пятый житель. Народные протесты
подавляются. Противников Милея бросают в тюрьмы. Бывший президент Кристина Киршнер
осуждена на шесть лет заключения. Экономика Аргентины упала на 10%, зато
прибыль крупнейших корпораций за полтора года выросла в пять раз.
Во время визита Милея в США президент Трамп сказал, что им
гордится. Он и сам наступает на социальные гарантии. Без прежней продуктовой
помощи по талонам останутся 42 млн граждан. Закрыта программа поддержки
энергоснабжения малоимущих семей. Уволены более 20 тысяч работников здравоохранения. Упразднено федеральное
министерство образования.
Бедные беднеют, богатые богатеют. Корпоративные налоги в США
смягчаются. Только за год доходы пяти крупнейших банков выросли на четверть.
Ожидает сверхприбылей и ВПК. Военный бюджет Трамп обещал раздуть до триллиона
долларов.
Не отстаёт и Европа. В Великобритании пенсионеров оставили
без компенсации расходов на отопление жилья. В странах ЕС миллиарды евро изъяты
из социальных программ и направлены на производство вооружений. Создаётся
оборонный фонд объёмом в 150 млрд евро. Натовские ястребы настойчиво готовятся
воевать с Россией.
Трудящиеся наступление на их права встречают протестами. За
последние месяцы в США прошло около десятка крупных стачек. Затронули они и
торговые сети - «Костко», «Кинг Суперс» и «Амазон». Не раз протестовали
работники индийского филиала «Самсунга». Бастовали медики и работники нефтяной
отрасли Турции. В Германии протестовал наземный персонал гражданской авиации и
сотрудники почтовой службы, в Канаде — железнодорожники. Бастовали медики в
Чили и Австралии. В Новой Зеландии 1 мая прошла первая за 35 лет забастовка
врачей и медперсонала.
На этом фоне власти США нацелились резко ограничить
деятельность профсоюзов. В ряде организаций госсектора они уже запрещены. В
сенате находится проект их полного запрета.
Подъём рабочего движения и социального протеста расширяет
возможности для коммунистов. Это касается Португалии, Греции, Франции, где компартии
традиционно связаны с профсоюзами. Новые перспективы открываются и для
коммунистов Германии, Великобритании, Бельгии, Италии, США и других стран, где
должное взаимодействие с профсоюзами не налажено.
Свои нарастающие проблемы капитал, как всегда, пытается
решить за чужой счёт. Не стесняясь, он делает ставку на гонку вооружений.
Активизированы скрытые методы неоколониализма. Усиливается прямое вмешательство
в дела других государств. Самый наглядный пример - Украина. Создаются условия
для очередного передела мира военным путём.
Совсем иные принципы отстаивает социалистический Китай.
Пекин выступает за многосторонний справедливый мир и продвигает ряд крупных
инициатив. В их основу положена идея человечества единой судьбы. Своя позиция у
Пекина и в вопросах развития. На торжествах по случаю 130-летия Мао Цзэдуна
Председатель КНР Си Цзиньпин говорил о «китайской модернизации» как
альтернативе капитализму Запада. Он подчеркнул, что «дело, переданное от
ветеранов-революционеров» является для китайских коммунистов «торжественной
исторической ответственностью».
КПРФ придаёт важное значение солидарности с партиями тех
стран, что идут тернистым, но благородным путем строительства социализма. Это
компартии Китая, Вьетнама и Кубы, Трудовая партия Кореи, Народно-революционная
партия Лаоса, Сандинистский фронт Никарагуа, Социалистическая единая партия
Венесуэлы. Сегодня стоит особо отметить роль КПРФ и в развитии связей нашего народа
с КНДР и работу К.К. Тайсаева на этом направлении.
Развёртывая борьбу против коричневой чумы, КПРФ инициировала
в 2023 году проведение Первого Международного антифашистского форума. Проходил
он в братской Белоруссии, где каждый третий житель погиб, сражаясь против
нацизма. Участвовали в форуме представители 50 государств. Был принят
принципиально важный документ - Меморандум за объединение народов мира “Оградим
человечество от фашизма!”
Работа по сплочению прогрессивных сил продолжалась. В апреле
2025 года на Второй Международный антифашистский форум в Москву съехались гости
из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки – 164 делегации из 91 страны мира.
Все отметили масштабность, значимость и высокий уровень организации форума.
Делегаты единодушно поддержали нашу решительную борьбу с нацизмом и
бандеровщиной. Это событие сопровождало проведение крупных межрегиональных
антифашистских акций по всей России.
Дружно работает Союз коммунистических партий (СКП-КПСС).
Именно это объединение на постсоветском пространстве прямо выступает за
возрождение союза братских народов. Для всех нас это вопрос и эффективного
развития, и стратегической безопасности. Только вместе мы сможем отвечать на
всё более острые региональные и глобальные угрозы.
Компартия Белоруссии действует в стране, сохранившей и
приумножившей наследие СССР. Первый секретарь ЦК КПБ С.А. Сыранков на выборах
Президента Белоруссии занял второе место. Многое делают для усиления своего
влияния коммунисты Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии,
Таджикистана, Южной Осетии. Коммунисты Киргизии работают по всей её территории.
Коммунисты Приднестровья тяжело пережили подлый удар, нанесённый в 2023 году.
После многих лет преследований был зверски убит лидер Партии коммунистов О.О.
Хоржан. Противостоя гонениям, наши приднестровские соратники продолжают свою борьбу.
В Узбекистане, Казахстане, Туркменистане ведутся переговоры по вопросу
регистрации компартий.
Международная деятельность КПРФ многогранна. Мы развиваем
наши двусторонние связи, участвуем в форумах левых сил, во встречах
коммунистических и рабочих партий. Значительный вклад в эту работу вносят Г.А.
Зюганов, И.И. Мельников, Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев, В.Н.
Тетёкин, М.А. Забиров и другие товарищи.
Для всех коммунистов планеты Великая Победа над фашизмом
священна. Мы вступили в текущий год под знаком важных исторических дат. Особое
место принадлежит 155-летию со дня рождения В.И. Ленина, 80-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летию разгрома
милитаристской Японии.
Среди ярких юбилейных акций особо отметим патриотический
автомарш «Наша Великая Победа». Более десяти лет коммунисты организуют
автопробеги в честь беспримерного подвига советского народа, пропагандируя
Знамя Победы. Маршрут эстафеты проходил по 175 городам. Среди них 11
городов-героев и 45 городов воинской славы. В 2025 году автомарш охватил
территорию России и Белоруссии.
Продолжая заветы отцов и дедов, КПРФ сегодня – это
сражающаяся партия. Тысячи коммунистов и комсомольцев участвуют в СВО. Ведется
постоянная работа с боевыми подразделениями и добровольческим корпусом.
Оказывается адресная помощь бойцам и их близким.
Необходимость победить неонацизм и натовских империалистов
сделала советский опыт ещё более актуальным. Народное большинство понимает:
разрушение СССР и буржуазная контрреволюция вели прямиком к утрате
независимости. Бандитская приватизация породила характерный тип частных
собственников. Они плодили коррупцию, выводили активы за границу, строили
дворцы и яхты. Тем временем рушились устои национального государства. Школы и
больницы, детские сады и клубы закрывались. Эта политика уничтожила половину
учреждений социальной сферы. Её проводники почему-то называли себя демократами.
Но в жизни нашего народа они сыграли роль тех самых “людей с бензопилой”.
По данным Росстата, в 1990 году в России действовало более
36 тысяч крупных предприятий. В результате приватизации и “реформ” на 2020 год
осталось 6 тысяч. Последствия этого преступления мы испытали при введении
экономических санкций Запада. В деле восстановления экономики бизнес занял выжидательную
позицию, а у правительства явный дефицит и финансовых средств, и рычагов
воздействия, и политической воли. Властям самое время брать инициативу в свои
руки. Но «Единая Россия» продолжает блокировать наш проект закона о
национализации. Более того, назойливо звучат голоса о продолжении приватизации.
У КПРФ другой взгляд на собственность. Стратегические
отрасли, от которых зависит эффективность всей экономики, должны быть в руках
государства и служить народу. Прежде всего это ВПК, железные дороги,
энергетика, нефтегазовый комплекс. Приватизация здесь нанесла огромный ущерб.
Стране нужно огосударствление основных отраслей народного хозяйства и
банковской системы. Без этого России не обеспечить ни развития экономики, ни
своей безопасности. О социальной справедливости и говорить нечего.
Больше 30 лет правительство зазывает в страну иностранных
инвесторов, но российским предприятиям разрешено “убегать” за рубеж. За это время иностранный капитал захватывал
флагманские высоты в торговле и других отраслях, влез в банковский и страховой
секторы. Российские нувориши вывезли из страны более двух триллионов долларов.
Это означает невиданное ограбление, а значит, и крайне опасное ослабление
России!
КПРФ все эти годы боролась против вывоза капитала. А вывозил
средства не только бизнес, но и само правительство. Объяснялось это
формированием международных резервов страны. В результате 300 млрд долларов у
нашего народа просто украли. Сколько на эти деньги можно было построить школ,
музеев, стадионов, предприятий! Сколько можно было открыть больниц и спасти
загубленных жизней!
Немалая часть бизнеса успешно спряталась в тень и не платит
налоги. По данным МВФ, размер теневой экономики в России составляет 45% ВВП.
Госбюджет и тут лишается многих триллионов рублей.
С инфляцией власти почему-то борются не ростом производств и
выпуском товаров, а повышением ключевой ставки ЦБ. Её раздули до 21%, а потом
скинули процентик. Инфляцию при этом не побороли. Экономику пятая колонна
преступно душит на корню.
Банковская система служит спекулятивным интересам капитала,
а не стране. Её прибыль в 2023 году составила 3,3 триллиона рублей, в 2024 году
– 4 триллиона рублей. Только вот госбюджет при этом остался дефицитным. Давно
назрел пересмотр закона о Центральном банке, на чём и настаивает КПРФ. ЦБ
должен стать институтом развития и оживления экономики страны, а не её
“охлаждения”.
С решением задачи импортозамещения правящие круги не
справляются. Так, с 2017 по 2023 год импорт китайских тракторов в денежном
выражении вырос в 24 раза. На это есть весомые причины. Компартия Китая, в
отличие от «Единой России», обеспечила эффективное развитие своей страны. Так,
средняя налоговая нагрузка в КНР — 20%, а в нашей стране — почти 48%. Средняя
стоимость кредита в Китае — 0,05%, а у нас — 15-20% и более. НДС у наших
соседей —13%, а в России — 20%.
Программа КПРФ давно настаивает на отмене налога на
добавленную стоимость (НДС) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). И уж
никак нельзя допускать, чтобы цена кредитов была в 3 раза выше инфляции.
Налоговая система должна стимулировать развитие производства и работать по
принципу: чем эффективнее экономика, тем больше бюджет!
Да, за три года спецоперации введено около тысячи
производств. Но крупных из них только 11%, да и то в сфере добычи. В своих
посланиях и указах президент Путин поставил задачи инновационного прорыва
экономики и достижения технологического лидерства. Но чтобы достичь этого, на
науку надо расходовать 10 триллионов рублей. У нас же тратится лишь 850 миллиардов.
Как после этого гарантировать суверенное развитие? Как
обеспечивать лидерство, если по ВВП на душу населения Россия на 55-м месте в
мире? Размер зарплат у нас отстает от более богатых стран в 4 раза, пенсий - в
10 раз. Большинство граждан слышат рассуждения партии власти о повышении
заработных плат. На деле его ощущают очень немногие. Зато цены растут для всех
и каждый день!
Доля бедных в странах капитализма растёт повсеместно.
Увеличивается она и в России, ведь мы теперь тоже ощущаем все уродства буржуазного
мира. Нищета загоняет людей в долговую кабалу. За 2024 год кредитная
задолженность граждан перед банками выросла до 36 триллионов рублей – на
триллион за один год!
Как лечить эти болезни КПРФ показала в своей программе. Наши
подходы известны. Над их воплощением в законы и другие решения постоянно
работают ЦК партии, депутаты-коммунисты в Государственной Думе, вся наша
депутатская вертикаль. Напомним ряд принципиально важных мер, на которых мы
настаиваем.
1. Считаем необходимым решительно подавить коррупцию. Без её
искоренения позитивные преобразования в экономике невозможны.
2. Регистрацию российских предприятий за рубежом и их уход в
тень следует исключить. По существу, это легализованное воровство.
3. Валютные резервы мы намерены ограничить размером
трехмесячного импорта. Валюта, полученная от реализации экспортной продукции,
будет использована для приобретения оборудования и технологий.
4. Для обеспечения технологического лидерства расходы на
науку составят не менее 4% от ВВП. Мы восстановим полноценную роль Академии
наук. Заработают новые научно-исследовательские институты.
5. Будет введено государственное регулирование цен.
Неоправданные налоги мы поэтапно ликвидируем. Спрос и предложение будут
сбалансированы.
6. Жилье останется в собственности граждан. Коммунальное
хозяйство станет одной из главных отраслей государства. Платежи за услуги ЖКХ
составят не более 10% от дохода семьи.
7. Пенсии, стипендии и заработные платы не могут быть ниже
прожиточного минимума. Этот принцип мы неукоснительно реализуем.
8. Пенсионный возраст мы вернём к советской научно
обоснованной норме. Размер пенсий будет не ниже 50% от уровня средней зарплаты.
9. Государство гарантирует бесплатное лечение и образование
для детей и родителей из многодетных семей, бесплатно предоставит им достойное
жильё.
10. Будет принят Федеральный закон «О детях войны». Мы
устраним вопиющую несправедливость к тем, у кого фашизм отнял детство, а
капитализм отнимает достойную старость.
11. На протяжении 10 лет гражданам России будут
компенсированы советские вклады в Сбербанке, отнятые грабительскими «реформами»
90-х.
12. Правительство народного доверия возьмет курс на достаточно
быстрое возвращение к бесплатному образованию и здравоохранению, гарантирует
предоставление жилья, обеспечению граждан жильём.
Бюджет развития, предлагаемый КПРФ, позволит осуществить
нашу Программу Победы. Талантливый и трудолюбивый народ России проложит дорогу
к новым великим свершениям!
Программа возрождения и созидания была нашим руководством к
действию во всех избирательных кампаниях. Сегодня она лежит в основе
многогранной работы депутатской вертикали партии.
Многое сделано фракцией КПРФ в Госдуме. Выдвинуты проекты
нового Трудового и Избирательного кодекса, законов о национализации и детях
войны. Продолжаем сражаться за большую программу “Образование - для всех”.
Выработаны ценные предложения по вопросам демографии, молодёжной и
семейно-детской политике. В центре наших усилий проблемы местного
самоуправления, поддержка села и малых городов, регулирование процессов
миграции, развитие Севера, Сибири и Дальнего Востока. Не оставлена без внимания
ни одна сторона жизни России. Важную роль в координации этой деятельности
играют И.И. Мельников, В.И. Кашин и Н.В. Коломейцев.
Большую работу в Госдуме ведут С.Е. Савицкая и Н.М.
Харитонов, Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников и С.П. Обухов, Н.В.
Арефьев и К.К. Тайсаев, Н.А. Останина и Н.И. Васильев, О.Н. Смолин и Ю.П.
Синельщиков, Н.Н. Иванов и Г.П. Камнев,
М.В. Дробот и В.П. Исаков, Н.И. Осадчий и А.В. Корниенко, В.И. Соболев и
О.Н. Алимова, В.М Мархаев и А.В. Куринный, В.В. Кумин и Д.А. Парфенов, В.И.
Егоров и С.А. Гаврилов, С.И. Казанков и М.Н. Прусакова, другие
депутаты-коммунисты. Парламентская фракция КПРФ - это опытные и авторитетные
люди. В интересах трудящихся работает вся депутатская вертикаль партии - от
Государственной думы до поселкового совета.
Предложения парти апробированы нашими талантливыми
управленцами. В их числе П.Н. Грудинин, С.А. Серебряков, А.Е. Локоть, С.Г.
Левченко, А.Е. Клычков, В.О. Коновалов, А.Ю. Русских, И.И. Казанков, И.А.
Сумароков. Мы гордимся их практическими наработками!
Колоссальный опыт государственного управления за плечами
ветеранов партии. Это И.К. Полозков, В.А. Купцов, С.Н. Решульский, П.В.
Романов, В.П. Комоедов и многие другие. У более молодых поколений партийцев
есть все основания прислушиваться к их рекомендациям.
Важным подспорьем в нашей экспертной деятельности - от
избирательных технологий до культурной жизни, от аудита партийной работы до
вопросов безопасности - стали рекомендации Е.И. Колюшина, Л.Н. Швец, Л.Н.
Доброхотова, Д.С. Дмитриенко, А.П. Тарнаева, Е.В. Никулиной, В.П. Пешкова, В.В.
Миллера, А.В. Суховерхова, М.Г. Образцовой.
В центре нашей политической линии - интересы человека труда.
Самое принципиальное здесь - это поддержка промышленности и сельского
хозяйства, стимулирование научного и технологического развития. Основой успехов
должно стать государственное планирование и госсобственность в стратегических
отраслях экономики. Депутаты-коммунисты и управленцы призваны отражать это в
своей каждодневной работе.
Готовясь к съезду, Президиум ЦК КПРФ провёл детальный анализ
проведённой работы. Партия может твёрдо заявить: у нас есть всё, чтобы уверенно
двигаться дальше! Уже в ближайшие месяцы новому составу ЦК следует дать фракции
КПРФ в Госдуме конкретные поручения по подготовке к выборам 2026 года.
Предстоит переложить наши наработки на язык отчётов перед избирателями и облечь
их в конкретные отраслевые программы.
Все наши лучшие силы должны включиться в подготовку к
выборам в Государственную думу. Здесь потребуются и глубокий анализ, и
созидательные идеи, и убедительный опыт. Задача съезда - нацелить коммунистов
на результат. Впереди одно из тех политических сражений, в котором партия
обязана уметь доказать своё идейное, моральное, интеллектуальное лидерство!
Крепить авторитет и боеспособность партии
Уважаемые товарищи! В работе «Что делать?» В.И. Ленин особо
указал на роль газеты в строительстве партии рабочего класса. Партийное слово –
главное орудие в борьбе за наши идеи, ценности, идеалы. А чтобы слово партии
доходило до людей, нужны механизмы.
Технический прогресс добавил к газете, к печатному слову
новые возможности. Теперь мы доносим нашу позицию и через телевидение,
интернет-сайты, социальные сети. Всё это – разные ипостаси партийного слова.
Все они выполняют одну задачу – вести агитацию и пропаганду, дополняя друг
друга.
Восприятие информации у разных людей неодинаково. Значит и
способы её изложения должны быть разнообразны. Язык печатных изданий более
строг и консервативен. Телевидение иллюстративно и позволяет воплощать принцип:
«Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Социальные сети максимально
раскованы и тяготеют к просторечию. Интернет-сайт соединяет всё: и газетные
статьи, и видеопродукцию, и материалы из соцсетей. Все способы коммуникации
должны служить делу партии.
КПРФ смогла создать собственную систему СМИ. В её основе
газеты «Правда» и «Советская Россия», телеканал «Красная линия», журнал
«Политическое просвещение», сайты КПРФ.ру, Rline.tv, Politpros.com. Всё это –
рупоры нашей позиции. Каждодневно участвуя в идейной борьбе, они освещают
работу ЦК партии, её отделений, фракций КПРФ в Госдуме и других законодательных
органах. В условиях специальной военной операции СМИ КПРФ рассказывают о помощи
нашим бойцам и жителям Новороссии.
Важно, что редакции наших СМИ выступают ещё и аналитическими
центрами. Они помогают партии проводить выверенную линию, разъяснять основы
марксистско-ленинского учения, популяризировать программные подходы КПРФ.
Глубоко содержательные материалы наших газет активно используются в системе
партийной учёбы.
Наши СМИ ведут систематическую борьбу с антисоветчиной.
Информацию о волне переименований в Казахстане и Средней Азии можно регулярно
увидеть только в «Правде» и других наших изданиях. Официальные источники
российского государства не сообщают об этом по дипломатическим соображениям, а
либеральные – по идеологическим.
«Правда» – старейшая
газета современной России. Основанная В.И. Лениным, она и сегодня стремится
продолжать его традиции. Главная из них – нести людям наши идеи, защищать
интересы трудящихся, бороться за социализм. Под руководством Б.О. Комоцкого
редакция газеты высоко несёт звание официального печатного органа партии.
Подарком Центрального Комитета и редакции «Советской России»
к съезду стала регистрация газеты в качестве издания ЦК КПРФ. Небольшой, но
деятельный коллектив во главе с В.В. Чикиным чутко улавливает настроения людей
и ярко отражает их на страницах по-настоящему народной газеты. Мы вправе
гордиться этим подвижническим трудом.
Важнейшая задача – распространение наших изданий. Контроль
за этой работой предстоит усилить. Незаслуженно забыт опыт распространения
газет «из рук в руки», когда коммунисты передают свои экземпляры родным,
друзьям, соседям, товарищам по работе. Это нужно всячески поощрять, понимая и
прямую связь данной методики с подпиской на нашу периодику.
Телеканал КПРФ «Красная Линия» за последние пять лет
нарастил число договоров с кабельными операторами с 420 до 608. Доступность
канала зрителям выросла. Появились 332 тысячи абонентов в ДНР, ЛНР и Запорожье.
С учётом SMART.TV и IP-вещания общая потенциальная аудитория канала достигла 58
миллионов зрителей. В 2022 году по охвату аудитории, присутствию в регионах
России и среднему времени смотрения «Красная Линия» попала в категорию
«Федеральный телеканал».
За пять лет редакцией создано более 300 специальных
репортажей и документальных фильмов, 964 программы «Точка зрения», 1200
выпусков новостей «Темы дня». Организовано более 100 прямых трансляций с
мероприятий КПРФ. Три года реализуется проект «Китай сегодня». Зрителям
представлено 8 телесериалов и 34 документальных фильма производства КНР.
Партнёр по проекту – Государственное Управление радио и телевидения Китая.
Редакция телеканала накопила разнообразный опыт. Идёт поиск
новых форм работы. Стала выходить программа «ХУК слева». Её назначение –
контрпропаганда. Сегодня можно уверенно утверждать, что «Красная линия» готова
к переводу вещания в режим прямого эфира. Партия становится все ближе к решению
задач по формированию собственной повестки дня в информационном пространстве
страны.
Важный элемент информационной стратегии КПРФ – работа в
соцсетях и адаптация к изменениям интернет-среды. Мы стабильно присутствуем в основных
социальных сетях. В силу известных причин пришлось отказаться от сетей
“Фейсбук”, “Твиттер” (сейчас сеть «Х») и “Инстаграм”. Более активно велась
работа на таких платформах, как ВКонтакте, Telegram, YouTube, Rutube,
«Одноклассники», «Дзен».
Ресурсы партии в соцсетях регулярно представляют нашу
позицию по широкому кругу вопросов. Они используются при проведении трансляций
с места событий. Страницы КПРФ публикуют новости, аналитику, анонсы
мероприятий, пропагандируют достижения советской эпохи. За два года доля
упоминаний партии выросла на 37%.
Как сильную сторону КПРФ эксперты выделяют фокус на
региональный сегмент соцсетей. Действительно, 62% контента генерируют
региональные и местные отделения партии. Интернет-аналитики называют это
«тактикой малых групп». У нас есть множество активистов, управляющих страницами
КПРФ, левопатриотическими платформами, тематическими сообществами. Это
формирует устойчивую сеть вовлеченности в жизнь партии.
Через Центр политической учебы прошло уже несколько потоков
слушателей по программе работы в социальных сетях. Свои семинары провели более
20 региональных комитетов КПРФ. Целевая подготовка позволяет активу получать
нужные навыки, лучше понимать процессы в интернет-пространстве.
На наших глазах стремительно развивается искусственный
интеллект. Его технологии уже меняют информационную работу. Внедряются
алгоритмы для подготовки материалов и отработки обратной связи. Всё это может
серьезно повысить эффективность пропаганды, но потребует специалистов по
цифровым технологиям. Чтобы не отстать от оппонентов, нужно осваивать новые
возможности, ставить искусственный интеллект себе на службу.
Цифровое пространство меняется стремительно. Важно изучать
эти тенденции, тестировать новые форматы, использовать специализированное
программное обеспечение. Следует идти на автоматизацию ряда процессов, учиться
использовать нейросети и интерактивные механики. Для этого потребуется усилить
подготовку модераторов региональных сайтов, ресурсов партии в соцсетях и других
медиаспециалистов.
Проведение СВО неизбежно повлияло на информационную среду
России. Ужесточилось и законодательство. Цена ошибок возросла. Они способны
наносить всё более серьёзный урон репутации партии. В новых реалиях может стать
перспективным создание целевых команд из журналистов, идеологов и
IT-специалистов. Это позволит нам сочетать идейную содержательность и
технологическую гибкость.
Сегодня официальные страницы КПРФ в соцсетях работают
стабильно. Теперь стоит задача эффективного управления репутацией партии в
интернет-пространстве. Для этого нужно мониторить сотни тысяч упоминаний о КПРФ
ежемесячно. Выявлять угрозы. Шире взаимодействовать с аудиторией. Развивать
систему обратной связи. Умело работать с критикой. Вести диалог, превращая
скептиков в союзников. Выявлять фейки и опровергать ложь о партии. Вовлекать
сторонников в политическую активность.
Нужно приветствовать то, что редакции партийных изданий ищут
способы развивать свои интернет-сайты, делать их более интересными для
читателей. Постоянный и вполне успешный поиск на этом направлении ведёт
коллектив «Советской России».
Правдисты сделали шаги вперёд в соцсетях. Создан
телеграм-канал газеты. Во «Вконтакте» число подписчиков её сообщества превысило
12 тысяч. Полезным опытом стал проект «Правды» и компании «ВК груп» к 80-летию
Великой Победы. На сайте «Новости. Мэйл» и главной странице портала «Дзен»
размещались материалы из номеров «Правды», вышедших ровно 80 лет назад. Общее число
показов на платформе «Дзен» приблизилось к 23 миллионам.
КПРФ давно определилась: мы не выбираем одну из форм
агитации, а используем всё, что доступно. Важно доносить нашу позицию до всех
сограждан – разных по возрасту, профессии, национальности, мировоззрению,
привычкам и интересам. Вместе с редакторами партийных СМИ много сил отдают этой
работе Д.Г. Новиков, С.Э. Аниховский, А.А. Ющенко, М.С. Музаев и другие
товарищи.
12 лет назад решением XV съезда КПРФ нашим идеологам было
поручено решить принципиально важный вопрос – создать и обеспечить работу
Центра политической учёбы ЦК КПРФ. Деятельность этой главной партийной школы
ведется энергично, вдумчиво и результативно. Отработаны две основных и 8
дополнительных образовательных программ. Недавно дипломы выпускников получили
слушатели 60-го потока. Число прошедших обучение составило 1897 человек.
Успешно апробирован новый учебный проект «Красная трибуна».
Он будет помогать партии и её региональным отделениям укреплять свой кадровый
резерв, готовить тех, кто сможет уверенно и убедительно отстаивать нашу точку
зрения в любой обстановке.
Центр политической учёбы не раз выполнял заявки на обучение
актива наших общественных объединений. Он готовил кадры для молодежного,
женского, пионерского движений. Откликались мы и на просьбы братских партий,
объединённых в СКП-КПСС.
Организации, союзные КПРФ, стали активными участниками
общественно-политических процессов России. Особая надежда партии – Ленинский
коммунистический союз молодёжи. В условиях специальной военной операции выросло
значение Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки и
Союза советских офицеров. Постоянно находят новые формы работы Всероссийский
женский союз «Надежда России» и движение «Русский лад». Активно участвует в
общей борьбе Левый фронт. Наша искренняя благодарность Л.Г. Барановой, Г.М.
Бенову, М.В. Дробот, В.П. Исакову, В.С. Никитину, Н.А. Останиной, В.И.
Соболеву, А.О. Удальцовой и всем, кто организует эту многогранную работу. Важным средством сплочения левых сил стал
Общероссийский штаб протестного движения.
Делу приумножения числа сторонников партии служит работа
Спортклуба КПРФ, организованного по инициативе Председателя ЦК партии. Мы –
единственная в мире партия, создавшая Спортклуб, который завоевал авторитет и
внутри страны, и на международной арене. У наших спортсменов большая аудитория болельщиков.
Визитная карточка наших спортивных побед – футзал. Это
большое направление курирует И.И. Мельников, активно работает П.Н. Щербаков. За
отчетный период к чемпионству 2020 года мы добавили еще два крупных титула:
снова выиграли чемпионат России и стали обладателями Кубка России. До позорных
санкций против российского спорта наши ребята победно выступали в Лиге
Чемпионов УЕФА, выиграли бронзовые медали.
Нам есть чем гордиться. За плечами сотни часов трансляций.
Команда КПРФ регулярно получает прямые эфиры на телеканалах «Матч ТВ», на
платформах «Кинопоиск» и «Триколор», в социальных сетях.
Особая гордость – молодежная команда «КПРФ-2». Это не просто
дублеры, а полноценная спортивная дружина. Её знают и любят в партийных
отделениях. «КПРФ-2» - самый титулованный коллектив Высшей лиги Первенства
России, её шестикратный чемпион!
Важный акцент делаем на детско-юношеский спорт. Юные
футболисты подрастают в команде «Красная гвардия». В этом году они завершили
регулярный чемпионат среди игроков до 18 лет в тройке лидеров.
Впереди уже десятый Всероссийский турнир по мини-футболу
«Таланты России» среди региональных команд КПРФ. А их у нас больше ста. На
турнир съезжаются лучшие. Три раза побеждала Казань, два раза – Тюмень, по разу
– Липецк, Москва, Вологда, Новосибирск.
Спортклуб КПРФ развивает фигурное катание, силовые виды
спорта, хоккей, автоспорт. Проводятся детско-юношеские и ветеранские состязания
по разным видам: от бадминтона до лыжных гонок.
Активно развиваем шахматы. Нашу команду курируют Ю.В. Афонин
и К.В. Чернышов. В 2021 году она стала четвертой в России, в 2022-м – третьей,
в 2023 году – второй. В последние два года команда КПРФ побеждает в командном
чемпионате России. Дважды она выигрывала и Кубок России.
Ежегодными стали Открытые соревнования по плаванию «Кубок
Чемпионов» на длинные дистанции в бассейне и на открытой воде. Большой вклад
здесь вносит член ЦК КПРФ М.С. Музаев. Недавно он показал, что не только хорошо
плавает, но и отлично бегает: занял призовое место на Международном Пхеньянском
марафоне в КНДР.
Наши волейболисты
успешно выступают на уровне столицы. В 2021 и 2023 годах команда КПРФ
становилась чемпионом Волейбольной Лиги Москвы. Женская команда -
четырёхкратный вице-чемпион этой лиги.
Сегодня мы говорим нашим спортсменам: “Партия гордится вами!
Желаем вам новых побед!”
Множить и сплачивать наши ряды
Внешние угрозы взрывного характера, деградация ряда
важнейших сфер жизни России, политическое и административное давление на
народно-патриотические силы требуют от отделений КПРФ идейной и организационной
монолитности. Требуют мужества и стойкости от каждого коммуниста. Для партии
жизненно важно иметь крепкую и работоспособную структуру. Она может быть такой,
только если коммунисты ясно видят весь комплекс целей и задач. Опираются на
успешный опыт предшествующих поколений. Критически оценивают положение дел,
пробелы и недостатки в своей деятельности.
В отчетный период партийные комитеты всех уровней вели
работу по укреплению своих организаций, росту партийных рядов и формированию
кадрового резерва. За четыре года членами партии стали более 63 тысяч человек.
Это сопоставимо с темпами приёма в предыдущем отчётном периоде. Основная доля
вступивших – это молодёжь до 30 лет и люди наиболее работоспособного возраста.
В настоящее время в рядах КПРФ почти 150 тысяч коммунистов.
Наша неустанная задача – сплачивать передовую часть
российского общества. В партию вступает всё больше участников специальной
военной операции. В Республике Северная Осетия, Крыму, Ставропольском крае,
Нижегородской, Омской и Томской областях созданы первичные отделения из числа
ветеранов боевых действий. В городе-герое Севастополе первичную организацию
имени Александра Черемёнова возглавляет его отец Сергей Черемёнов, вступивший в
КПРФ после героической гибели сына. Его партийное отделение состоит из
участников СВО и их родных.
Несмотря на сложную обстановку, настойчиво решает задачи
организационного укрепления Курское региональное отделение КПРФ. В августе 2024
г. – с начала вторжения бандеровских частей на территорию области – обком
партии работал круглосуточно. Вместе с коммунистами всей страны курские
товарищи помогали нашей армии и гражданскому населению. За это время одно
только Железнодорожное отделение КПРФ в Курске пополнили более двадцати
защитников нашей Родины.
По вопросам укрепления партии Секретариат ЦК заслушивал
отчёты Луганского республиканского, Пермского краевого, Владимирского,
Воронежского, Ленинградского и Томского областных комитетов. После публикации
Обращения «Это твоя партия» активизировали работу по росту рядов Ингушское,
Крымское, Северо-Осетинское, Татарстанское и Чеченское республиканские,
Ставропольское и Хабаровское краевые, Калининградское и Ульяновское областные,
Ханты-Мансийское окружное отделения КПРФ.
XVIII съездом КПРФ принято принципиальное решение об
удвоении численности рядов партии. Нужно признать, что темпы выполнения данной
задачи пока удовлетворить нас не могут. Некоторые отделения никак не преодолеют
состояние беспечности и расслабленности. Для достижения намеченных рубежей
предстоит упорно поработать всем. Каждый должен отнестись к этому как к личному
поручению.
Необходимые условия для работы региональных комитетов КПРФ
созданы практически везде. Из Центрального Комитета осуществляется регулярное
финансирование. Приобретены офисные помещения. Казалось бы, укрепление
материальной базы позволяет энергичнее строить партийную работу. Однако в
некоторых организациях не налажен даже стабильный сбор взносов.
В целом за отчётный период общее число региональных
отделений КПРФ выросло до 89. Заработали организации в Донецкой и Луганской
народных республиках. Руководят ими Б.А. Литвинов и И.Г. Гуменюк. В декабре
2022 г. структуры партии были созданы в Запорожской и Херсонской областях. Их
возглавили О.А. Слюсаренко и Р.Л. Замалетдинов. Новые отделения уже показали
свою боеспособность, объединив более двух тысяч коммунистов. В законодательных
органах их представляют 16 региональных и более ста муниципальных депутатов.
По признанию наших товарищей из Новороссии, важным фактором
в их работе с людьми является конструктивная и созидательная позиция партии. Она
внятно и последовательно излагается руководством КПРФ на всех площадках –
парламентских, информационных, общественных.
Неустанно ведётся работа по формированию и направлению в
Новороссию конвоев гуманитарной помощи. Центром этой большой работы стали Секретариат
ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестных действий во главе В.И. Кашиным. С 2014
года в конвоях гуманитарной помощи регулярно доставляются продовольствие,
лекарства, техника, оборудование и специальное снаряжение. Доставлено уже 139
конвоев. Огромный вклад в эту работу вносят наши региональные отделения
Владимирское, Воронежское, Московское областное, Ростовское, Ставропольское,
Тверское, Тульское и многие другие.
В Подмосковье по нашей инициативе реализуется программа
«Дети России – Детям Донбасса». Благодаря ей прошли оздоровление 22 тысячи
ребят из Новороссии. Доброй традицией стало вручение новогодних подарков детям
прифронтовых территорий.
На сегодняшний день Общероссийская структура КПРФ включает
13 097 первичных и 2 448 местных отделений. За истекшие четыре года партия
приросла на 54 местных организации.
Да, неблагоприятных факторов для осуществления нашей работы
много. Это и запреты на проведение массовых акций, и внедрение ДЭГ на выборах,
и ужесточение контроля власти за информационным пространством. Тем важнее для
нас активно идти к людям. Расширять сеть общественных приемных. Решительнее использовать проверенный способ
агитации «от двери – к двери», «от сердца – к сердцу».
Придать новый импульс этой работе, повысить организованность
и ответственность коммунистов за судьбу страны призвано проведение Народного
референдума КПРФ. Мы развернули эту кампанию с начала года. В поддержку
референдума уже проголосовали почти три миллиона человек. Многие из них стали
нашими новыми сторонниками. Часть уже пополнила ряды партии.
В политической системе России КПРФ была и остаётся
единственной защитницей интересов и прав трудового народа. Центральный Комитет
на своих пленумах не раз ставил задачи по укреплению влияния партии в
пролетарской среде. Своё важное место в этой работе занимает взаимодействие с
профессиональными союзами.
Постоянное сотрудничество с ними ведут наши товарищи во
Владивостоке, Владимире, Йошкар-Оле, Калуге, Оренбурге, Перми,
Санкт-Петербурге, Саратове, Ульяновске. Под руководством коммунистов создан ряд
боеспособных отделений независимого профсоюза «Защита». Налажена совместная
работа с профсоюзными организациями МПРА и «Действие», со служащими аэропорта
«Пулково», работниками «Международного морского перегрузочного терминала».
Выстроено тесное взаимодействие с организацией по защите прав потребителей в
сфере ЖКХ.
Для становления в России влиятельного и массового
профсоюзного движения предстоит пройти ещё немалый путь. Этого не достичь без
воспитания убежденного актива, нацеленного на борьбу за права трудящихся. Чтобы
помочь становлению рабочих лидеров, мы создали на базе Санкт-Петербургского
горкома филиал нашего Центра политической учёбы. Эту работу инициативно и добросовестно
организует кандидат в члены ЦК О.В. Яковенко.
Наша задача – укреплять уверенность наёмных работников в
том, что только КПРФ всегда и везде отстаивает их интересы. Выявлять и
своевременно реагировать на произвол в сфере трудовых отношений помогает
горячая линия проекта «КПРФ. ПРОФ». По поручению Секретариата ЦК она
организована на базе Свердловского обкома.
В своё время мы сделали важный акцент на создании института
партийных организаторов. Это решение полностью себя оправдало. Но, к сожалению,
в некоторых отделениях подзабыли о столь действенном инструменте
организаторской работы. Сегодня у нас 11 тысяч парторгов, которым мы искренне
благодарны за их вклад в общее дело. Но этого, товарищи, явно недостаточно.
По своей социальной природе КПРФ была и остаётся партией
трудового народа, организацией эксплуатируемого большинства. За отчетный период
долю рабочих в партии удалось увеличить до 17%. Коммунисты до 40 лет составляют
сегодня треть нашей организации. А женщин в партии уже 37%.
Системно и содержательно работает наша Кадровая комиссия во
главе с Н.И. Сапожниковым. Она координирует свою работу с организационными
службами ЦК. На этом направлении сосредоточены значительные силы во главе с
Ю.В. Афониным, В.А. Царихиным, И.Н. Макаровым, Г.Н. Сениным. Там, где того
требовала ситуация, создавались комиссии для оказания регионам практической и
методической помощи.
За отчётный период в 24 регионах избраны новые первые
секретари. Примеры системной работы по формированию кадрового резерва и
достойной передаче руководящих полномочий мы увидели в целом ряде региональных
отделений. А.А. Кравец – А.А. Алехин – в Омском. Н.В. Коломейцев – Е.И.
Бессонов – в Ростовском. В.В. Кузнецов – А.В. Максимов – в Смоленском. Н.Г.
Барышникова – А.Г. Петров – в Томском. В.П. Бодров – И.М. Гвоздак – в
Удмуртском.
На прошедших отчётно-выборных собраниях и конференциях
высокую оценку коммунистов получила деятельность многих наших региональных
руководителей. В их числе О.Н. Алимова, Н.И. Васильев, В.Н. Губарев, Н.Н.
Иванов, В.П. Ижицкий, В.Н. Иконников, И.И. Казанков, Т.Н. Казанцева, С.Г.
Левченко, А.Е. Локоть, В.М. Пархоменко, Б.С. Паштов, Н.И. Осадчий, Н.В.
Разворотнев, В.В. Ромашкин. Вместе с нашими опытными товарищами набирают
авторитет и политический опыт С.К. Абдулхаликов, К.А. Айтакова, М.А. Амелин,
С.В. Богатыренко, А.Д. Бойков, М.В. Буланов, К.К. Бытдаев, А.Н. Ивачёв, Р.И.
Кононенко, О.А. Михайлов, М.Н. Прусакова, М.В. Райн, А.С. Сидорко, Д.С.
Сидоров, Р.Т. Тамоев, Д.О. Филяев.
В период между съездами регулярно проводились пленумы
Центрального Комитета, заседания Президиума и Секретариата ЦК КПРФ. Хорошо
зарекомендовали себя Общероссийские партийные собрания и семинары-совещания
актива в режиме видеоконференций. В них принимали участие коммунисты, активисты
союзных организаций, представители народных предприятий, руководителей братских
партий СКП-КПСС.
После ковидных ограничений возобновлено проведение зональных
семинаров по федеральным округам. Их проблематика вышла далеко за рамки
внутрипартийных вопросов. Они дополнялись проведением встреч с трудовыми и
студенческими коллективами, отчётами депутатов-коммунистов перед избирателями.
Интересно прошёл Арктический форум КПРФ в Салехарде. Есть предложение сделать
его регулярным.
Организационная работа призвана укреплять жизнестойкость и
боевитость нашей партии. Её главное содержание – борьба за реализацию
программных установок и выполнение решений партийных съездов.
Только внутренне сплочённая партия может вести за собой
широкие массы трудящихся. В.И. Ленин прямо указывал, что железная дисциплина
есть необходимое условие для победы. Без чёткой структуры, строгой
подотчётности и системной работы с активом невозможно быть авангардом трудового
народа. Укрепление первичных и местных организаций должно сочетаться с
ленинским пониманием партии как боевого штаба революционного класса, способного
мобилизовать трудящихся на защиту их интересов.
Важнейшая задача выборных органов – сделать так, чтобы
партийные отделения жили полнокровной жизнью. Строились на взаимном уважении и
доверии. Увы, этот принцип реализован у нас не везде и не всеми. Отступления от
норм партийного товарищества допускались в Приморском краевом, Мурманском,
Псковском, Еврейском и некоторых других отделениях.
При решении кадровых вопросов должны строго соблюдаться
объективность и принципиальность, товарищество, коллективизм и деловитость.
Этот подход – лучшее лекарство от капризов некоторых руководителей и
политической неустойчивости отдельных товарищей. На местах часто возникают
интересные и плодотворные инициативы и начинания. Но когда они не получают
поддержки и гасятся, мы несём очень существенные издержки и потери.
Подобные явления – следствие забвения ленинских подходов к
подбору, воспитанию и расстановке кадров. Даже если мнение партийца не
совпадает с «руководящим» - это вовсе не повод для «оргвыводов». Важно уметь
действовать не способом «отсечения», а методом убеждения. В противном случае
подрывается сама суть партийной демократии.
В последнее время на ответственные посты в комитетах КПРФ по
всей стране выдвинуто немало новых, энергичных товарищей. Это поколение
руководителей уже не раз показало свою зрелость и преданность нашему делу.
Вместе с тем, в силу отсутствия необходимого опыта, они далеко не всегда
склонны вникать в тонкости делопроизводства. Зачастую не придают должного
значения оформлению документации и соблюдению финансовой дисциплины. Но в
условиях ужесточения законодательства вольная или невольная беспечность может
обернуться крайне неприятными последствиями. Нам всем следует помнить о
принципиальной разнице между бюрократизмом и ответственным отношением к ведению
дел.
Повышение дисциплины, осознание каждым меры своей
ответственности за укрепление партии и рост её рядов – непременные слагаемые
успеха. «Правильная организация проверки исполнения, - подчёркивал И.В. Сталин
на XVII съезде ВКП (б), - имеет решающее значение в деле борьбы с бюрократизмом
и канцелярщиной. Хорошо поставленная проверка исполнения – это тот прожектор,
который помогает освещать состояние работы аппарата в любое время и выводить на
свет божий бюрократов и канцеляристов».
Жизнь устроена так, что в любом большом организме могут
появиться опасные бактерии и микробы. Круг профессиональных работников, который
мы формируем, должен действовать творчески и инициативно. Всячески избегать
казенщины и бюрократизма. Такие явления нужно уметь изживать. Выдающийся лидер
Португальской компартии Алваро Куньял нацеливал своих товарищей на борьбу с
попытками партийных работников “приравнивать деятельность в партии к работе на
хозяина”. О таких сотрудниках он писал, что они “сидят за письменным столом не
как у руля, а как за бюрократической конторкой”.
КПРФ не имеет права благодушно взирать на безыдейность,
карьеризм и бездеятельность. Каждый такой факт должен вызывать жёсткий отпор.
Ставить на место тех, кто потребительски относится к партии, нужно ещё и для
того, чтобы защитить коммунистов от взаимных подозрений, критиканства, попыток
утонуть в самокопании. Партия, которая занята лишь сама собой, трудящимся не
нужна. И соскользнуть на такой путь мы себе никогда не позволим!
Новому составу ЦК предстоит многое сделать. Одно из
поручений съезда должно состоять в том, чтобы существенно разнообразить и
оживить нашу работу. Важно уверенно расширять круг сторонников. Нужно смелее
привлекать к совместной деятельности таланливых друзей и единомышленников. Не
менее важно защищать лидеров народного
протеста, всемерно помогать тем, кто попадает под каток судебных расправ,
административного давления и полицейского произвола. Мы вместе строим КПРФ как
массовую организацию. И никто в партии не должен об этом забывать!
* * *
Уважаемые товарищи! Соратники и друзья!
Политический отчёт Центрального Комитета не случайно
содержит тезис об интеллектуальном лидерстве партии. Именно такой запрос
по-настоящему вызрел в российском обществе. Стране нужна действенная программа
развития и прорыва в будущее. Ей нужна не программа выжидания и топтания на
месте. Не программа стагнации и иллюзий. Ее не спасет игра с цифрами – будь то
“Программа-2020”, или “Программа-2030”. Стране как воздух нужна Программа
Победы.
Справиться с кризисом, вывести Россию на передовые рубежи
социального и экономического развития - значит найти спасительный победный ключ.
Немощь рецептов, которые правящие круги пытаются сделать руководством к
действию, слишком очевидна. Для нашей страны всё важнее преодолеть рутину
бесконечных заседаний и бесплодность белогвардейских воззрений представителей
власти. Вот почему запрос общества на интеллектуальное лидерство политических
сил так высок.
На этот важнейший запрос никогда не ответит партия
чиновников. В ней привыкли действовать по принципу «чего изволите». С таким
багажом далеко не уедешь.
На этот запрос общества никогда не ответят те, кто пытаются
«поженить» социализм с капитализмом. Это совершенно бесперспективно, причём
настолько, что социал-демократия Запада закономерно выродилась в примитивную
обслугу глобалистов.
В этих условиях запрос на партию, готовую к решительным
действиям и интеллектуальному лидерству, становится всё острее. Это тонко
учуяли те, кто так лихорадочно схватился лепить пророка-предсказателя из
прежнего лидера ЛДПР. Да вот только выходит всё это пошло и плохо. С неменьшим
успехом можно лепить из шумной погремушки божественного идола.
На потребность народа в интеллектуальной силе, способной
вывести Россию из тупика и двигать ее вперёд, должны ответить мы – коммунисты,
наш Народный фронт левопатриотических сил. Для всех нас это большая честь и
особое обязательство. Этой миссии необходимо соответствовать. Каждый день нужно
делами подтверждать право идти в
авангарде народной борьбы.
Если наша партия не решит данной задачи, мы будем отвечать
за это перед трудящимися России, перед всеми её народами. Мы будем ответственны
перед историей великого движения, в рядах которого вместе с нами продолжают
идти Карл Маркс и Роза Люксембург, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, Георгий
Димитров и Эрнст Тельман, Мао Цзэдун и Хо Ши Мин, Фидель Кастро и Сальвадор
Альенде, Эрнесто Че Гевара и Луис Корвалан, Эрих Хонеккер и Уго Чавес.
Да, товарищи, мы несем эту ответственность перед тысячами
гениальных умов, великих подвижников и смелых героев. Полноту этой
ответственности нужно уметь осознать и почувствовать каждому делегату нашего
съезда, каждому коммунисту. Ей нужно проникнуться, чтобы передать всем нашим
товарищам, единомышленникам, сторонникам КПРФ.
В борьбе за интересы рабочего класса и всех трудящихся
великий Ленин учил нас строить партию авангардного типа. Передовой характер
партии означает готовность к самоотверженному труду и интеллектуальному
лидерству.
Глубокое осмысление общественных процессов – это всегда
самое трудное. А сейчас - особенно важное и злободневное.
В первую очередь именно способность к такому труду выдвинула
вперёд К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина, Г.В. Плеханова и
Антонио Грамши. Умение мыслить сделало их личностями исторического масштаба.
Относится это и к выдающимся фигурам русской истории, будь то М.В. Ломоносов
или А.Н. Радищев, А.С. Пушкин или Н.Г. Чернышевский, Д.И. Менделеев или Л.Н.
Толстой, М.Горький или М.А. Шолохов.
Авангардная партия - это партия, способная вести за собой.
Она должна быть заряжена на борьбу и созидание. И тогда она сумеет увидеть и
предложить народу выход из любой ловушки или тупика. Чтобы сделать это,
коммунисты сами должны быть глубоко мыслящими, идейно наполненными, морально
стойкими, твёрдо убеждёнными в правоте своего дела.
Авангардная партия - это партия, несущая людям правду. Она
призвана честно и убедительно отвечать на самые сложные вопросы, не предаваясь
иллюзиям и шапкозакидательству. Способность к этому определяется точностью
оценки общественных проблем. Для такой работы новому составу Центрального Комитета
предстоит мобилизовать весь наш научный, творческий и организационный
потенциал.
Авангардная партия - это партия, способная быть коллективным
творцом. Соборный разум нашей организации должен трудиться неустанно.
Творческий потенциал партии – это именно то, что позволяет не отстать от
событий, занимать и сохранять позиции лидера и авангардной силы трудящихся.
Всё это и есть основа наиболее эффективной пропаганды и
агитации, результативной работы в массах, успешного достижения программных
задач.
Для борьбы и победы у нас есть всё необходимое. У нас есть
мощная, испытанная временем теоретическая база – марксизм-ленинизм. Есть
гениальные свершения Великой Советской Эпохи. Есть международные успехи,
доказавшие силу социалистических идей. Есть современный опыт нашей партии,
впитавшей лучшие мировые достижения и предложившей народу Программу Победы!
У нас есть все основания убеждённо провозгласить: вперёд, к
Победе Социализма!
Мы можем смело и уверенно сказать: наше дело правое! Победа
будет за нами!