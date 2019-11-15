Всегда на передовой

Не так давно мы отметили 101-ю годовщину создания Ленинского Комсомола. А в редакцию газеты «Коммунист Крыма» продолжают приходить письма от читателей, судьбы которых неразрывно связаны с комсомолом.
Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Александр Матросов и тысячи других, пусть даже не столь известных, — наши родные герои, на кого равняются и будут равняться всегда молодые, кто дорожит честью и гордится своей страной.
В 1944 году, когда прогнали фашистских оккупантов из нашего Кировского района, девушки на своих плечах с железнодорожной станции носили семенное зерно, выделенное государством. Потом сеяли — где с помощью лошадей, где вручную. А парни ушли на фронт.
В селе Жемчужине Нижнегорского района вручную поливали из ведер саженцы будущих садов, раскинувшихся на десятках гектаров. «Комсомольско-молодежный сад» — говорила надпись на обелиске.
И хоть сегодня очень многое разрушено и уничтожено из того, что сделано руками старшего поколения, мы не вправе забывать свою историю, ее самые яркие жизнеутверждающие страницы, тот прекрасный патриотический и созидательный настрой.
Нила ЧЕРНАЯ,
секретарь
комсомольской
организации совхоза им. Первой пятилетки Кировского района