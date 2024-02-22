Новое в трудовом законодательстве в части оформления личных медицинских книжек в форме электронного документа

С 01.09.2023 оформление личных медицинских книжек станет возможным в форме электронного документа, что регламентирует приказ Минздрава России от 18.02.2022 № 90н.
Указанным приказом утверждена форма личной медицинской книжки в электронном виде, а также перечень информации, которую она должна содержать.
Книжка формируется работникам отдельных
профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения, выполняющим установленные виды работ.
Личная медицинская книжка формируется по
результатам предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров работников с использованием подсистемы электронных личных
медицинских книжек Федеральной государственной информационной системы сведений
санитарно-эпидемиологического характера.
При формировании каждой книжке присваивается
уникальный идентификатор.
Формирование книжки осуществляется
ответственным сотрудником уполномоченного федерального государственного
учреждения, подведомственного Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
При этом, книжка может быть предоставлена в виде
документа на бумажном носителе в случае обращения работника с соответствующим
заявлением.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя