Мавзолей Ленина — свидетель величайшего триумфа в нашей истории!

Открытое письмо Президенту Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему В.В. Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Для всех нас 9 мая — священная дата. Победа над германским
нацизмом стала великой вехой в тысячелетней истории России. Она является
неизбывной гордостью и духовной опорой нашего многонационального народа.
Сегодня значение этой даты умножается многократно. Наше
Отечество переживает очень трудные времена. Одержимые алчностью и жаждой
господства конкистадоры вознамерились уничтожить всё русское. Они горят
бесноватым желанием взять реванш и истоптать в пыль завещанное нам наследие
предков. В их планах — беспощадно выжечь пласты тысячелетней российской
культуры. Их ненависть яростно извергается на многострадальный Донбасс. Здесь
рвутся снаряды и полыхают огни пожарищ. Людская кровь орошает привыкшие к
мирному труду поля. Многие города и посёлки, в которых кипела жизнь, превращены
в безмолвные руины.
Меч варваров, возомнивших себя хозяевами планеты, не знает
сострадания. Он разит женщин, детей, стариков — всех, чья вина состоит в
нежелании покориться чужой воле, отдать на поругание свои идеалы и ценности,
отказаться от родных корней и русского языка. Этих людей казнят за верность
своим предкам, славным героям-победителям, спасшим мир от немецкого фашизма и
японского милитаризма.
Русофобия Запада беспрецедентна. Жажда Вашингтона, Лондона и
Берлина решить «русский вопрос» рождает в памяти самые мрачные страницы
прошлого: костры инквизиции, нацистские шабаши, акции ку-клукс-клана. Вставшие
на путь террора глобалисты не знают тех «красных линий», что свойственны
нормальным людям. Планы применять снаряды с обеднённым ураном — прямое
свидетельство преступного характера их империалистической политики.
Мы все должны осознать: против нас развёрнута война на
уничтожение. Её цель — расчленение страны, закабаление народа и превращение
наших земель в зону колониального грабежа. Это грозит нам не только масштабными
потерями. Проиграть в такой ситуации — означает исчезнуть.
Нынешний вызов столь же судьбоносен, как Смута XVII века,
Отечественная война 1812 года, иностранная интервенция 1918—1920 годов, схватка
с фашизмом в годы Великой Отечественной и предательское разрушение СССР. США и
их натовские подельники взялись умножить свои злобные достижения «лихих
девяностых».
Всем известно, что наша страна многократно сталкивалась с
острейшими угрозами. Порой казалось, что России уже не восстать из пепла. Но
коварные и хвастливые враги раз за разом терпели крах. Преодолевая всё, наша
Отчизна выходила из омута испытаний не поверженной, а ставшей ещё сильнее,
опытнее и краше. Это поражало недоброжелателей России, казалось непостижимым.
Даже на краю пропасти наш народ всегда находил силы сплотиться, отбросить всё
мелочное, встать стеной на пути жестоких опасностей.
Руководство СССР во главе с И.В. Сталиным точно знало, что
делать в преддверии схватки с фашизмом. Был дан наилучший ответ на всплеск
национализма на Западе, который породил гитлеровского монстра. Готовность
нашего народа дать отпор любому врагу зиждилась на глубоком советском
патриотизме. Каждый гражданин воспитывался в духе беззаветного служения Родине,
в готовности защищать её до последней капли крови.
Советское государство уделяло пристальное внимание
преподаванию истории. В мае 1934 года вышло постановление Совета Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах
СССР». Изучение истории школьниками признавалось неудовлетворительным.
Подчёркивалось, что связное изложение исторического процесса заменено «абстрактными
социологическими схемами». Было указано на важность «правильного разбора и
правильного обобщения исторических событий».
В вузах восстановили исторические факультеты. Началась
разработка единого учебника. Он заменял шесть десятков пособий и рассматривал
советскую эпоху как логическое продолжение нашей государственности. В октябре
1937 года новый учебник вышел в свет.
В дело воспитания патриотизма всё активнее включалось
искусство. Лидерами кинопроката накануне и в ходе Великой Отечественной войны
стали киношедевры «Александр Невский», «Иван Грозный», «Пётр Первый», «Суворов»
и другие. Исторические деятели изображались в них выдающимися защитниками
Отечества.
Таковы реальные факты. Они решительно разбивают пошлые мифы
о догматизме и зашоренности большевиков. Когда власть в стране выражала
интересы рабочих и крестьян, она наилучшим образом отстаивала и интересы нашей
Отчизны. Ленинско-сталинский классовый подход не мешал, а помогал партии
коммунистов глубоко видеть и настойчиво утверждать тесную связь интересов
трудящихся с вдумчивым патриотическим воспитанием.
Успехи в развитии советского общества закрепила Конституция 1936
года. Новый Основной Закон снял любые ограничения гражданских прав. Это
касалось и таких категорий граждан, как священнослужители, бывшие агенты
царской полиции и охранного отделения. По Конституции РСФСР 1918 года и
Конституции СССР 1924 года они лишались избирательных прав. Тем самым хрупкая
ещё советская государственность защищала себя, а значит, и миллионные массы
трудящихся, интересы которых она выражала.
Укрепляясь, Советская власть делала всё, чтобы сплотить
общество. Этому способствовали даже бытовые, на первый взгляд, решения, включая
возвращение празднования Нового года. Суть этой политики передовица «Правды» от
10 февраля 1936 года характеризовала так: «партия всегда боролась против каких
бы то ни было проявлений антиленинской идеологии «Иванов, не помнящих родства»,
пытающихся окрасить всё историческое прошлое нашей страны в сплошной чёрный
цвет».
Индустриализация, коллективизация, ликвидация неграмотности,
стремительное перевооружение Красной Армии сопрягались с пристальным вниманием
к вопросам истории и культуры. Всё вместе это стало прочным фундаментом нашей
Победы в Великой Отечественной войне. Триумф советского строя в мае 1945 года
стал кульминационным моментом исторического пути России.
Советский Союз брал в будущее всё лучшее. Политика Ленина и
Сталина прочно спаяла в мощный сплав идеи социализма с многовековым державным и
культурным наследием. Была выкована особая мировоззренческая броня. О неё
разбились фашистские орды. Она сделала СССР лидером в движении за прочный мир и
социальный прогресс. Был создан ракетно-ядерный щит Родины, который и сегодня
остужает горячие головы натовских «ястребов».
Сопряжение исторических ценностей и побед стало основой
суверенного развития нашего государства. Оно обрело исключительно яркие
символы. 7 ноября 1941 года, выступая с трибуны Мавзолея перед участниками
легендарного парада, И.В. Сталин произнёс: «Вы ведёте войну освободительную,
справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших
великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас непобедимое
знамя великого Ленина!»
Бессмертен подвиг героев, уходивших с Красной площади на
фронтовые рубежи Подмосковья. Закономерно, что исторический акт беспримерного
мужества защитников столицы перед лицом врага отозвался поддержанной Вами
традицией ежегодных парадов 7 ноября.
Другим знаковым символом стал Парад Победы 24 июня 1945
года. Его завершил марш знаменосцев, о котором Г.К. Жуков писал: «Ни с чем не
сравнимым был момент, когда двести бойцов — ветеранов войны под барабанный бой
бросили к подножию Мавзолея В.И. Ленина двести знамён немецко-фашистской армии.
Пусть помнят этот исторический акт реваншисты, любители военных авантюр!»
Народы нашей страны всегда помнили о том великом триумфе. И
потому массовые акции памяти «Бессмертный полк» быстро вылились в широкое
общенародное движение. Семьи патриотов России считают за честь идти в его
рядах.
После победы над фашизмом прочный сплав идей социализма и
советского патриотизма вылился в новые свершения. Возрождённая страна подчинила
силу атома и открыла космическую эру. СССР объединил вокруг себя прогрессивные
силы планеты и обеспечил крах колониальных империй. На карте мира появилась
Китайская Народная Республика. Сделали социалистический выбор Вьетнам, КНДР,
Куба, Лаос и другие страны. Выросший сегодня в сверхдержаву Китай — ключевой
союзник России в условиях острейших угроз. Совершенно очевидно, что КНР
уверенно продолжает дело Великого Октября 1917-го и Великой Победы 1945-го.
Когда в 1991 году СССР потерпел поражение, причины крылись
не в моральной правоте Запада и не в его необоримой силе. Дело было не в
иллюзорности «коммунистического эксперимента», как утверждают лукавые витии —
от Солженицына до Сванидзе. Причиной трагедии стал отказ от сопряжения
победоносных идей социализма и народного патриотизма.
Советская власть не была «чуждым явлением на русской почве».
Она вобрала всё лучшее из российской истории. Взрывавшие Советский Союз
одновременно рушили наши культуру и образование, уничтожали социальные
гарантии, ставили нашу Родину на грань гибели. «Прорабы перестройки» и циничные
«реформаторы» заставляли граждан возненавидеть свою страну и били по её
скрепам: коллективизму, справедливости и дружбе народов.
Сегодняшние беды России, Украины, других республик СССР —
прямое следствие иудиных преступлений Горбачёва и Ельцина. Не коммунизм, а
антисоветизм и русофобия прямо виновны в трагедии СССР. Именно тогда начиналось
превращение братской Украины в антироссийский плацдарм. Не воспрепятствовав
этому, мы пожинаем теперь горькие плоды многолетнего торжества бандеровщины.
Братья убивают друг друга, а натовские организаторы бойни радостно потирают
свои окровавленные руки.
Против нас объявлен новый «крестовый поход». Империя зла
собрала под свои знамёна десятки стран. Их правящие круги открыто нацелились
расчленить нашу страну. Даже взрывы веток газопровода «Северный поток», от
которого страдают сами же европейцы, они испуганно не осмелились объявить актами
международного терроризма. Дело дошло до того, что наши противники взялись за
«отмену» русской культуры. И Вы, как глава государства, приняли этот
исторический вызов, объявив о проведении специальной военной операции.
Время требует защитить наш общий дом от фашистской нечисти,
от новоявленных псов-рыцарей, от безумных последователей Гитлера. На плечи
нынешних поколений России легла особая ответственность: остановить сползание к
пропасти. Для этого есть только одна гарантия — мощь Державы, её национальный
суверенитет. Чтобы одержать новую историческую победу, России нужны эффективная
экономика, высококлассные наука и образование, надёжный военный потенциал,
поддержка союзников по всему миру.
Ключевое условие победы — стойкость народа и его идейная
крепость в любом противостоянии. У нас есть опыт предков, умевших ответить на
гибельные опасности сплочением. России необходима консолидация здоровых
патриотических сил во имя защиты, развития и процветания любимой Родины. Нашей
стране нужен «общественный договор» нового типа, первооснова которого —
почтительное отношение к народу, солидарность трудящихся, глубокое уважение к
позиции масс.
Патриотический фронт борьбы против имперского Запада не
может вырасти из права одних угнетать и грабить других. Ради его формирования
требуется решительный отказ от всех заблуждений, насильно навязанных нашей
стране в конце ХХ века. Неолиберальная догматика дорого обошлась нашему народу.
Всякие попытки и дальше вскармливать ненависть к советской эпохе пора признать
губительной и преступной практикой.
Для достижения победы и решения больших исторических задач
России нужна сплочённость вокруг созидательных идей и ярких символов. Со
слезами на глазах и гордостью в сердце наш народ чтит в майские дни величайший
подвиг своих предков. В эти особые моменты негоже скрывать его важнейший
символ. Драпировка Мавзолея Ленина заключает в себе абсолютно порочный
символизм.
Празднование Дня Великой Победы мы должны рассматривать как
важнейший акт сплочения народа. Смысл и содержание этого события — священны.
Священны и все его символы. Позорная практика маскировать Мавзолей Ленина
разлагающе разрушительна и нетерпима.
9 мая 2023 года военный парад на Красной площади должен
нести особые, устремлённые в будущее смыслы. Участники этого парада заслуживают
того, чтобы услышать приветствие с трибуны Мавзолея Владимира Ильича Ленина.
Столь знаменательное событие явилось бы ярким символом нашей духовной крепости.
А она немыслима без укрепления в сердцах наших сограждан извечной тяги к
правде, человечности и справедливости!
Только из таких фактов, из таких событий, из таких
откровений меха российской истории способны выковать новые победы!
Да здравствует наша Родина — суверенная, гордая и
справедливая!
Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе ФС РФ