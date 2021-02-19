Представители КПРФ вошли в состав Ассоциации поддержки производителей сельмашиностроения Крыма

Заседание совета Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники Республики Крым прошло в начале февраля в Симферополе. Актуальные вопросы и проблематику отрасли обсуждали члены ассоциации, ветераны труда, руководители предприятий, представители Министерства сельского хозяйства РК, Министерства промышленной политики Республики Крым, сельхозтоваропроизводители, руководители крымского рескома и горкома КПРФ.
«На сегодняшний момент ситуация с заводами в Крыму сложная. Из 136 заводов, работавших в Крыму в 1998 году, сейчас осталось только 29, — отметил директор Ассоциации Борис Копров. — в прошлом году работа Ассоциации проходила не так эффективно, как хотелось бы, но причиной тому стало введение ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее мы продолжаем искать решения многих вопросов оказания помощи нашим предприятиям».
Наталья Калгина директор «Завода «Симферопольсельмаш» назвала одними из самых значимых проблем крымских предприятий нехватку профессиональных кадров, значительное поднятие цены на металл, а также сложности с его поставкой на полуостров, высокую процентную ставку по кредитам. Также были внесены предложения об увеличении процента госсзаказа на производимую в Крыму технику для сельхозпредприятий.
«Для Крыма с его засухами, почвами необходима специальная техника — ротационные бороны и так далее. А у нас сейчас нет линии подбора такой техники. Ведь ее можно сделать», — отметил Виктор Белый, руководитель фермерских хозяйств.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил, что большую работу по оказанию помощи предпринимателям ведет председатель Комитета по аграрной политике в Госдуме РФ, коммунист Владимир Кашин.
«Я, как депутат Госсовета РК, а Василий Саенко, как депутат горсовета, будем максимально оказывать помощь в развитии промышленности Крыма. Хочу вас заверить, что все пожелания и просьбы, озвученные на заседании Ассоциации, будут приняты нами в работу, — подчеркнул Сергей Богатыренко. — Что касается законодательства — будем максимально участвовать в работе Ассоциации, мы хотим быть полноправными и равноценными ее членами».
В завершение заседания были вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Крыма и г. Севастополя от немецко-фашистских захватчиков».
Автор текстов и фото Лилия Косса