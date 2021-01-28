Быт не забыт?

На работу жилищно-коммунальных хозяйств бывает много нареканий, которые зачастую полностью оправданны. В этой сфере услуг основные претензии приходятся на качество работ управляющих компаний. Крым, как один из регионов, где данная деятельность организована ненадлежащим образом, также не стал исключением.
К нам в редакцию обратились жители села Раздольного с проблемой, поднимаемой ими уже несколько лет и связанной с качеством оказываемых услуг МУП «ЖКХ Раздольненское» собственникам многоквартирных домов данного населенного пункта. Суть жалоб состоит в том, что несмотря на убедительные просьбы жильцов акты выполненных работ выставляются с задержкой или сразу за несколько месяцев – постфактум невозможно проверить объем выполненных работ и опротестовать те пункты, с которыми домовладельцы не согласны.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат Госсовета Республики Крым Илья Донченко.
То есть, даже если в доме ничего не сделано, то в актах все пишут и считают по максимуму, выставляя оплату несуществующих услуг ЖКХ. По словам жильца одного из домов, Юрия Шуйского, собственникам навязали управляющую компанию, которая установила тариф 14 руб. за 1 кв. м.
«Сейчас нам с боем удалось снизить его до 11 руб. При этом из всего перечня заявленных компанией услуг предоставляются всего две: уборка возле подъезда и уборка придомовой территории. Больше ничего нет, а счета выставляют по полной программе», — рассказал он.
По словам жильцов многоквартирных домов МУП не стесняясь включало в счета замену канализационных и водопроводных труб на пластиковые, хотя жильцы меняли их за свой счет, а также ремонт вентиляционных коробов, которые в этих домах отсутствуют в принципе; навязывает гражданам какие-то услуги, которые либо не нужны, либо уже были предоставлены другими организациями, и в ближайшие годы в повторном выполнении этих работ не будет необходимости.
Жильцы обратились за помощью к депутатам фракции КПРФ, и они помогли им отстаивать свои права. В результате в ряде случаев тарифы были снижены.
По словам Ильи Донченко МУП «ЖКХ Раздольненское» выиграло конкурс и зашло как единственная управляющая компания на обслуживание порядка 90 многоквартирных домов. Вопрос в том, что невыполненные, но заявленные работы, оплачивались жильцами по полному тарифу, а если было доказано, что какие-либо виды работ не проводились, то средства от перерасчета в конце года возвращались якобы жильцам в виде аванса на следующий, но на самом деле деньги оставались на счетах управляющей компании, а не переводились собственникам помещений. Сейчас жители стали возмущаться, писать жалобы в МинЖКХ на управляющую компанию и требовать выполнения заявленных работ, и МУП «ЖКХ Раздольненское» решило заключить с собственниками жилья прямые договора.
«Нюанс в том, что в этом случае выезд аварийной бригады, осмотр и покраска газовой трубы, чистка вентиляции оплачиваются согласно установленному тарифу. По сути, больше ничего делаться не будет, жильцов обложат своеобразной «данью», фактически без серьезных обязательств со стороны управляющей компании, а если произойдет какая-либо поломка, то все расходы по ремонту — за счет собственников квартир. Людям такая ситуация не нравится, но пока все остается без изменений», — заключил Донченко.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал и начальник МУП «ЖКХ Раздольненское» Александр Зубов.
«Подобные ситуации нужно разрешать не с точки зрения удобства управляющей организации или еще кого-либо, а с точки зрения законодательства. Определенные моменты, не устраивающие жителей, вполне законны. Ведь, согласно законодательству, платежные поручения гражданам должны приходить, условно говоря, в последний день месяца. Как правило, это рабочий день любой организации, итоги работы подводятся в конце дня, соответственно документы предоставляются не ранее первого числа следующего месяца, и акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в любом случае будут предоставляться позже, чем платежные квитанции. Акты могут обрабатываться несколько дней, поэтому возникает ситуация, по которой согласно закону, люди вынуждены оплачивать услуги в соответствии с присланными квитанциями раньше, чем они получат на руки акты выполненных работ. И закон, насколько я понимаю, не обязывает, чтобы эти два документа совпадали по времени или акт был предоставлен раньше, чем счет. Поэтому позиция людей, желающих сначала ознакомиться с актом приемки выполненных работ, а потом оплатить согласно сформированным платежным документам не соответствует законодательству», — уточнил Зубов.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Роман Молотов
Фото предоставлены Ильей Донченко
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