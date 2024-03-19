Комсомольский субботник

Феодосийские комсомольцы проявили пример гражданской ответственности и активного участия в экологическом движении, проведя субботник на золотом пляже и очистив его от мусора.
Субботник, организованный Феодосийским комсомолом, стал ярким примером того, как молодежь может влиять на состояние окружающей среды и делать реальные шаги к улучшению экологической обстановки. Очистка пляжа от мусора не только придает ему ухоженный вид, но и способствует сохранению природы и здоровья живых организмов.
Призываем всех жителей и гостей города следовать примеру Феодосийских комсомольцев и присоединиться к экологическим инициативам, чтобы сделать наш мир чище и здоровее для будущих поколений. Давайте вместе беречь наше окружение и делать все возможное для сохранения природы!
Пресс-служба Феодосийского ГО ЛКСМ РФ