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пятница, 14 июня 2019 г.

Почему зажигаются звезды?


Почему зажигаются звезды? Почему по ночам выкатывается луна? Почему так ярко горит солнце? Почему, почему, почему..? Эти вопросы волновали еще людей Древней Греции. И затем человечество изучало эти природные явления на протяжении многих веков. Но открытия, которые были обнародованы в республиканской общественно-политической газете «Новый Крым» (№5 от 31 мая 2019 г., учредитель — Крымское региональное отделение политической партии «Единая Россия»), повергли всех крымчан в шок. Под заголовком «Слово=дело» были подведены итоги о выполнении Крымским региональным отделением «Единой России» своих предвыборных обещаний. Давайте вместе изучим эти итоги.
Итоги подводились за пять лет, начиная с 2014 года, когда «Единая Россия» практически узурпировала всю власть на полуострове. Пять лет — достаточный срок, чтобы глубоко и по-серьезному оценить «самоотверженный и напряженный» (так пропечатано в их газете) труд единороссов с учетом, что многие из них пришли из вчерашней украинской политики, имея колоссальный опыт работы в различных властных структурах. Для наглядности я сведу их отчет в таблицу, чтобы лучше разобраться и увидеть «самоотверженный и напряженный» их труд.


п/п
МЕРОПРИЯТИЕ
                                              КТО СДЕЛАЛ
Обещания
Исполнение
1
Построить мост через Керченский пролив
В мае 2018 г. открыта автомобильная часть моста
Правительство РФ
2
Построить новый аэропорт
В апреле 2018 г. состоялось открытие нового терминала аэропорта «Симферополь»
Правительство РФ
3
Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Таврида»
В декабре 2018 года было открыто движение на первой очереди
Правительство РФ
4
Энергетический мост через Керченский пролив
В мае 2016 года введена в эксплуатацию четвертая и последняя нитка энергомоста в Крым
Правительство РФ
5
Построить электростанции
Построены Балаклавская и Таврическая ТЭС
Правительство РФ
6
Восстановить детские сады
Установлено 30 модульных и построено шесть капитальных детских садов
Правительство РФ
7
Провести модернизацию образования
В 229 школах установлено новое пищевое оборудование. 300 школ охвачены частичным и полным ремонтом. Закуплено 239 школьных автобусов
Правительство РФ
8
Построить ФАПы и врачебные амбулатории
Построены 63 ФАПа и амбулатории. В работающих пунктах проведены масштабные ремонты и модернизация оборудования
Правительство РФ
9
Построить крупные медицинские объединения
Введен в эксплуатацию сосудистый центр, открыт многопрофильный медицинский центр в Ялте, будет введен медицинский центр в Симферополе
Правительство РФ
10
Возродить Международный детский центр «Артек»
Отремонтированы шесть лагерей
Правительство РФ

Думаю, достаточно, чтобы принять отчет к сведению. Но вот, гляди, какая выходит «загогулина» (как любил выражаться первый президент РФ). Ни один указанный объект не имеет отношения к «Единой России». Все эти мероприятия выполнены в рамках Федеральной целевой программы и профинансированы Правительством РФ, или по-другому изъяты из кармана налогоплательщиков, т. е. у нас с вами. Более того, надо было бы быть крымским единороссам чуть-чуть скромнее. Даже ни одного слова в отчете крымских единороссов не сказано о тех регионах России, которые в эти годы существенно вносили свой вклад в социально-экономическое развитие того или иного крымского города, поселка или района. Вполне понятно и то возмущение, которое справедливо высказывают крымчане в соцсетях, глядя на лживые билборды, установленные «Единой Россией» по всему Крыму.
Большинство крымчан устали от крымских единороссов. Эти пять лет показали и обратное, о чем единороссы упорно молчат: о коррупции и о взятках среди чиновничьего состава, о провальной кадровой политике, о разгроме крымской науки и высшей школы, об унижении крымского учителя и работников здравоохранения, о постоянно ползучих ценах на товары и услуги, о деградации крымского села, о нарастающей бедности и увеличении смертности в нашей республике, о никчемной роли местного самоуправления и т. д.
Неужели господам единороссам не понятно, что свои некомпетентность, непрофессионализм, а порой и безделие, выстраивание в Крыму командно-административной системы управления, своей провальной социально-экономической политикой нельзя прикрыть себя ни мостами, ни новыми трассами, ни аэропортами. За вашей глянцевой обложкой все равно слышится недовольство большинства крымчан.
Так что свой отчет оставьте при себе и никому больше не показывайте, а крымчане будут выбирать себе другую политическую силу, например, КПРФ, которая способна сделать серьезные прорывы по всем направлениям и создать более лучшие условия для простого человека. А федеральные объекты, созданные волей и напряжением всего российского народа (которые вы незаконно поставили себе в заслуги), будут еще долго служить во благо всех крымчан и России в целом.
Поэтому, единороссы, звезды зажигаются не благодаря вашему «самоотверженному и напряженному» труду, и горят они на радость человеку труда, и просят их сакрально-небесный труд не ставить ни в какие отчеты и не размещать на билбордах «Единой России».


Сергей БЕЛОВ