На приеме у Сергея Богатыренко

Председатель Комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко провел очередной прием граждан.
Сергей Васильевич пообещал вникнуть в суть озвученных проблем и подготовить соответствующие депутатские обращения.
Вопрос перерасчета пенсионных выплат звучал и в обращении заявителей из категории детей войны, которые настаивают на законности требования доплаты к пенсии в размере 30 процентов. Еще одно обращение касалось выхода на пенсию на льготных условиях работникам строительной отрасли. В ходе приема также были озвучены вопросы выдачи удостоверения «Ветеран труда» и получения полагающегося инвалиду автомобиля с ручным управлением.
По каждому обращению Сергей Богатыренко дал исчерпывающие разъяснения и взял поднятые все вопросы под личный контроль.
Пресс-служба
Государственного Совета
Республики Крым
Республики Крым