Все шито-крыто, или Конкуренция и право по-евпаторийски

Наконец-то начались работы по благоустройству Лазурной набережной в городе Евпатория! Новость, вроде бы, радостная, но, как всегда (к сожалению, в последние девять лет это стало традиционным), к выполнению этого благоустройства возникает множество вопросов. Их, собственно, и задала депутат Евпаторийского горсовета от фракции КПРФ Оксана Таранина представителю подрядчика, замеченного ею на месте работ.
«Один молодой человек, представившийся подрядчиком,
требовавший покинуть территорию некой «безмерной», не обозначенной
соответствующей информационной табличкой и никем не огражденной «строительной
площадки» третьего этапа благоустройства Лазурной набережной, отвечая на мой
вопрос относительно наличия разрешения на засыпку озера Мойнаки, сказал: «Это
не озеро, это паводок». И, указав рукой в противоположном направлении от пляжа
«Лазурный берег», он добавил: «Озеро вон там». Тут, как говорится, без
комментариев, — рассказала Оксана Таранина. — Теперь я даже не удивлюсь, если
от должностных лиц ДГХ администрации города Евпатории мы скоро услышим версию о
том, что это вообще не озеро, а просто старая застоявшаяся лужа».
Напомним, что в марте 2023 года глава Республики Крым Сергей
Аксенов подписал распоряжение № 320-рг, которым определил ИП Захарова Антона
Валерьевича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого
является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте «Капитальный
ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок».
«Но никто и представить не мог того, что будет происходить.
Сначала уничтожение грейдером всех деревьев и кустарников на берегу озера
Мойнаки, вдоль набережной Лазурной, а потом вываленный в озеро крупногабаритный
строительный мусор, арматура, камни. Все это присыпано песком с корнями
уничтоженных деревьев, кустарников, а рядом утрамбовано фрезератом, —
справедливо возмущается депутат-коммунист. — Неужели кто-то решил таким образом
обустроить парковку автотранспорта для клиентов пляжа, абсолютно забыв и про
санитарную охранную зону озера Мойнаки и про его целебные свойства? Думаю, что
если от руководства города Евпатории и руководства Республики Крым не последуют
соответствующие меры реагирования, то о лечебном озере Мойнаки можно будет
просто забыть».
Кстати, хотелось бы узнать, как на такие действия смотрят
люди, принимавшие решение о строительстве Федерального детского
реабилитационного центра в Евпатории на другом берегу лечебного озера Мойнаки.
Возможно, если они зададут нужные вопросы главе Республики Крым, то получат на
них четкие ответы.
Но вернемся на недостроенную набережную, так как самое
интересное ждало Оксану Таранину при продолжении разговора с бойким
подрядчиком, который «на голубом глазу» нес абсолютную чушь, видимо, зная, что
за ним стоят некие чиновники, которые его прикроют.
«24 марта 2023 года на мой вопрос: «А у вас в смету тоже
входит мусор сбрасывать в озеро и закапывать его песком?» я получила довольно
неожиданный ответ от человека, представившегося подрядчиком третьего этапа
благоустройства Лазурной набережной в городе Евпатории. Подрядчик ответил:
«Обязательно, так и делаем». Я от удивления переспросила: «Да?» И он
утвердительно ответил: «Да». Пришлось уточнить, задав еще один вопрос: «И так
прописано все?» Подрядчик, не задумываясь, ответил: «Да, именно все так и
прописано», — продолжает рассказывать Оксана Таранина. — В связи с этим
возникают закономерные вопросы к должностным лицам администрации города
Евпатории, подготовившим и подписавшим и муниципальный контракт, и техническое
задание, и смету, «в соответствии с которой» подрядчик сбрасывал в озеро
Мойнаки корни уничтоженных многолетних деревьев и кустарников, произраставших в
его охранной прибрежной зоне, строительный мусор (оштукатуренный и окрашенный
ракушник, арматуру) и присыпал их песком».
При этом стоит отметить, что информации по вопросу
заключения данных контрактов в интернете нет практически никакой. И понять,
где, что и как по контракту должно быть выполнено подрядчиком, практически
невозможно. С начала 2023 года произошли кардинальные изменения в худшую
сторону в вопросе доступности жителей и избранными ими депутатами к открытой
информации относительно контрактов, реализуемых на территории города Евпатории.
Зная об этом и, видимо, пользуясь своей безнаказанностью,
подрядчик сказал депутату Евпаторийского горсовета о том, что все, что они
засыпают и то, чем они засыпают озеро, все делается по проекту! Сомнительно,
чтобы в проекте была прописана засыпка лечебного озера растительным и
строительным мусором. Но проверить данный факт может только прокуратура, а
также, в случае установления такого факта, призвать к закону подобных
подрядчиков и тех, кто их, наверняка, крышует.
«На официальном сайте администрации города Евпатории в
подразделе «Объявления о выборе единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)», Департамент городского хозяйства, раздел «Деятельность администрации»
имеется всего лишь одно объявление, датированное 20. 01. 2023 года относительно
работ по содержанию автомобильных дорог — нанесение дорожной разметки. Других
официальных объявлений на сайте администрации, датированных 2023 годом, нет. В
ЕИС «Закупки» размещена информация всего об одном контракте № ЭА‑01/23,
заключенном ДГХ Евпатории в 2023 году,
объектом которого является отлов животных без владельцев, в том числе
транспортировка, — говорит Оксана Таранина. — И если отсутствие размещения
информации в ЕИС «Закупки» можно попытаться обосновать республиканским нормативным
регулированием, то отсутствие объявлений о выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) объяснить будет намного труднее».
В такой ситуации непонятно, как потенциальный поставщик
(подрядчик,исполнитель) может узнать о предмете контракта, о техническом
задании, смете, а также о дате и месте проведения заседания комиссии?
«Неужели представителей городской власти полностью устраивают
исключительно известные им единственные поставщики (подрядчики, исполнители), качество
работ и их стоимость? Получается, что о таком понятии как конкуренция в
Евпатории вообще забыли, точно также как и о гарантированном законом праве жителей
на открытый доступ к объективной информации о деятельности органа местного
самоуправления? Может быть стоит это исправить? — спрашивает Оксана Таранина. —
Прошу главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова взять ситуацию с
отсутствием информации о проведении закупок без торгов в Евпатории на личный
контроль, поручить правоохранительным и надзорным органам провести проверочные
мероприятия и принять исчерпывающие меры реагирования».
Редакция поддерживает обращение депутата к главе Республики
и в свою очередь просит Сергея Валерьевича навести порядок в рядах чиновников,
работающих за народные деньги, но, видимо, привыкших их не зарабатывать,
честным трудом, направленным на благо города и его жителей, а, скорее, получать
и «пилить» вместе с деревьями, которых в районе озера Мойнаки и так очень мало.
Лилия Косса