Вот и прозвенел школьный звонок нового 2019—2020 учебного года. Года, ознаменованного 75-й годовщиной Великой Победы. Этой знаменательной дате и был посвящен час благодарной памяти «Спасибо прадеду за Мир и Победу!», организованный заведующей симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М. М. Коцюбинского Надеждой Беспалько совместно с преподавателем Ириной Томиловой для учащихся младшей школы столичной гимназии №9.
Звенящая тишина в классе сопровождала чтение отрывков из произведений Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки», Сергея Михалкова «Быль для детей», которое дополнило видео «Дети и война».
За боевые заслуги десятки тысяч пионеров-школьников были награждены орденами и медалями. Пятеро пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие юные участники войны погибли в боях или были казнены немцами. В их числе и крымчане. Гимназисты узнали о подвиге своего земляка, симферопольца Володи Соколова. Отец с 1941 года — на фронте. Когда Симферополь был оккупирован, семья Володи (мама, 3 детей и бабушка) не успела эвакуироваться. Володя пошел работать на мясокомбинат, мама — на хлебозавод. Оба стали членами подпольной организации. Володя вредил врагу на скотобойне, разносил листовки. Был схвачен фашистами в 1943 г., когда выполнял задание, расстрелян в совхозе «Красный». Посмертно юный подпольщик, которому было всего 14 лет, в сентябре 1967 г. был награжден медалью «За отвагу». На здании бывшей школы, где учился до войны Володя, по адресу улица Севастопольская, 19, установлена мемориальная доска.
Память ребят, погибших в годы самой страшной войны 20 века, почтили минутой молчания.
В ходе литературно-патриотического задания «Мы – за мир!» ребята продолжили русские народные пословицы о мире. А к размещенным на доске пословицам «Дело мира правдою сильно» и «Война не делает добра» подбирали слова, характеризующие, по их мнению, мир и войну.
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Дети-герои на страницах книг», ключевое место на которой заняли сборники «Дети-герои», «Крымские писатели о войне», «Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений», «Тайная схватка» Германа Матвеева, «Четвертая высота» Елены Ильиной, «Сын полка» Валентина Катаева и др. Наглядным сопровождением стали краеведческие альбомы «Художники Крыма о Великой Отечественной войне», «Край фиолетовых гор» Валерия Рябцева, сборник «История Победы в рассказах победителей», военно-патриотические краеведческие издания.
Примечательно, что именно 2 сентября в России отмечается памятная дата — День окончания Второй мировой войны в 1945 году.
В заключение мероприятия ребята взялись за руки, громко и гордо проскандировали «Спасибо прадеду за Мир и Победу!», «Мы – Наследники Победы!».