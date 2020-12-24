МРОТ по-новому или Самое среднее среди средних

Знаете, как это рассчитывается? Приведем пример. У пяти человек разная зарплата: 8, 10, 12, 40, 150 тыс. руб. Медианным значением зарплаты будет 12 тыс. руб. А если считать среднее значение, то — 44 тыс. руб. Так вот, размер МРОТ со следующего года будут рассчитывать по медиане.
«В соответствии с новым законом МРОТ в 2021 году составит 43 % медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5 %. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора», — отмечается на сайте Госдумы.
Позиция КПРФ
КПРФ считает, что прожиточный минимум сегодня должен быть не меньше 25 тысяч рублей. Пусть расчет прожиточного минимума будет, как и прежде, привязан к стоимости потребительской корзины, но наполнение самой корзины должно быть достойным, учитывающим все реальные потребности человека, цены и тарифы.
Изменится также и сумма прожиточного минимума. В целом по России он составит 44,2 % медианного дохода, или 11 653 рубля. Это на 3,7 % больше действующего прожиточного минимума. «Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год», — заявляют парламентарии.
Депутаты Госдумы уверены, что с переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход, и зарплата большинства граждан. Задумка конечно же хорошая, но как показывает многолетняя практика, в нашей стране устойчивыми темпами роста отличаются только цены на товары, медикаменты, услуги, продукты питания и ЖКХ. А заработная плата из года в год остается прежней, исключая бюджетников, которым через год «подкидывают» съеденные инфляцией крохи. Правда, к моменту получения этих «повышений» цены опять значительно вырастают. Так что по факту на те деньги, которые добавлены по ценнику прошлого года, в текущем мало что купишь.
Напомним, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для других целей обязательного социального страхования.
Справка
Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже.
Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.
Лилия Косса