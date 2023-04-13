Сергей Богатыренко: "Крым не должен потерять статус житницы России"

На сессии Государственного Совета Республики Крым, которая прошла 12 апреля, выступил руководитель фракции КПРФ Сергей Богатыренко с предложениями о необходимости особое внимание уделять переработке сельхозпродукции."Чтобы иметь возможность нашим аграриям конкурировать с соседними регионами, где эта переработка развита на высоком уровне. Крым не должен потерять статус житницы России, – подчеркнул Сергей Богатыренко. – Мы теряем в экономике, не имея соответствующих складов, холодильников и цехов по переработки сельхозпродукции на местах, которая была в Крыму во время работы Потребкооперации.
Сегодня в Крыму, в отличии от наших соседей на Кубани, практически отсутствует переработка нашей продукции и консервное производство. Практически вся наша торговая сеть заполнена консервированной продукцией Краснодарского Края.
Необходимо кардинально менять подходы к ситуации в нашей сельскохозяйственной отрасли и промышленности!
У нас с вами есть знания и научная база, есть опыт наших предшественников, есть кадры, но главное есть средства - нужно только желание и воля!"
Видео выступления можно посмотреть здесь