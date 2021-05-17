Желтый снег

Татьяна Ивановна Гидрович-Косиченко родилась в селе Камышное в Раздольненском районе Крыма 1 мая 1939 года в семье простых колхозников. Она была восьмым ребенком и единственной долгожданной дочкой. В тот год началась Вторая мировая война, а потом горе пришло и в ее дом – 22 июня 1941 года немцы напали на Советский Союз – мужчины ушли на фронт, защищать свою родину. Но война пришла в родное село Татьяны.
— Я тогда была ребенком. Мои братья воевали на фронте, а я росла. Немца я встретила в 1944 году, когда освобождали Крым. Видела, что он делал, как он делал, как убивали мальчиков и мужчин. Девочек они не трогали, поэтому я осталась жива.
При отступлении немцы шли коробками, играли на губной гармошке, а за ними шли танки. Наши танки. И люди стали кричать: «Наши идут!» А до этого немцы у нас в селе расстреляли много людей. Расстреляли деда 90 лет, детей маленьких, только родившихся, забегали в дома, в сараи, штыками кололи подушки, разгребали сено, думали, что там ребенок где-то спрятан. Я видела страшное, то, что делал немец, отступая: расстреливал, убивал, не жалея нас. Они заходили в каждый дом и убивали. Не дошли до нас всего два дома, не успели – их погнали наши.
Кушали мы лебеду, калачики – травка такая, листья с деревьев – с абрикоса, а когда война прошла, стали сеять хлеб и появился кусочек хлеба. Мы собирали колосочки, перетирали их, но за эти колосочки тоже отправляли куда надо. В чем ходили не помню, но, когда немцы зашли в село в апреле, мы бегали босиком. И только помню – снег. Помню была жестокая зима. Намело сугробы. И когда мы вышли во двор, я снег видела желтым. От голода.
Я не хочу, чтобы сегодня мои внуки и правнуки видели хоть когда-нибудь этот жестокий снег – желтый.
Долгую, интересную и нелегкую жизнь прожила эта женщина. Осталась сиротой в двенадцать лет. Жила у родственницы, доярки в колхозе, с четырнадцати – работала. Повзрослев, уехала из родного села. Искала свою судьбу. Училась на парикмахера, хотела быть маникюршей, училась на повара, но жить было негде, поэтому пошла работать на стройку. Потом уехала на Крайний север. Там работала инженером отдела снабжения. Служила в рядах Советской армии заведующей офицерской столовой. Вместе с мужем работала на строительстве Северо-Крымского канала. Все по силам Татьяне Ивановне - за что ни возьмется, то и сделает.
В этом году Татьяна Ивановна отпраздновала свой 82 день рождения. Мы сердечно поздравляем именинницу с праздником и желаем крепкого здоровья, счастья и радости, заботы и понимания.
Елизавета Холодовская