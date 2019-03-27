Крымская весна — это победа всех крымчан

Отшумели праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Наш корреспондент встретился с первым секретарем Крымского рескома КПРФ Сергеем Васильевичем Богатыренко и попросил его ответить на некоторые юбилейные и не совсем юбилейные вопросы.
— А чего вы ждете от партии перевертышей и патологических лгунов? «Едроссы» полностью переняли геббельсовскую методологию «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее» и используют ее в своих целях. Мы с вами прекрасно знаем, что во время Крымской весны никакой «Единой Россией» и не пахло. А были трусливые «регионалы», часть которых в ответственный момент разбежалась по кустам, а другую часть их однопартийцы палкой загоняли в зал заседания, тогда еще Верховного Совета АРК, чтобы принять важнейшие и судьбоносные решения по референдуму. В тот период я был депутатом Севастопольского городского совета и непосредственно участвовал во всех исторических заседаниях. И вся фракция коммунистов голосовала за единственно верные решения по подготовке и проведению референдума.
Думаю, что сейчас за этими наглыми и лживыми билбордами «едросы» хотят спрятать свою холуйскую и циничную сущность. Ведь мы с вами прекрасно помним, как нынешние «патриоты» клялись верности Украине еще буквально за неделю до событий февраля 2014 года. Мы прекрасно знаем какой политический суррогат собрался в «Единой России», которая в сентябре 2014 года прикрывалась сначала именем Путина, а теперь желает спрятаться за Крымскую весну.
Думаю, что сейчас за этими наглыми и лживыми билбордами «едросы» хотят спрятать свою холуйскую и циничную сущность. Ведь мы с вами прекрасно помним, как нынешние «патриоты» клялись верности Украине еще буквально за неделю до событий февраля 2014 года. Мы прекрасно знаем какой политический суррогат собрался в «Единой России», которая в сентябре 2014 года прикрывалась сначала именем Путина, а теперь желает спрятаться за Крымскую весну.
Получается, по их мнению, что только «едро» причастно? А как же крымский Беркут, которого жгли на украинском майдане, который потерял тогда троих своих крымчан и непокоренный вернулся из этого ада, заступив сразу на защиту полуострова на первых рубежах? Не при чем? А как же Черноморский Флот, спецназовцы, офицеры службы безопасности, полицейские, обеспечившие нам полную безопасность и возможность подготовки к референдуму в кратчайшие сроки и без единой провокации. Тоже не при чем? А простые мужики, вступившие в отряды самообороны? А женщины, готовившие обеды для блокпостов? А политические партии, обеспечившие все участки для голосования своими представителями? Да и, в конце концов, все население Крыма, активно помогавшее, кто чем может, а затем организованно проголосовавшее за воссоединение с Россией. Тоже не при чем? На самом же деле — это «Единая Россия» не при чем! Крымская весна произошла благодаря всем тем, кого я перечислил, а бывшие регионалы, бютовцы и прочая украинская политическая нечисть до последнего делали все, чтобы Крымская весна не настала никогда. Они всячески вставляли палки в колеса, когда крымчане вместе с коммунистами отстаивали русский язык, базу Черноморского Флота России, гнали натовцев из Крыма, добивались вхождения Украины в Таможенный союз с Россией.
Справедливости ради хочу отметить истинные заслуги партии «Единая Россия», только за последний год: повышение НДС, принятие закона о самозанятых, повышение цены на топливо, повышение тарифов ЖКХ, закон о сборе валежника, сбор на капремонты жилых домов, мусорная реформа, цензура в интернете и главное завоевание «едроссов» — это пенсионный геноцид собственного народа. Благодаря «едроссам» каждого работающего россиянина ограбили приблизительно на миллион рублей, каждый второй мужчина не доживет до пенсии, молодежь лишние пять лет подождет пока больные и седые старики освободят им рабочие места. Вот об этом надо было расклеивать плакаты по всему Крыму и добавить туда про обещанную каждому пенсионеру по одной тысяче, с которой их тоже обманули. Но, видимо, партия власти такие плакаты не повесит, поэтому мы с крымчанами им поможем, расскажем всем об их истинных «заслугах».
И призываю всех крымчан: на выборах в сентябре этого года не отдавать ни одного голоса партии, которая ведет антинародную политику, грабит собственный народ и поддерживает лишь зажравшихся олигархов, «пострадавших» от санкций. И еще одно. Полный бойкот «едроссам» за их плевок в адрес истинных участников Крымской весны.
— С 15 по 18 марта в Крыму прошли массовые праздничные мероприятия, посвященные 5-летию Крымской весны. В торжествах приняла участие в том числе и группа депутатов от фракции КПРФ в Госдуме во главе с ее руководителем, Председателем ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым. Расскажите о Ваших впечатлениях: что понравилось или, наоборот, не понравилось, были ли недоработки в организации юбилейных мероприятий, чему следовало бы уделить больше внимания? Расскажите об участии крымских коммунистов в этих юбилейных мероприятиях.
— Коммунисты приняли участие и в митинге под стенами Госсовета, и в праздничном концерте на центральной площади, приветствуя Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, симферопольцев и гостей столицы Красными знаменами Победы и партийными флагами КПРФ. У меня состоялся предметный разговор с Геннадием Андреевичем, мы обсудили вопросы, которые наиболее остро волнуют крымчан, и он пообещал прилагать весь потенциал фракции КПРФ в Госдуме для решения вопросов полуострова. Из-за очень плотной программы работы делегации Госдумы Геннадий Андреевич не смог провести встречу с крымчанами, но он заверил, что в рамках избирательной кампании обязательно посетит Крым с рабочим визитом и проведет ряд встреч в Крыму. Более того, по поручению Геннадия Зюганова мы открыли его общественные приемные, куда жители Крыма могут обращаться по своим вопросам. Приемные Геннадия Андреевича уже работают в Евпатории и Симферополе и в ближайшее время начнут функционировать во всех городах и районных центрах.
Все мероприятия прошли на высоком уровне, правда не обошлось без циничного лицемерия партии власти, которая собрала руководителей всех партий и заявила, что юбилейные мероприятия — не политические, и запретила использование партийной символики, а сами втихаря завесили весь Крым своей лживой агитацией, о которой я уже подробно рассказал. Видимо, стремительное падение рейтинга «едра» заставляет их судорожно бояться флагов других политических сил. И есть все основания боязни. Вспомните, как еще в феврале 2010 года Дмитрий Медведев, главный «едросс» страны, пафосно заявлял: «На развалинах советской экономики мы создадим умную экономику». Дескать, та, что наступала на пятки Америке, была глупой, тупой, безмозглой, и не кто-нибудь, а мы с Чубайсом ее разрушили, и вот теперь строим умную, интеллигентную, цифровую.
И где же ваша умная экономика? Вы за почти тридцать лет не смогли до карабкаться даже хотя бы до уровня нашей разрушенной вами экономики 1990 года.
Нечего главному «едроссу» страны ответить народу. Но зато без всякого стеснения они с Чубайсом приволокли в Россию XXI века чудовищную безработицу и нищету, проституцию и забытые болезни...
Напряженность, бедность, нестабильность — вот главные приметы нашего времени. А ведь еще совсем недавно, в советское время, наша страна имела темпы экономического развития выше мировых, а в последние годы они снизились в 3 раза. В богатейшей стране мира, какой является Россия, мы имеем 20 миллионов людей, живущих за чертой бедности.
Нам необходимо кардинальное изменение социально-экономического курса страны, формирование правительства народного доверия, а также региональные программы по выходу из системного кризиса.
— Сергей Васильевич, в сентябре 2019 года состоятся выборы в местные советы, а также в Госсовет Республики Крым. Скорее всего, Вы уже имеете программу, которую готовы предложить крымчанам?
— Да, программа уже сформулирована, но это — тема для отдельного разговора.
— Спасибо Вам за беседу.
Беседовал
Сергей НЕБОЛЬСИН