Состоялось подготовительное собрание Союза Советских Офицеров,

На мероприятии обсуждался отчет о работе Симферопольского городского отделения. Участники собрания детально рассмотрели достижения и проблемы, с которыми сталкивается отделение, а также подготовку к предстоящей отчетно-выборной конференции.
Важным моментом встречи стало присутствие первого секретаря Комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Василия Саенко. Он отметил значимость работы Союза для укрепления патриотических традиций и социальной активности ветеранов. В своем выступление Василий Саенко подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия между различными организациями для достижения общих целей.
Собрание прошло в конструктивной атмосфере, участники активно делились идеями и предложениями по улучшению работы Союза.
Пресс-служба КРО КПРФ