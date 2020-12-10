Гений хирургии

Именно благодаря Николаю Пирогову пациенты с переломами получили гипсовую повязку. До него переломы конечностей фиксировали в деревянных лубках. В результате, часто кости срастались неправильно, либо возникали воспаления, и конечность апмутировали. Десятки тысяч людей избежали инвалидности благодаря изобретению талантливого хирурга. А невольно помог ему в этом крымский скульптор Николай Степанов, наблюдая за работой которого, Пирогов обратил внимание на то, как быстро твердеет податливый гипс.
Кстати, все операции, в том числе и ампутации в то время проводились наживо, без обезболивающих, поэтому так важна была скорость и правильность действий хирурга — пациент мог не перенести болевого шока. Николай Пирогов был одним из самых быстрых и лучших хирургов своего времени, но понимал, что не всегда скорость может спасти больного. В 1847 году Пирогов применил эфирный наркоз для операций, проводя их прямо на поле сражения во время полуторамесячной осады русской армией аула Салты на Кавказе. Так солдаты, наблюдая, как раненые не чувствуют боли при операциях, перестали бояться наркоза и стали считать, что Пирогов может все.
Во время Крымской войны эфирный наркоз, гипсовые повязки, тотальная дезинфекция рук, одежды и инструментов медперсонала, придуманный великим хирургом метод сортировки раненых на категории (тяжелые, средней тяжести, легкие и т. д.), а также основанное им первое в мире женское медицинское формирование по оказанию помощи раненым во время войны — Крестовоздвиженская община сестер милосердия — спасли жизни и здоровье десяткам тысяч человек. Во время войны в осажденном Севастополе Пирогов провел более 10 000 операций.
После окончания Крымской войны Пирогов удостоился аудиенции императора Александра II. Хирург, ставивший во главу угла интересы дела, пренебрег правилами придворного этикета. Он напрямую высказал самодержцу, что главные причины поражения — это отсталость России, продажность чиновников и бездарность верховного командования. Александру этот «диагноз» был неприятен, и с тех пор Пирогов находился в опале и по большей части занимался преподавательской деятельностью.
В 1862 году Пирогов был направлен за границу, где осуществлял руководство обучающимися русскими кандидатами в профессора. Именно в это время в Италии произошло восстание революционера Джузеппе Гарибальди. Его борьба не увенчалась успехом: отряд был разбит, а Гарибальди был тяжело ранен и арестован. Для его лечения было решено собрать средства и пригласить Николая Пирогова. Русский хирург, отказавшись от денег, извлек из раны пулю, тем самым фактически спася жизнь Гарибальди и дав ему свободу, так как именно по рекомендации Пирогова итальянские власти освободили революционера.
В России поступок Пирогова был восторженно воспринят обществом. Многие сочувствовали борцу за независимость Италии Гарибальди и восхищались им. А вот власть отнеслась к этому с крайним недовольством. Будучи солидарной с австрийским правительством, которое считало, что это очень предосудительный поступок, Пирогова отозвали из заграничной командировки. Николай Иванович вскоре после этого уехал в свое имение под Винницей. Здесь он открыл бесплатную клинику и продолжил врачебную практику. К «чудесному доктору» приезжали больные и страждущие из всех уголков Российской империи. Вновь о Пирогове Александр II вспомнил лишь в 1877 году, когда грянула Русско-турецкая война. Государь поручил ему организовать медицинскую службу на фронте.
Лилия Косса