Наш знаменитый земляк

Папанин Иван Дмитриевич – потомственный моряк родился 26 (14) ноября 1894 году в г. Севастополе, где во время Крымской войны пал смертью храбрых его дед. Отец его тоже посвятил жизнь флоту. Мальчишкой Иван пошел работать в мастерские Севастопольского морского порта. В 1914 году его призвали служить на Черноморский флот.
Боец и Адмирал Арктики
Активный участник революционного движения и гражданской войны в Крыму и в Украине. После Гражданской войны служил в Крымской ЧК. Иван Дмитриевич Папанин за мужество и героизм, проявленные в боях за советскую власть, в 1922 году был награжден орденом Красного Знамени. С 1932 года Папанин целиком посвятил себя делу исследования и освоения Арктики. В 1937 году он был назначен начальником первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс‑1». Успешное проведение беспримерного в истории дрейфа на льдине, выполнение большой программы научных исследований снискали Ивану Папанину и его товарищам всемирную славу. За этот подвиг 27 июня 1937 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. После завершения экспедиции он был назначен начальником Главного управления Северного морского пути. За мужество и героизм, проявленные при спасении ледокола «Георгий Седов» во льдах Арктики, Иван Дмитриевич 3 февраля 1940 года был удостоен второй медали «Золотая Звезда», став дважды Героем Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны Иван Папанин был уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на Севере и внес большой вклад в организацию бесперебойного движения судов на трассе Севморпуть. С 1948 года и до конца своей жизни Иван Папанин работал в Академии наук СССР, а с 1951 года бессменно руководил Отделом морских экспедиционных работ АН СССР, активно участвовал в развитии морских экспедиционных исследований на базе специально созданного Научного флота. С именем Ивана Дмитриевича Папанина связано развитие института биологии внутренних вод, директором которого он был с 1952 по 1972 год. Адмирал Арктики — так уважительно называли Папанина в Заполярье.
Иван Дмитриевич вел большую партийную и общественную работу. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и местных советов депутатов трудящихся. С 1945 года он был председателем Московского филиала Географического общества СССР.
Заслуги Папанина были высоко оценены Коммунистической партией и Советским государством. Ему дважды присвоено звание Героя Советского Союза, доктора географических наук, контр-адмирала. И. Д. Папанин — почетный гражданин пяти советских городов. Он был награжден девятью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Нахимова І степени, орденом Отечественной войны І степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Красной Звезды и многими медалями. Иван Дмитриевич Папанин ушел из жизни 30 января 1986 года.
Память о герое на родине
В городе Симферополе до сих пор нет улицы, площади и памятника Ивану Дмитриевичу Папанину. Мне пришлось вести более двух лет переписку с местными органами власти, чиновниками из Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым, управлением культуры и культурного наследия администрации города Симферополя, чтобы внесли фамилию И. Д. Папанина на аллею Славы у Вечного огня в парке им. Ю. А. Гагарина. Чиновники всех уровней и рангов любят заявлять, что у нас никто не забыт и ничто не забыто. Памятник крымчанину дважды Герою Советского Союза Папанину И. Д. по праву должен быть в Симферополе и его имя должно быть увековечено так же, как и имя знаменитого летчика крымчанина дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
Председатель
Совета Крымской Республиканской организации инвалидов войны,
Вооруженных Сил СССР,
полковник в отставке
Ю. М. Осипенко