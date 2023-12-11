Как возместить вред здоровью из-за ДТП в судебном порядке?

Защита своих нарушенных прав осуществляется в судебном
порядке путем подачи искового заявления в суд с требованиями о возмещении
материального ущерба, а также взыскании денежной компенсации морального вреда.
В силу действующего законодательства автомобиль является
источником повышенной опасности. Водитель, садясь за руль, рискует умышленно
нанести вред здоровью человека и быть за это наказанным.
В силе ст. 1079 ГК РФ граждане, деятельность которых
связана с повышенной опасностью окружающих, обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на
юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником на праве собственности,
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, либо на ином законном
основании.
Лицо признается законным владельцем, если источник
повышенной опасности передан ему во временное пользование, и он пользуется им
по своему усмотрению, что служит основанием для признания лица вместо
собственника законным владельцем, и, следовательно, ответственным за причинение
вреда при его использовании.
Таким образом, надлежащим ответчиком по указанным
спорам является лицо, которое на законным основаниях управляло транспортным
средством.
Вместе с тем, если за рулем находился человек, не
имеющий на это оснований (отсутствие договора на управление транспортным
средством и т.д.), то отвечать за причиненный вред будет владелец автомобиля.
Аналогичное правило установлено для случаев, когда
транспортным средством, принадлежащим работодателя, управляет работник,
исполняющий трудовые обязанности, - возмещать ущерб будет работодатель.
Исковое заявление о возмещении вреда здоровью,
причиненного в результате ДТП, предъявляется в суд по месту нахождения
ответчика, либо по месту жительства истца или по месту причинения вреда.
При обращении с указанным иском следует иметь в виду,
что моральный вред – это физические и нравственные страдания, которые были
причинены в результате ДТП. Размер компенсации зависит от степени тяжести вреда
здоровью, а также наступивших последствий.
В силу ст. 45 ГПК РФ дела указанной категории рассматриваются с обязательным участие прокурора, которые вступает в процесс в целях соблюдения законности и дачи заключения по существу спора.
Помощник прокурора
района О. В. Космацкая