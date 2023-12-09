Сатирическим пером: НА СТАНЦИИ «РАЗБИТОЕ КОРЫТО»

«Внимание! Граждане пассажиры! Наш экспресс «Бегущая черепаха», следующий от станции «Великий-Могучий» прибыл на конечную станции «Окраина а-ля Франс». В справочном бюро станции «Ромашка» вы сможете узнать о времени возвращения нашего поезда. В вокзале ресторана к вашим услугам вы можете получить комплексный обед из окраинского борща из свежей крапивы, вареников с лебедой и компот из сухолистьев. Для самых маленьких пассажиров имеется большой выбор экологически чистых продуктов в красочных упаковках: «Дырки от бубликов» производства «Эскимос-Гренланд Компани», напиток «Аква Барбара» компании «Хиндустан Санта Ганг Корпорэйшн». Продукция указанных фирм вызывает живой интерес не только у потребителей, но и у компетентных органов у себя на родине.
В газетном киоске вам могут предложить большой выбор книг и
журналов широкого спектра от желтого до голубого.
В железнодорожном клубе продолжается показ нового
истерико-популярного художественного фильма «Доживём до понедельника?».
Исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей,
желающие могут ознакомиться с местными достопримечательностями: с парадом
представителей нетрадиционных ценностей, казино, барахолкой, с преодолением
следующих аттракционов: «Штурм случайного автобуса», «Мне не страшен уркаган!»,
«Было – ваше, стало – наше!», «В лабиринте из комков».
И в заключении, коротко о погоде. Веселый ветер улетел за
дикие горы. Преобладает западный ветер от неумеренного до наглого.
Влажность застилает глаза. На щеках местами – осадки.
Внешнее давление возрастает, внутреннее – падает. Видимость на дороге жизни до
85 – 91 года осталась в прошлом. Далее - непроницаемый туман. По приметам
старожилов, ожидается прилет Буревестника. Благодарю за внимание».
Журналист РФ А. Самарин.