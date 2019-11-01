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пятница, 1 ноября 2019 г.

На приеме у Сергея Богатыренко


Председатель Комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко провел очередной прием граждан.
К депутату Госсовета РК обратился, в частности, избиратель с просьбой восстановить право инвалидов-чернобыльцев на получение ими звания ветерана труда при достижении трудового стажа 30 лет и более. Он же озвучил еще одну злободневную проблему, когда по новому пенсионному закону РФ годы учебы в высшем учебном заведении не учитываются при выходе на пенсию.
Сергей Васильевич пообещал вникнуть в суть озвученных проблем и подготовить соответствующие депутатские обращения.
Вопрос перерасчета пенсионных выплат звучал и в обращении заявителей из категории детей войны, которые настаивают на законности требования доплаты к пенсии в размере 30 процентов. Еще одно обращение касалось выхода на пенсию на льготных условиях работникам строительной отрасли. В ходе приема также были озвучены вопросы выдачи удостоверения «Ветеран труда» и получения полагающегося инвалиду автомобиля с ручным управлением.
По каждому обращению Сергей Богатыренко дал исчерпывающие разъяснения и взял поднятые все вопросы под личный контроль.


Пресс-служба
Государственного Совета
Республики Крым