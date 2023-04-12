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среда, 12 апреля 2023 г.

Международный Союз советских офицеров поздравляет с Днём космонавтики

Дорогие товарищи!

12 апреля 1961 года возвестило всему миру о начале космической эры в истории человечества, в истории всех предшествующих цивилизаций нашей планеты. В 9.07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал СОВЕТСКИЙ космический корабль «ВОСТОК» с гражданином СОВЕТСКОГО СОЮЗА. СОВЕТСКИМ лётчиком,  старшим лейтенантом ЮРИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГАГАРИНЫМ  в околоземное космическое пространство!

Полёт продолжался всего 106 минут, корабль совершил всего один виток вокруг нашей Земли, но сколько исторически важного и доселе неизвестного он принёс миру! Эти минуты в буквальном смысле перевернули весь мир, все человеческие представления о возможном и невозможном, о веками устоявшемся и о новом неизведанном! ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ! И самое главное СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!

Это всемирно историческое событие ещё раз подтвердило всему миру о превосходстве социалистической системы над всеми другими общественно-историческими формациями! Советский Союз был впереди планеты всей! Это был яркий луч света нашей земной цивилизации! Таким он остаётся и по сей день!

Весь мир восхищался достижениями нашей науки и техники. Президенты всех стран выразили своё восхищение нашими достижениями. Президент США Джон Кеннеди и премьер–министр Великобритании Гарольд Макмиллан сказали, что это поистине историческое событие, а Де-Голль сказал чётко и недвусмысленно: «Успех советских учёных и астронавтов ДЕЛАЕТ ЧЕСТЬ ЕВРОПЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!» ВЕСЬ МИР РУКОПЛЕСКАЛ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Спасибо нашим учёным, конструкторам, техникам, прежде всего Сергею Павловичу Королёву и его соратникам за их поистине титанический труд на благо нашей Родины!

На сегодня около 500 космонавтов и астронавтов побывали в космосе, несколько астронавтов США высаживались на Луну, в космосе обретают жизнь космические станции, сотнями бороздят околоземные орбиты спутники, летают даже артисты, но этого не могло быть БЕЗ ПЕРВОГО ПОЛЁТА СОВЕТСКОГО ПАРНЯ В КОСМОС!

Сегодня мы отмечаем это знаменательное событие в условиях военной обстановки, в условиях полномасштабной войны против нашего Отечества. Россия вступила в смертельную схватку с международным фашизмом. Обстановка не совсем располагает к широкомасштабному проведению этого праздника человечества. Но мы уверены, что ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! Потому что мы продолжатели дела наших отцов и дедов, за нами наша Родина, достижения и славная история СОВЕТСКОГО НАРОДА! ЗА НАМИ РОССИЯ! ЗА НАМИ ВЕСЬ СЛАВЯНСКИЙ МИР!

С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГОИЕ ТОВАРИЩИ!

С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ!

Председатель Центрального исполнительного комитета Международного Союза советских офицеров и Центрального Совета Союза советских офицеров Российской Федерации, генерал-лейтенант авиации Г. М. Бенов