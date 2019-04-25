Дорогой наш, Михаил Иванович…

Нижнегорский район – один из самых депрессивных регионов Республики Крым. Люди там бедствуют, еле-еле сводя концы с концами. К тому же там почти невозможно найти хоть какую-нибудь сносную работу. Кроме бюджетных мест, жители района идут в самозанятые. «Надеемся только на себя», - отвечает большинство жителей района. Складывается впечатление, что действующая там власть живет для себя, а люди сами по себе. Какое-то унылое и даже подавленное настроение у большинства жителей района. И вот совсем недавно в поселке Нижнегорском состоялся санкционированный властями поселка митинг-протест, который вызвал взаимоисключающие реакции. Одна - со стороны власти района и даже республиканской - отрицательная, другая - положительная со стороны народа. Что же произошло в Нижнегорском? Давайте разберемся.
Остался наш герой по имени Михаил Иванович на месте и … не прогадал. Решением правительства Крыма после Крымской весны были национализированы все рынки, и переданы они были в местную собственность. Центральный рынок поселка Нижнегорского стал подчиняться районным властям, и вскоре на его базе было создано муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Торговая сеть Нижнегорье». И нашему герою по имени Михаил Иванович привалило новое счастье: к райповскому добру, которым он стал единым владельцем (по наследству от бывшего Советского Союза), он стал самым главным МУПовцем – директором «Торговой сети Нижнегорье». Видимо, за показатели в новой должности районная власть в лице «Единой России» выдвинула нашего героя по имени Михаил Иванович в кандидаты в депутаты Государственного Совета Республики Крым на освободившееся место по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу №17.
Рассказывают, что жители Нижнегорского района с большим воодушевлением и вдохновением встретили предложение о выдвижении нашего героя по имени Михаил Иванович на столь высокий и ответственный пост. От мала до велика с непрекращающейся радостью приветствовали решение районного отделения политической партии «Единой России» о выдвижении нашего героя по имени Михаил Иванович в Госсовет Республики Крым. Люди просили и умоляли нашего героя по имени Михаил Иванович, чтобы он ни в коем случае не отказывался от столь высокого предложения. Говорят, что целыми поселениями люди ездили в Нижнегорск и упрашивали нашего героя по имени Михаил Иванович согласиться и баллотироваться. Наш герой по имени Михаил Иванович услышал голос народа и дал свое согласие быть кандидатом в депутаты по родному ему округу.
В день голосования жители Нижнегорского и Советского районов как один пришли на избирательные участки и проголосовали за нашего героя по имени Михаил Иванович. Избиратели с удовольствием рассказывают, что на участках голосовало так много людей, даже голосов за нашего героя по имени Михаил Иванович было отдано больше, чем числа проживающих в том или ином поселении.
Наш герой по имени Михаил Иванович сегодня верой и правдой служит жителям этих двух районов. Изменения видны повсюду. Если не веришь, приезжай в любое село, и тебе люди расскажут о чудесах, которые происходят в их поселениях.
Власти Нижнегорского и Советского районов, получив удовольствие от депутатской деятельности нашего героя по имени Михаил Иванович, готовы предложить ему вновь баллотироваться в сентябре этого года от «Единой России» в Государственный Совет Республики Крым. И мы уверены, что тысячи и тысячи избирателей этого округа потянутся к нашему герою по имени Михаил Иванович, чтобы он непременно дал свое согласие. Надеемся, что оно будет получено, и нижнегорцы и жители Советского района легко вздохнут: храни тебя, наш Михаил!
Но тут неожиданно для всех резко выступила общественная организация «Нижнегорский общественный контроль», которая провела протестный митинг против незаконной передачи земельного участка, где располагается МУП «Торговая сеть Нижнегорье», руководимое нашим героем по имени Михаил Иванович из собственности поселка Нижнегорское в собственность района. На этой передаче очень настаивал председатель Нижнегорского районного совета небезызвестный нам уже Петров. Некоторые совестливые депутаты поселка Нижнегорского резонно поставили вопрос: а для чего необходима такая передача? Ответ Петрова был как всегда тверд: для дела. Тогда совестливые депутаты предложили, вполне законно, провести слушания по данному вопросу. И по результатам слушаний вынести единственно верное решение. Но эти совестливые депутаты не учли одного: с кем имеют дело в лице районного начальника единоросса Петрова: кто для него эти сельские депутаты?
Напомним, что постройки, расположенные на территории рынка, были переданы в районную собственность сразу же после присоединения Крыма к России. А земля оставалась в ведении поселковой власти. Но МУП в лице нашего героя по имени Михаил Иванович стал распоряжаться не только строениями, а всем рынком сразу. Наш герой по имени Михаил Иванович отдал распоряжение о взимании арендной платы даже для тех лиц, которые осуществляли торговлю вне рынка – по двести рублей за квадратный метр в месяц.
При этом сам МУП договор аренды поселковой земли не заключал и арендную плату не вносил. По подсчетам администрации поселка, ущерб составил более 2 млн. рублей в год, что, согласитесь, для такого поселка как Нижнегорское достаточно солидные деньги.
(Продолжение следует.)
Анна Погудко