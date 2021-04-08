Отстаиваем свою позицию

Крайняя сессия Госсовета прошла незаметно, хотя была очень важной для жителей Республики Крым. О работе фракции КПРФ в парламенте Республики, рассказывает ее руководитель, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
— Подводя итоги работы сессии, хочу отметить наши успехи. В первом чтении были приняты поправки, внесенные фракцией КПРФ в закон «Об административных правонарушениях», которыми предполагается ввести административную ответственность в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей за не предоставление ответа органами власти на обращение или запрос муниципального депутата. Эта поправка обеспечивает больше гарантий для исполнения полномочий депутата. Сейчас фракцией готовится подобный законопроект, касающийся депутатов Государственного Совета РК.
Важным является принятие закона, который предполагает перерасчет суммы выплат на детей в возрасте от трех до семи лет из малоимущих семей. Региональная доплата отныне привязана к среднедушевому доходу семьи и может составлять до 11 тысяч 713 рублей. Если раньше они составляли 50 % от прожиточного минимума, то сейчас закон позволяет выплачивать 50 %, 75 % и даже 100 % от прожиточного минимума на детей, в зависимости от дохода семьи. Это весомая поддержка семей, доход которых меньше минимального.
В то же время по некоторым вопросам у фракции КПРФ было особое мнение, не позволившее поддержать следующие законопроекты.
Это законопроект «О реализации прав граждан на проведение митингов и демонстраций», который по своей сути усложняет процедуру проведения, а то и делает ее невозможной. Например, для проведения мероприятия численностью участников более 500 человек необходимо открывать расчетный счет, затем финансово отчитаться… Власть настолько боится услышать мнение народа, что думает, что запрет митингов может сдержать народный гнев по поводу ухудшения уровня жизни, постоянного роста цен на товары первой необходимости, роста безработицы и других проблем, с которыми крымчане сталкиваются ежедневно. Напомню, Конституция дает нам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Но дополнительными законами единороссы делают невозможным использование нашего конституционного права.
Также на прошедшем заседании сессии традиционно, в пакете, был внесен в план приватизации санаторий «Симеиз». Фракция КПРФ всегда голосует против разбазаривания уникального крымского имущества.
С трибуны озвучили позицию фракции об угрозе уничтожения санаторно-курортного потенциала Крыма. Мы предложили установить пятилетний мораторий на вырубку зеленых насаждений.
Напомню, что в 1920 году Ленин провозгласил Крым всероссийской здравницей, и на протяжении последних 100 лет уникальный крымский берег использовался для реабилитации, лечения и оздоровления граждан. Сейчас санаторно-курортный потенциал Крыма находится под угрозой уничтожения. Два основных фактора — это варварская вырубка уникальных зеленых насаждений под строительство новых объектов. Таких примеров по Крыму много, но ярким являются последние события в Форосском парке. И второе — это постоянная продажа санаторно-курортных учреждений, пансионатов, которые строились еще при СССР. Возмущает то, что продаются эти санатории по цене квартиры в Москве. Как я уже упоминал выше, санаторий «Симеиз» был выставлен на продажу всего за 60 млн рублей.
Уникальность и привлекательность Крыма прежде всего в его здравницах, которые являются таковыми, благодаря крымской природе. А такими темпами, которыми идет распродажа имущества и уничтожение природы, Крым из уникальной здравницы превратиться в банальный приморский регион.
Призываю депутатов всех фракций со всей ответственностью понимать, какой Крым мы оставим следующим поколениям, и приложить все усилия, чтобы Крым не потерял свою идентичность как курортную, так и природную.
КПРФ — Работать для людей!