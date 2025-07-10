Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!Основной темой этого номера стал XIX съезд КПРФ — событие важное не только для партии, но и для всей страны. Отчетно-выборный характер съезда также перекликается с важным итоговым значением — главный партийный форум — это всегда рубеж, предназначенный для подведения итогов и осмысления происходящего. Наш передовой материал посвящен докладу Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, в котором поднимаются актуальные вопросы, касающиеся как внешней, так и внутренней обстановки, сложившейся в России.
Крымские коммунисты приняли активное участие в мероприятиях, проходивших в рамках XIX съезда КПРФ, об этом мы также рассказываем в другом материале этого номера.
Второй важной темой, поднятой нами в этом выпуске, стала деятельность крымских волонтеров, активно помогающих фронту, и помощь крымских коммунистов, поддерживающих их на этом пути. Также несколько материалов были посвящены внутрипартийной жизни но полуострове и событиях, происходящих в рамках деятельности КРО КПРФ.
На страницах июньского номера мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»