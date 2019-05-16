«Я знаю, город будет...»

Щелкино — один из немногих городов Крыма после закрытия Крымской АЭС, остался забытым, заброшенным, как называют депрессивным. Бюджет города — дотационный; предприятий, наполняющих бюджет, почти не осталось, социальная сфера требует больших вложений. Выборы в муниципальные образования 2019 года будут проходить в сложной социально-экономической и политической обстановке. Щелкинское первичное партийное отделение готовится к выборам серьезно. Наш собеседник — секретарь первичного партийного отделения города Алексей Петрович Пепеляев.
— Отсутствие рабочих мест, так как нет предприятий. Кроме того, ликвидируются коммунальные объекты, такие, как МУП «Щелкинский «Водоканал», он вошел в госпредприятие «Вода Крыма». Рабочие места сокращаются. Далее — энергетическая компания «Восточный Крым» (преемник дирекции АЭС), с января того года перешла на неполный рабочий день. Она осталась без дотации государства. Сейчас стали создаваться компании по управлению жилфондом города, но это мизерные рабочие места.
Население города работает в бюджетных организациях (три школы, детский сад, поликлиника, детский приют, администрация города), либо сезонно (пансионаты, базы отдыха).
— Как Вы готовитесь к предстоящим выборам? Кого Вы выдвигаете кандидатом в депутаты?
— К этой проблеме подход у нас самый серьезный. Кандидатов мы подобрали, большинство – члены КПРФ или наши убежденные сторонники. В этом списке будут новые лица – много молодежи, и есть ветераны партии, нам нужны их опыт и мудрость.
Первичное отделение возглавляю второй год. За это время она значительно выросла, приняли 6 человек, из них пять человек – молодежь до 35 лет. Мы готовы побороться за места в горсовете, программа наша реальная, поддержка электората есть.
Нами проводились значимые мероприятия – пикеты против пенсионной реформы, чествование ветеранов комсомола, возлагали цветы к памятнику афганцу В. Бородину, сотрудничаем в работе с Союзом чернобыльцев и Союзом советских офицеров.
В нашем отделении 15 человек. Ежемесячно проводим собрания, обсуждаем партийные вопросы очень принципиально, согласно Уставу КПРФ.
— В предыдущем созыве от КПРФ было избрано два депутата в горсовет, насколько эффективна была их работа?
— Депутаты Н. В. Пустоветова (зав. городским архивом) и С. М. Белюга (директор ДК «Арабат») избирались как в 2014 году при России, так были наделены мандатами еще при Украине.
Довольно активно работала Нина Пустоветова, решала вопросы по ЖКХ, соцкультбыту, обеспечению горячей едой населения во время энергетического коллапса.
— Какие, на Ваш взгляд, проблемы решает государство для простого человека, в частности, для многодетных семей, как Ваша?
— Ожидали от государства значительно больше, чем получаем. У нас шестеро детей, младшей – два месяца. На нее ежемесячная соцвыплата идет в размере 6 тысяч.
Есть льготы по коммуналке и проезду в муниципальном транспорте – 50 процентов, но это мизер по сравнению с нашими затратами. Мы живем на уровне незащищенных слоев населения.
Но самый проблемный вопрос – у нас нет своего жилья, располагаемся в трех комнатах общежития. Получить жилье возможно через региональную программу, но в Крыму она не работает.
— Обеспечиваете семью Вы, как настоящий мужчина?
— Мой долг — создать семье надлежащие условия. Работал на разных государственных и частных предприятиях. Средств не хватало, спасибо есть помощь родителей.
Имея диплом инженера, создал производственное предприятие ООО «Русский дом», где я — генеральный директор. Занимаемся электромонтажными работами, монтажом и обслуживанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т. д. Все работы лицензированы.
Надеюсь, обеспечить семью будет легче, занимаясь таким видом деятельности.
— Что сделала власть города за период с 2014 года для жителей?
— Сдвигов никто не увидел, кроме того, что сменилось два руководителя горадминистрации.
Проект создания технопарка не был реализован (это было детище председателя горсовета Варавина), хотя инвесторы находились. Набережную города никак не приведут в надлежащий вид. В городе всего лишь один детсад, в который огромная очередь. А это было в предвыборной программе «единороссов», ставших «отцами города». Как видим, им больше верить нельзя.
Мы идем на выборы с уверенностью, мы правы, мы победим. И наш город с прекрасным морем, уникальными достопримечательностями, хорошими людьми преобразится. Как сказал поэт Владимир Маяковский: «Я знаю, город будет, // Я знаю, саду цвесть, // Когда такие люди // В стране советской есть».
— Спасибо, Алексей Петрович, за интервью. Желаем щелкинцам победы.
Раиса ИВАНОВА