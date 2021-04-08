5 апреля Симферопольское отделение ВЖС «Надежда России» при поддержке Симферопольского ГК КПРФ провело передачу вещей для малообеспеченных, нуждающихся семей с детьми.
«Старт акции «Доброе сердце» был дан всего неделю назад. За это время члены нашей организации собрали некоторое количество вещей для передачи их службе, занимающейся семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Это конкретные люди, — рассказала председатель СО ВЖС «Надежда России» Наталья Федорова. — Мы собрали детские и подростковые вещи, игрушки, книги, немного постельного белья».
Собранные вещи были переданы ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». Представитель центра сообщил, что сейчас на учете организации состоят более 500 семей, которым оказывается помощь.
«О нашей акции сейчас узнали в Симферопольском районе, у них есть детские коляски, много игрушек. Все вещи мы собираем в помещении, которое нам выделил Симферопольский городской комитет КПРФ. Затем передаем их в центр социальных служб — уточнила Федорова. — Мы считаем, что детям всегда нужно помогать».
Акция «Доброе сердце» будет продолжаться в течение года, к ней могут присоединиться все, кто считает нужным помочь многодетным семьям и конкретно детям.
Лилия Косса
Фото Александр Жуковский