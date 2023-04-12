Международный Союз советских офицеров поздравляет с Днём космонавтики

Дорогие товарищи!
12 апреля 1961 года возвестило всему миру о начале космической эры в истории человечества, в истории всех предшествующих цивилизаций нашей планеты. В 9.07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал СОВЕТСКИЙ космический корабль «ВОСТОК» с гражданином СОВЕТСКОГО СОЮЗА. СОВЕТСКИМ лётчиком, старшим лейтенантом ЮРИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГАГАРИНЫМ в околоземное космическое пространство!
Полёт продолжался всего 106 минут, корабль совершил всего
один виток вокруг нашей Земли, но сколько исторически важного и доселе
неизвестного он принёс миру! Эти минуты в буквальном смысле перевернули весь
мир, все человеческие представления о возможном и невозможном, о веками
устоявшемся и о новом неизведанном! ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ! И самое главное
СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!
Это всемирно историческое событие ещё раз подтвердило всему
миру о превосходстве социалистической системы над всеми другими
общественно-историческими формациями! Советский Союз был впереди планеты всей!
Это был яркий луч света нашей земной цивилизации! Таким он остаётся и по сей
день!
Весь мир восхищался достижениями нашей науки и техники.
Президенты всех стран выразили своё восхищение нашими достижениями. Президент США
Джон Кеннеди и премьер–министр Великобритании Гарольд Макмиллан сказали, что
это поистине историческое событие, а Де-Голль сказал чётко и недвусмысленно:
«Успех советских учёных и астронавтов ДЕЛАЕТ ЧЕСТЬ ЕВРОПЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!» ВЕСЬ
МИР РУКОПЛЕСКАЛ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!
Спасибо нашим учёным, конструкторам, техникам, прежде всего
Сергею Павловичу Королёву и его соратникам за их поистине титанический труд на
благо нашей Родины!
На сегодня около 500 космонавтов и астронавтов побывали в
космосе, несколько астронавтов США высаживались на Луну, в космосе обретают
жизнь космические станции, сотнями бороздят околоземные орбиты спутники, летают
даже артисты, но этого не могло быть БЕЗ ПЕРВОГО ПОЛЁТА СОВЕТСКОГО ПАРНЯ В
КОСМОС!
Сегодня мы отмечаем это знаменательное событие в условиях
военной обстановки, в условиях полномасштабной войны против нашего Отечества.
Россия вступила в смертельную схватку с международным фашизмом. Обстановка не
совсем располагает к широкомасштабному проведению этого праздника человечества.
Но мы уверены, что ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! Потому что мы продолжатели дела наших
отцов и дедов, за нами наша Родина, достижения и славная история СОВЕТСКОГО
НАРОДА! ЗА НАМИ РОССИЯ! ЗА НАМИ ВЕСЬ СЛАВЯНСКИЙ МИР!
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГОИЕ ТОВАРИЩИ!
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ!
Председатель Центрального исполнительного комитета Международного Союза советских офицеров и Центрального Совета Союза советских офицеров Российской Федерации, генерал-лейтенант авиации Г. М. Бенов