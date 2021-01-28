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четверг, 28 января 2021 г.

Быт не забыт?


На работу жилищно-коммунальных хозяйств бывает много нареканий, которые зачастую полностью оправданны. В этой сфере услуг основные претензии приходятся на качество работ управляющих компаний. Крым, как один из регионов, где данная деятельность организована ненадлежащим образом, также не стал исключением.

К нам в редакцию обратились жители села Раздольного с проблемой, поднимаемой ими уже несколько лет и связанной с качеством оказываемых услуг МУП «ЖКХ Раздольненское» собственникам многоквартирных домов данного населенного пункта. Суть жалоб состоит в том, что несмотря на убедительные просьбы жильцов акты выполненных работ выставляются с задержкой или сразу за несколько месяцев – постфактум невозможно проверить объем выполненных работ и опротестовать те пункты, с которыми домовладельцы не согласны.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат Госсовета Республики Крым Илья Донченко.

«В последнее время МУП «ЖКХ Раздольненское» стало размещать акты выполненных работ на сайте Администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, причем с задержкой. По состоянию на 20 января 2021 года, представлены акты за ноябрь 2020 года. Подобная ситуация сложилась ввиду того, что во многих раздольненских многоквартирных домах не созданы советы домов, следовательно, акты выполненных работ в большинстве случаев подписывать некому, поэтому МУП решило «схитрить» и стало размещать акты на сайте администрации поселка. В законе о деятельности ЖКХ я не нашел постановления о том, что акты должны предоставляться каждый месяц, но глава Республики Сергей Аксенов устно обязал управляющие компании предоставлять их ежемесячно. Но устно – не значит письменно, этим и пользуются ЖКХ. Акты они размещают, но с заметным опозданием, так как их никто не принимает, то и проконтролировать количество и качество заявленных работ некому», – отметил депутат.

То есть, даже если в доме ничего не сделано, то в актах все пишут и считают по максимуму, выставляя оплату несуществующих услуг ЖКХ. По словам жильца одного из домов, Юрия Шуйского, собственникам навязали управляющую компанию, которая установила тариф 14 руб. за 1 кв. м.


«Сейчас нам с боем удалось снизить его до 11 руб. При этом из всего перечня заявленных компанией услуг предоставляются всего две: уборка возле подъезда и уборка придомовой территории. Больше ничего нет, а счета выставляют по полной программе», — рассказал он.

По словам жильцов многоквартирных домов МУП не стесняясь включало в счета замену канализационных и водопроводных труб на пластиковые, хотя жильцы меняли их за свой счет, а также ремонт вентиляционных коробов, которые в этих домах отсутствуют в принципе; навязывает гражданам какие-то услуги, которые либо не нужны, либо уже были предоставлены другими организациями, и в ближайшие годы в повторном выполнении этих работ не будет необходимости.

Жильцы обратились за помощью к депутатам фракции КПРФ, и они помогли им отстаивать свои права. В результате в ряде случаев тарифы были снижены.

По словам Ильи Донченко МУП «ЖКХ Раздольненское» выиграло конкурс и зашло как единственная управляющая компания на обслуживание порядка 90 многоквартирных домов. Вопрос в том, что невыполненные, но заявленные работы, оплачивались жильцами по полному тарифу, а если было доказано, что какие-либо виды работ не проводились, то средства от перерасчета в конце года возвращались якобы жильцам в виде аванса на следующий, но на самом деле деньги оставались на счетах управляющей компании, а не переводились собственникам помещений. Сейчас жители стали возмущаться, писать жалобы в МинЖКХ на управляющую компанию и требовать выполнения заявленных работ, и МУП «ЖКХ Раздольненское» решило заключить с собственниками жилья прямые договора.

«Нюанс в том, что в этом случае выезд аварийной бригады, осмотр и покраска газовой трубы, чистка вентиляции оплачиваются согласно установленному тарифу. По сути, больше ничего делаться не будет, жильцов обложат своеобразной «данью», фактически без серьезных обязательств со стороны управляющей компании, а если произойдет какая-либо поломка, то все расходы по ремонту — за счет собственников квартир. Людям такая ситуация не нравится, но пока все остается без изменений», — заключил Донченко.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и начальник МУП «ЖКХ Раздольненское» Александр Зубов.

«Подобные ситуации нужно разрешать не с точки зрения удобства управляющей организации или еще кого-либо, а с точки зрения законодательства. Определенные моменты, не устраивающие жителей, вполне законны. Ведь, согласно законодательству, платежные поручения гражданам должны приходить, условно говоря, в последний день месяца. Как правило, это рабочий день любой организации, итоги работы подводятся в конце дня, соответственно документы предоставляются не ранее первого числа следующего месяца, и акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в любом случае будут предоставляться позже, чем платежные квитанции. Акты могут обрабатываться несколько дней, поэтому возникает ситуация, по которой согласно закону, люди вынуждены оплачивать услуги в соответствии с присланными квитанциями раньше, чем они получат на руки акты выполненных работ. И закон, насколько я понимаю, не обязывает, чтобы эти два документа совпадали по времени или акт был предоставлен раньше, чем счет. Поэтому позиция людей, желающих сначала ознакомиться с актом приемки выполненных работ, а потом оплатить согласно сформированным платежным документам не соответствует законодательству», — уточнил Зубов.

Полная версия статьи в печатном номере газеты

Роман Молотов

Фото предоставлены Ильей Донченко

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