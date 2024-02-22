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четверг, 22 февраля 2024 г.

Новое в трудовом законодательстве в части оформления личных медицинских книжек в форме электронного документа

 С 01.09.2023 оформление личных медицинских книжек станет возможным в форме электронного документа, что регламентирует приказ Минздрава России от 18.02.2022 № 90н.

 Указанным приказом утверждена форма личной медицинской книжки в электронном виде, а также перечень информации, которую она должна содержать.

 Книжка формируется работникам отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, выполняющим установленные виды работ.

 Личная медицинская книжка формируется по результатам предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников с использованием подсистемы электронных личных медицинских книжек Федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.

 При формировании каждой книжке присваивается уникальный идентификатор.

 Формирование книжки осуществляется ответственным сотрудником уполномоченного федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

 При этом, книжка может быть предоставлена в виде документа на бумажном носителе в случае обращения работника с соответствующим заявлением.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             