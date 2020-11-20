Борьба за Крым и власть

Советская Таврида
После Февральской революции 1917 года в Таврической губернии, как и по всей России, настроение народа стало меняться. Недоверие Временному правительству, не способному завершить Первую мировую войну, активизация борьбы эсеров и меньшевиков с большевиками, разрывало общество на части. Образованные на полуострове Советы, большей частью состояли из представителей социал-демократических и мелкобуржуазных партий, а большевики в Советах были в меньшинстве, пока их рьяно не поддержали матросы Черноморского флота и рабочие Севастопольского порта, Симферопольского завода аэропланов, железнодорожники, пролетариат Керчи, Мелитополя, Бердянска, Феодосии.
Первая организация РСДРП(б) возникла в Севастополе в апреле 1917 года, вторая — в июне в Феодосии, третья — в июле в Мелитополе. К осени большевистские организации оформились и в других городах губернии. После корниловского мятежа, устроив крупные забастовки на железных дорогах и предприятиях, трудовые массы Крыма добились передачи власти Советам. Крестьяне создавали «батрацкие» комитеты отбирая землю у помещиков. Но объединение крестьян в борьбе за землю усложнялось многонациональностью населения, наличием кулаков и средних крестьян.
После Октябрьской социалистической революции в Таврической губернии рабочие, крестьяне, матросы и солдаты достаточно быстро сплотились вокруг большевистских организаций, готовивших трудящихся к борьбе против контрреволюции. Советская власть мирным путем установилась в Севастополе, Керчи, Феодосии. В Симферополе, Ялте, Евпатории — победа советской власти была завоевана в боях против вооруженной контрреволюции.
Советская Социалистическая Республика Тавриды просуществовала недолго — всего с января по апрель 1918 года. За это время была проделана большая работа в области советского, хозяйственного и культурного строительства. Однако ряд ошибок, в числе которых недостаточно жесткая борьба с антисоветскими партиями, контрреволюционерами и прочими, привел к потере лидирующей позиции в регионе.
Военная интервенция
Захват Крыма немецкими оккупантами после нарушения ими Брестского договора помешал закреплению советской власти в регионе. С мая по ноябрь 1918 года Крымский полуостров стремились сделать опорным пунктом Германии на Черном море и использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения на восток, планируя захватить Кавказ. Под руководством большевиков трудящиеся оккупированного полуострова всячески боролись с немцами. В результате, потерпев поражение в Первой мировой войне и содрогнувшись от собственной революции, Германия оставила Тавриду.
На смену немцам пришли англо-французские интервенты, а с ними и белогвардейцы. Замысел стран Антанты созрел еще до поражения Германии, и они уже успели поделить южную часть России между собой: Северный Кавказ, Закавказье и Средняя Азия предназначались Англии, а Украина и Крым — Франции.
Под предлогом оказания помощи в борьбе против немецких оккупантов англо-французские интервенты собрали под своим крылом эсеров, кадетов, меньшевиков и установили свой колониальный режим на полуострове, превратив рабочих и крестьян, по сути, в рабов. Это вызвало новую волну борьбы народных масс под руководством подпольных большевистских организаций, нашедшую поддержку у французских моряков на Черном море, которые подняли восстание.
Советский Крым, деникинцы и врангелевский террор
Весной 1919 года Крым вновь был освобожден от интервенции. Власть перешла к большевикам и была создана Крымская Советская Социалистическая Республика. Всего 75 дней просуществовала она, и все это время Крым со всех сторон был обложен войсками: шли бои на Ак-Монайском перешейке, в море стояли военные корабли Антанты. На полуострове царили разруха, не хватало продовольствия. Местные помещики поддерживали белогвардейцев, мешая установлению советской власти.
В этот период активно развивались и действовали партизанские отряды большевиков, боровшиеся с врагами, но силы были слишком неравными. При поддержке английских и французских военных кораблей Крым захватили деникинцы — молодая республика была вновь задушена, но сопротивление трудящихся продолжалось весь период белогвардейского режима, вплоть до марта 1920 года, когда деникинщина была разгромлена силами Красной армии. Но полуостров стал последним прибежищем для всех белогвардейцев, стремившихся на юг.
Империалисты Антанты использовали Крым, как новый плацдарм для своего третьего похода против Советской республики. Антанта стремилась одним махом разделаться с советской властью, защитить свои интересы и пресечь социалистическое влияние на народные массы. Новый ставленник Антанты — Врангель при широкой помощи интервентов провел переформирование и оснащение сосредоточившихся в Крыму белых войск. Под его знамена вставали крымские помещики и кулаки, создававшие на собственные средства отряды, яро боровшиеся с большевиками, казнившие арестованных подпольщиков, партизан и тех, кто им сочувствовал. Экономика полуострова развалилась, голод, разруха, расстрелы, повешения, пытки крестьян и рабочих всколыхнули новую волну борьбы большевиков в подполье, они продолжали сражаться в тылу врага. Репрессивные меры настраивали крымчан против врангелевской власти. Откровенный грабеж населения со стороны белогвардейских частей, пребывавших в состоянии полного разложения, обострял ситуацию. Кровавый террор Врангеля способствовал объединению рабочих и крестьян под руководством большевиков для совместной борьбы против белогвардейщины, их приспешников и интервентов.
Разгром Врангеля
Создав Южный фронт, под командованием Михаила Фрунзе, партия большевиков призвала весь народ вступить в борьбу с Врангелем. В августе 1920 года Красная армия перешла в наступление и закрепилась на левом берегу Днепра в районе Каховки. Северная Таврия горела в огне. Врангель отчаянно сопротивлялся. На штурм шли отборные части белогвардейцев, поддержанные танками и артиллерией. Но бойцы стоявших здесь дивизий героически отразили все атаки.
После заключения предварительного мира с Польшей советское правительство укрепило Южный фронт новыми частями. В конце октября советские войска перешли в наступление. Переброшенная с польского фронта 1-я Конная армия нанесла врангелевцам сокрушительный удар с Каховского плацдарма. В первых числах ноября войска Южного фронта изгнали врангелевцев из Южной Украины. Армия Врангеля отступила в Крым.
Красной армии предстояло сделать последнее усилие — взять укрепления, прикрывавшие дорогу в Крым, и завершить разгром врангелевцев. Это была нелегкая задача. На узких и длинных перешейках, соединяющих Крымский полуостров с материком, были возведены под руководством иностранных специалистов сильнейшие укрепления. Красноармейцам преграждали путь проволочные заграждения, рвы, насыпи, окопы.
Мощная артиллерия, сотни пулеметов простреливали каждую пядь земли. Враг считал подступы к Крыму непреодолимыми. Но для советских бойцов, воодушевленных стремлением уничтожить последнее гнездо интервенции и белогвардейщины, не существовало неодолимых препятствий.
Оперативный план предусматривал атаку на Перекопские и Чонгарские укрепления с одновременным форсированием озерно-болотистой полосы Сиваша (Гнилого моря), которую врангелевцы считали непроходимой. В ночь на 8 ноября 1920 г., в третью годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, советские войска пошли через болота и соленые озера Сиваша. В топкой грязи застревали лошади и орудия. Дул ледяной ветер, промокшая одежда бойцов обмерзала. В середине ночи передовые красноармейские части приблизились к белогвардейским укреплениям. Под ураганным огнем противника ринулась вперед штурмовая колонна, состоявшая почти целиком из коммунистов. Отбросив белогвардейцев, советские бойцы закрепились на крымском берегу. В конце октября армии Южного фронта перешли в общее наступление и через несколько дней прорвали оборону Врангеля на Перекопе и в Чонгаре, устремившись в Крым.
За две недели полуостров был очищен от белогвардейцев, в этом Красной армии помогали бойцы Крымской Повстанческой армии, отряды партизан и подпольщиков.
Герои Сиваша
Осенью 1920 года после окончания боев в Северной Таврии и отхода разгромленных частей Белой армии в Крым, Красная армия подтянула все возможные силы, собираясь уничтожить остатки белогвардейцев в Европейской части России. И ситуация в районе Перекопа сильно изменилась. С 7 по 17 ноября 1920 года войска фронта под командованием Михаила Фрунзе провели Перекопско-Чонгарскую операцию, в результате которой Красная армия заняла полуостров. На одном из рубежей Крыма, Сиваше, вела свою борьбу Александра Янышева — удивительно смелая женщина. В ночь на 8 ноября 1920 года именно она с разрешения М. В. Фрунзе провела штурмовой отряд вброд через Сиваш на крымскую землю, где и были потом добиты белогвардейские дивизии.
Александра Александровна Янышева, в девичестве Пермякова, была дочерью потомственного сормовского рабочего-модельщика. Она в 16 лет вступила в РСДРП — была отменным конспиратором и пропагандистом, имела за плечами опыт работы в качестве связной и распространителя нелегальной печати. Она вела агитационно-разъяснительную работу в солдатских казармах и госпиталях. Подвергалась аресту, прошла две тюрьмы — Нижегородскую и Владимирскую, отбыла архангельскую ссылку.
С победой Февральской революции Пермякову перевели в областное бюро Московского комитета партии. Здесь она встретилась с Михаилом Петровичем Янышевым — революционером-подпольщиком и уже в Октябрьском восстании они участвовали вместе. Они стали первыми молодоженами в революционной Москве.
23-летняя Янышева возглавила политический отдел Центрального штаба Красной армии, штаб в это время выполнял обязанности ЧК, обезвреживала банды.
Потом Янышева работала в ПУРе, пока с мужем в 1919 году не ушла на фронт. Она принимала участие в подавлении мятежа в Петрограде на Красной горке.
Михаила Янышева назначили комиссаром 15-й Инзенской дивизии, а его жену Александру — начальником политотдела этого же соединения.
Она сражалась в низовьях Дона, в Донбассе, Ростове и везде показывала чудеса храбрости!
Летом 1920 года у Большого Томака в ходе штурма немецкой колонии Гохгейм, комиссару Инзенской дивизии Михаилу Янышеву был нанесен смертельный штыковой удар в грудь. С телом мужа Александра Александровна отправилась в Москву, где по указанию В. И. Ленина похоронила его у Кремлевской стены. Владимир Ильич тяжело перенес гибель Янышева.
«Как же не уберегли такого комиссара, — сказал он с горечью, — Ведь таких Янышевых у нас немного». Присев рядом, он взял руки Александры Александровны в свои: «Что же делать… Нам, коммунистам, предаваться унынию нельзя. Впереди у нас еще много жертв, надо уметь встречать их сильными».
Через три дня Александра Александровна Янышева снова уехала на Южный фронт, чтобы продолжать то дело, за которое сражался и погиб ее муж, комиссар-ленинец. Она возглавила передовой отряд Инзенской дивизии во время перехода через Сиваш.
За мужество и храбрость Александра Янышева была награждена орденом Красного Знамени.
Герои Перекопа
30 октября, осмотрев укрепления Перекопского вала, Врангель, которого сопровождали прибывшие из Англии и Франции военные советники, генералы и адмиралы, заявил, что это будет второй Верден, и добавил: «Много сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым уже и отныне неприступен».
Глубокий ров, сотни пулеметов, десятки орудий, танки преграждали путь красным войскам. Перед валом пролегли четыре ряда заминированных проволочных заграждений. Наступать приходилось по открытой местности, которая простреливалась на несколько километров. Крепким был перекопский «орешек», но части Южного фронта, которым командовал М. В. Фрунзе, взяли его, лавиной двинувшись на укрепления врага. Об отваге тех, кто шел тогда на штурм Перекопа, Николай Тихонов писал: «Мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед». А живые, не дрогнув, шли сквозь огонь.
Был в Уральской Огневой бригаде командир взвода разведчиков Валентин Невзоров. В бою под Каховкой он уничтожил танк противника, в разведке под городом Александровском добыл важные сведения из белогвардейского штаба. Разведчики Невзорова первыми поднялись на штурм Перекопского вала. А когда в атаке погиб командир, бойцы узнали, что их отважный товарищ — не Валентин, а Валентина Невзорова, восемнадцатилетняя комсомолка из Киева. В записке, обнаруженной в комсомольском билете, Валя писала, что ей, как девушке, не доверят боевых поручений, поэтому она выдала себя за парня.
У подножия вала пал, сраженный пулей, бывший ивановский рабочий, комиссар 455-го стрелкового полка Безбородов, поднявший бойцов в атаку. После четырех атак на укрепления Перекопского вала в Уральской Огневой бригаде осталось менее трети состава. Почти полностью полег в Присивашье прибывший с Урала первый Крестьянский коммунистический полк «Красные орлы». Несчетное множество бойцов схоронили твердые, как камень, солонцы. И сейчас, как часовые, стоят на братских могилах обелиски. В одной из могил, расположенной вблизи от вала, в поле, откуда шла на штурм вражеских укреплений Уральская бригада, похоронено 350 павших героев.
По материалам пресс-службы
КРО КПРФ, Д. Новикова, В. Буланцова, Л. Варшавской, А. Бирюкова
Фото из архива редакции