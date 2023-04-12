В пгт. Первомайское прошло мероприятие, посвящённое 79-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

В посёлке Первомайское сегодня прошло мероприятие в честь 79 годовщины освобождения Первомайского района от немецко-фашистских захватчиков, а также состоялось торжественное открытие весенней Вахты памяти поколений на посту №-1.Мы склоняем головы перед подвигом воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков, которые погибли, сражаясь за нашу свободу. Мы скорбим о каждой жизни, отобранной страшной войной. Мы отдаём дань глубочайшего уважения ныне живущим ветеранам и детям войны, труженикам тыла и всем, кто поднимал из
разрухи наш район.
В посёлковом мероприятие, приняли участие руководители района, посёлка, жители посёлка, а также актив Первомайского РО КПРФ. Были возложены цветы к памятнику Защитникам Отечества.
Пресс-служба Первомайского РО КПРФ.