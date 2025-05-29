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четверг, 29 мая 2025 г.

Состоялось подготовительное собрание Союза Советских Офицеров,

На мероприятии обсуждался отчет о работе Симферопольского городского отделения. Участники собрания детально рассмотрели достижения и проблемы, с которыми сталкивается отделение, а также подготовку к предстоящей отчетно-выборной конференции.


Важным моментом встречи стало присутствие первого секретаря Комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Василия Саенко. Он отметил значимость работы Союза для укрепления патриотических традиций и социальной активности ветеранов. В своем выступление Василий Саенко подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия между различными организациями для достижения общих целей.

Собрание прошло в конструктивной атмосфере, участники активно делились идеями и предложениями по улучшению работы Союза.

Пресс-служба КРО КПРФ 